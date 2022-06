Härkingen Nach 30 Dienstjahren ist Schluss: Der «coolste Abwart» Hansjörg Moll ist jetzt Rentner Härkingen verabschiedete nach 30 Dienstjahren das Schulhauswartehepaar Vreni und Hansjörg Moll. Ihre Arbeit empfanden sie nie als Bürde, sondern als pure Freude. Philipp Kissling Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Vreni und Hansjörg Moll lassen es jetzt etwas gemütlicher angehen. Philipp Kissling

Langweilig wird Hansjörg Moll bestimmt nicht. Im Garten gibt es immer etwas zu schaffen, bei den zwei Söhnen daheim mäht er den Rasen und jätet die Rabatten. «Momoll, es geht gut so weit», fasst er seine ersten Wochen als Rentner zusammen. Aber vermissen tut er seine Arbeit als Schulhauswart schon. Als er am 13. Mai den «Letzten» hatte, trat Moll mit Wehmut ab.

Kein Wunder, denn er empfand seine Arbeit nie als Bürde, sondern als pure Freude. «Ich arbeitete fast hobbymässig und war mein eigener Herr und Meister», sagt er. Dazu kam der persönliche Kontakt zu all den Leuten der Schule, der Vereine, Behörden und den Einwohnerinnen und Einwohnern. «Die ganze Arbeit war wirklich schön und erfüllend.»

Vreni, seine Ehefrau, nickt zustimmend. Sie, die in Willisau LU aufgewachsen war und einst die Bäuerinnenschule absolviert hatte, war ihrem Mann in den drei Jahrzehnten eine wichtige Stütze. Das erste Pflichtenheft sah sogar vor, dass Vreni Moll einsprang, sollte ihr Mann zum Beispiel krankheitshalber ausfallen. Ab 1994 gehörte Vreni dann fix zum Team und leistete im Stundenlohn ihren Einsatz.

Absprachen vor dem Lichterlöschen

Vreni und Hansjörg Moll sind ein eingespieltes Duo. Arbeitsbesprechungen wurden beim Essen abgehalten und nicht selten auch noch rasch vor dem Lichterlöschen. Absprachebedarf bestand laufend, denn sie betreuten eine stattliche Anzahl Gemeindeliegenschaften: Schulhaus, Kindergarten, Mehrzweckhalle, Gemeindeverwaltung, eine Zeitlang auch Kirche, Pfarrhaus und diverse Telefonkabinen.

Als gelernter Bauspengler war Hansjörg Moll die Idealbesetzung. Externe Hilfe brauchte es wegen der Vorschriften in erster Linie bei den elektrischen Einrichtungen. Sonst aber erledigte er die vielfältigen Aufgaben meistens selber: Leuchtstoffröhren und Spülventile ersetzen, Holzstühle reparieren, tägliche Reinigungsarbeiten, nach Veranstaltungen die Kücheneinrichtungen retablieren, Rasenpflege und und und ...

Seine Lieblingstätigkeit? «Umgebungsarbeiten», wobei eben, noch lieber war ihm «der Kontakt und der Zusammenhalt mit den Leuten, das war einfach immer superschön».

Bei «vergesslichen» Schülern besonders beliebt

«Wir waren ein gäbiges Hauswartehepaar; nicht die strengen Respektspersonen, die mit den Kindern schimpften», sagt Vreni Moll. Entsprechend waren sie beliebt. Ein Kind habe mal gerufen:

«Herr Moll, Sie sind der coolste Abwart, den es gibt!»

Praktisch war, dass Molls in Sichtweite des Schulhauses wohnen.

Wenn sie etwas vergessen hatten, konnten die Schulkinder rasch hinüberlaufen, klingeln und den Schlüssel abholen, damit sie selbstständig im Schulzimmer ihre Sachen holen konnten. «Es kamen immer etwa die gleichen Schüler vorbei», schmunzeln Vreni und Hansjörg Moll. Die Kinder hatten den Plausch und schätzten das Vertrauen, das ihnen das Hauswartehepaar entgegenbrachte.

In 30 Jahren verändert sich so einiges. Seit dem Stellenantritt Hansjörg Molls am 1. Februar 1992 wurden in Härkingen unter anderem die Mehrzweckhalle saniert, der Fussballplatz gebaut, das Schulhaus umgebaut, der Gemeindehaus- und der Werkhofneubau eingeweiht und der Kindergarten erweitert – schon infrastrukturell eine insgesamt äusserst bemerkenswerte Entwicklung.

Das ist aber nicht alles: «1992 waren sieben Lehrkräfte an der Schule tätig und jetzt, 2022, sind es über 20», erklärt Hansjörg Moll. Und auf der Gemeindeverwaltung habe man 1992 einzig Franziska Wyss, die erste festangestellte Verwaltungsmitarbeitende überhaupt, angetroffen. Mittlerweile umfasst das Team der Gemeindeangestellten inklusive Gemeindepräsident André Grolimund zwölf Personen.

Der Job als grosses Los

Mit der Stelle als Schulhauswart hatte Hansjörg Moll nichts weniger als «das grosse Los» gezogen, wie er es ausdrückt. Nun lässt er, der bei Veranstaltungen das Mehrzweckgebäude stets als Letzter verlassen hatte, es ruhiger angehen. Er, der Nachtmensch, kann am Morgen auch mal länger in den Federn bleiben.

Die Frühaufsteherin Vreni Moll hingegen ist noch nicht fertig mit dem Berufsleben. Parallel zu ihren Aufgaben in der Schulanlage hatte sie vor Jahren schon ihre frühere Tätigkeit in der Krankenpflege wieder aufgenommen, sich zur Pflegehelferin SRK ausgebildet und angefangen, für die Spitex zu arbeiten. Seit zwei Jahren ist sie nun unterwegs für Pro Senectute als aktive Haushaltshilfe.

Vreni Moll ist glücklich, hat sie ihr «Ding» nie aus den Augen gelassen. Nun konzentriert sich die 61-Jährige voll und ganz darauf und darf – selbstverständlich – auf die Hilfe ihres Mannes zählen. «Wir haben es immer verstanden, uns gegenseitig zu unterstützen», sagt sie. So ganz vorbei ist es im Haus Moll also noch nicht mit den Arbeitsbesprechungen beim Essen oder vor dem Lichterlöschen.

