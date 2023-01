Härkingen Leandro Scioli macht seine Leidenschaft zum Beruf: Der Jungunternehmer will die Modebranche aufwirbeln In einem Keller in Olten hat sich Leandro Scioli sein Atelier eingerichtet und das eigene Modeunternehmen «Gogghi» gegründet. Noch steckt sein Label in den Kinderschuhen – doch der 22-jährige Härkinger hat grosse Pläne. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.00 Uhr

Am Schneidertisch fühlt sich Leandro Scioli wohl. Bild: Bruno Kissling

«Willkommen in meinem Reich!» Leandro Scioli streckt die Arme aus und zeigt stolz seine Nähmaschinen. In einem Untergeschoss in Olten hat sich der 22-Jährige sein eigenes Atelier eingerichtet: Alles liegt an seinem Platz, die Arbeitsflächen sind fein säuberlich aufgeräumt und Stoffrollen stehen parat, um weiterverarbeitet zu werden.

Der Härkinger studiert Modedesign und hat sich Ende des vergangenen Jahres als Designer selbstständig gemacht. Sein Nähatelier befindet sich im Untergeschoss des Büros seiner Eltern. Sciolis betreiben in Olten eine Beratungsfirma. Von seinen Eltern werde er in allen Belangen unterstützt, sagt der junge Mann. «Das ist nicht selbstverständlich, und dafür bin ich sehr dankbar.» Seine Eltern hätten ihn dazu ermutigt, seinem Herz zu folgen und das zu machen, was ihn begeistere.

Der 22-Jährige hat sich sein eigenes Reich geschaffen. Bild: Bruno Kissling

Der Spitzname von der Familie

Alles hat der 22-Jährige genau durchdacht – vom Businessplan über das Design und die Verpackung seiner Mode, den Auftritt im Internet bis hin zum Eintrag ins Handelsregister. Auch ein Name darf für seine Modelinie natürlich nicht fehlen: Gogghi. Es wird mit einem harten «g» ausgesprochen, tönt also ein bisschen wie Coca-Cola auf Schweizerdeutsch.

«So nennt mich meine Familie», sagt Scioli. Woher dieser Kosename kommt, weiss Leandro Scioli selbst nicht genau. Doch die persönliche Note ist ihm wichtig, denn: «Mein Geschäft ist mein Baby.» Der 22-Jährige spricht sehr schnell und untermalt seine Aussagen mit den Händen. Die Leidenschaft für seine Arbeit, sie ist beinahe greifbar.

Schon seit klein auf stehen Leandro Sciolis Interessen fest: Kreativität und Mode. «Ich liebte die Fernsehsendung ‹Art Attack›», erzählt er. In der Bastelsendung entsteht jeweils mit verschiedenem Material ein riesiges Bild, das mit einer Drohne fotografiert wird. «Ich habe das immer mit Kleidern nachgemacht», sagt Scioli, und zeigt ein Foto auf seinem Handy.

Mit Kleidern und Kostümen hat Leandro Scioli als Junge das Schlussbild der TV-Sendung ‹Art Attack› nachgestellt. Bild: zvg

Der Schritt in die Selbstständigkeit

Nach dem Abschluss des Gymnasiums und einem künstlerischen Vorkurs stand für den Härkinger fest, dass er Modedesign studieren möchte. Er bewarb sich an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Basel – und schaffte prompt die Aufnahmeprüfung. Von über 300 Bewerberinnen und Bewerbern aus der ganzen Schweiz würden pro Jahrgang nur 25 Studenten zugelassen. «Ich bin schon stolz, dass ich das geschafft habe.»

Der 22-Jährige findet es «mega spannend», was Kleider mit Leuten machen würden. «Nur wenn jemand häufig schwarz trägt, heisst das nicht, dass diese Person traurig ist», nennt er ein Beispiel. Oder ein Mensch bewege sich in einem Anzug ganz anders als in einer Jogginghose. «Doch das macht ihn noch lange nicht zu einem besseren Menschen.»

Leandro Scioli macht sich viele Gedanken über seine Branche. So hat er sich nach zwei Jahren Studium auch den Schritt in die Selbstständigkeit gut überlegt. Noch steckt sein Unternehmen in den Kinderschuhen: «Es ist ein langwieriger Prozess», sagt er. «Ich stehe noch immer ganz am Anfang.» Seine Mode – vorerst verkauft er auf seiner Website nur T-Shirt und Hoodies – entwirft er von Grund auf selber. Er zeigt seine Schnittmuster, die im Atelier an einer Kleiderstange baumeln.

Die Schnittmuster. Bild: Bruno Kissling

Eine konkrete Zielgruppe habe er nicht: «Ich will mit meiner Mode niemanden ausschliessen.» Derzeit finden sich schwarze, weisse und graue Kleidungsstücke in seinem Sortiment. Den Stil bezeichnet er als Streetwear. Die Qualität sei hochwertig, mit zertifiziertem Baumwollstoff aus England. Er will sich gegen den Trend von Fast-Fashion – also «schneller Mode» und dem damit einhergehenden Abfall aus der Kleiderindustrie – stemmen.

Die Oberteile von Leandro Scioli. Bild: Bruno Kissling

Auch den Siebdruck macht er selber. Für seine Sujets lässt sich der Designer von seinem Umfeld und vom Internet inspirieren. So zieren bei seiner Motorsport-Kollektion Elemente aus dem Rennsport die T-Shirts und Hoodies. «Formel 1 ist bei meinen Freunden sehr beliebt», erklärt er. Die Oberteile gibt es aber auch ohne Aufdruck.

Auf die Starthilfe der Eltern angewiesen

Der Jungunternehmer macht keinen Hehl aus seiner finanziellen Situation: «Derzeit schaut noch nichts für mich raus, und ich bin auf meine Eltern angewiesen.» Doch mit seiner Mode will Scioli so viele Menschen wie möglich erreichen – und eines Tages davon leben können.

Es gehe ihm in erster Linie nicht um den finanziellen Erfolg, betont der 22-Jährige. Vielmehr wolle er eine Community aufbauen und den Menschen mit seiner Mode Freude bereiten. «Wie eine grosse Familie», sagt Scioli. Eine Gogghi-Familie.

