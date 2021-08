Härkingen Neue Turnhalle nimmt erste Hürde - nun entscheidet die Urnenabstimmung 94 Härkinger Stimmberechtigte nehmen den 4,8-Millionen-Kredit für den Neubau einer Einfachturnhalle an – kritische Stimmen gibt es trotzdem. Ende November findet die Urnenabstimmung statt. Rahel Bühler 18.08.2021, 16.57 Uhr

Die geplante Turnhalle soll südlich der bestehenden Halle zu Stande kommen (rechts auf dem Foto). Bruno Kissling

Die obere Mehrzweckhalle in Härkingen ist am Dienstagabend gut gefüllt: 94 Stimmberechtigte wollen über den Kredit für die neue Turnhalle entscheiden. Die Gemeinde braucht aber nicht wegen der vielen Leute an Gemeindeversammlungen eine neue Halle. Sondern, weil die dorfeigenen Vereine keinen Platz mehr haben.