Mitgliederschwund aufgrund von Corona: Härkinger Gugge

Härkingen Härkinger Gugge hat wegen der Coronapandemie die Hälfte der Mitglieder verloren – den Kopf in den Sand stecken wollen sie nicht Vereine haben es in Zeiten der Pandemie schwer: Treffen, proben, trainieren liegt nicht drin. Die Folge: viele Austritte. Ein Beispiel ist die Guggenmusik Ohregröble aus Härkingen. Christoph Krummenacher und Rahel Bühler 05.08.2021, 05.00 Uhr

Ein Bild aus vergangenen Tagen: An der letzten Fasnacht – das war 2019 – zählten die «Ohregröble» aus Härkingen noch deutlich mehr Mitglieder. zvg

Die Suche nach Vereinsmitgliedern verläuft vielerorts harzig. Durch die Coronapandemie wurde das Werben um Neumitglieder nicht einfacher – im Gegenteil. Mancher Verein hat jetzt erst recht Mühe, seine Mitglieder zu motivieren.

Die Gründungsplakette von 1973. zvg

Die Folge: Austritte. Ein Beispiel hierzu ist die Guggemusik Ohregröble aus Härkingen. Die gemäss eigenen Angaben «älteste Gugge im Gäu» - die Gründungsplakette stammt aus dem Jahr 1973 - verlor seit Beginn der Coronapandemie die Hälfte der Mitglieder. «An der letzten Fasnacht waren wir 22 Mitglieder, jetzt sind wir noch 10», berichtet Sabina Studer. Die 38-Jährige ist seit 2003 Teil des Vereins. Man habe nie extrem viele Mitglieder gehabt, zu Spitzenzeiten vielleicht 30. Aber um die 20 Leute seien sie immer gewesen.

Seit Ende der 1990er-Jahre nimmt die Milizarbeit ab

Markus Freitag forscht an der Universität Bern zur Freiwilligenarbeit und sozialem Zusammenhalt. In seiner Studie «Milizarbeit in der Schweiz» stellte er 2019 einen alarmierenden Rückgang bei der Milizarbeit fest. Die Abnahme der Zahlen seit Ende der 1990er Jahre bestätigt auch der «Freiwilligen-Monitor Schweiz». Zwar leiste fast jeder zweite Schweizer Freiwilligenarbeit, doch gäbe es eine geringere Bereitschaft junger Menschen, sich in Vereinen zu engagieren, so die Auswertung.

Als Gründe machte Freitag den Zeitgeist von Individualisierung und Selbstverwirklichung aus, man wolle flexibel und ungebunden sein. Verpflichtungen, Verbindlichkeiten oder Regelmässigkeiten sind in dieser Welt weniger Platz gefragt.

Auch Studer sieht in den Verpflichtungen einen der Gründe für die Austritte - zumindest vor der Pandemie. Bei den «Ohregröble» gäbe es jedoch gar nicht so viele Verpflichtungen: «Wir proben einmal pro Woche und machen einmal im Jahr während einer Woche Fasnacht.» Dazu gehören ein paar Auftritte im Gäu, an Maskenbällen, Umzügen oder der Kinderfasnacht. «Wir sind eher eine bescheidene Gugge, das Musikalische steht nicht allein im Vordergrund.» Wichtig sei das Zusammensein, das Gemütliche. Alle paar Jahre machen auch Kinder beim Programm mit. Der Mix vom Kleinkind bis zum Grosi habe die «Ohregröble» lange ausgemacht. Durch die wenigen Verpflichtungen lasse sich die Gugge auch gut mit der Familie vereinbaren, sagt Studer, selbst dreifache Mutter. Deshalb müsse es noch andere Gründe geben: «Der Stellenwert vom Vereinsleben hat abgenommen», ist sich Studer sicher.

Cover der Studie «Milizarbeit in der Schweiz. Zahlen und Fakten zum politischen Leben in der Gemeinde» von Markus Freitag, Pirmin Bundi, Martina Flick Witzig; NZZ Libro, 2019. PD

Studer schätzt den sozialen Aspekt der Gugge

Freiwilliges Engagement hat in der Schweiz über lange Zeit eine im Vergleich mit anderen Ländern grosse Bedeutung. Der Grund sind gemäss Freitag die gesellschaftlichen und politischen Traditionen: Die Zivilgesellschaft übernehme grosse Verantwortung bei der Lösung von Problemen. Der Staat unterstützt in diesem System nur dann, wenn die gesellschaftlichen Kräfte nicht zum gewünschten Ziel führen.

«Freiwilligkeit ist der ‹soziale Kitt›, der die Gesellschaft zusammenhält. Oder um es plakativ auszudrücken: Unbezahlte Arbeit ist von unbezahlbarem Wert»,

so Freitag in einem Interview 2016. Vereine seien in diesem System die «Schule der Demokratie». So würden Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die sich in Vereinen engagieren, häufiger an Abstimmungen teilnehmen. Auch bei Entscheidungsfindungsprozessen – Meinungen anhören, diskutieren, Entscheidungen akzeptieren – üben Mitglieder das demokratische Verständnis.

Markus Freitag, Professor an der Uni Bern, während eines Referats. Stefan Kaiser

Genau das schätzt auch Studer an ihrem Verein: der Austausch mit Leuten mit verschiedenen Hintergründen, das Engagement fürs Dorf, die gemeinsame Freude am Musizieren. «Eine Gugge ist die Kombination aus Gesellschaftlichem und sich engagieren.» Sie selbst spielt nach Lira und Euphonium mit der Posaune das dritte Instrument.

Die Guggemusig «Ohregröble» aus Härkingen. PD/ohregroeble.ch

Als Highlight ihres knapp 20-jährigen Engagements bei den «Ohregröble» bezeichnet sie die riesige Torte anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums 2011 oder vielen bunten Kostüme. «Wir finden, Fasnacht ist fröhlich, farbig, wild. »

Ob das Internet schuld ist, dass sich junge Menschen weniger freiwillig engagieren, wollte Markus Freitag in einer weiteren Studie erforschen. Tatsächlich hält das Internet, so das Resultat, besonders junge Menschen davon ab, in Vereinen aktiv zu sein. Andererseits hilft das Internet älteren Menschen, Hürden auf dem Weg zur Freiwilligenarbeit abzubauen. Den Unterschied beobachten die Forscher ab dem Alter von 38 Jahren.

Jetzt mit der Coronapandemie, hat das Vereinsleben andere Züge angenommen. Das Üben fällt schwer, wenn Versammlungen verboten sind und wozu üben, wenn die Fasnacht in naher Zukunft wahrscheinlich ohnehin nicht stattfinden wird? «Viele haben sich da die Sinnfrage gestellt», sagt Studer. Das habe zu den vielen Austritten geführt.

Und jetzt? Die «Ohregröble» wollen neue Mitglieder suchen. Aber ohne Anlässe sei das nicht ganz einfach, sagt Studer. Den Sand in den Kopf stecken und aufgeben sei jedoch nicht ihre Art. «Ich bin überzeugt, der Zeitpunkt, an dem das Vereinsleben wieder mehr geschätzt wird, wird kommen. Wir Menschen sind soziale Wesen, wir brauchen die Interaktion mit Anderen.»

