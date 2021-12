Härkingens Budget hat Minus von halber Million Franken

Härkingen Härkingens Budget sieht ein Defizit von knapp einer halben Million Franken vor – der Finanzplan fällt trotzdem positiv aus An der Gemeindeversammlung in Härkingen nahmen am Donnerstagabend 27 Stimmberechtigte teil. Haupttraktandum war das Budget, das ein Defizit vorsieht. Grund dafür sind konservative Steuerberechnungen. Rahel Bühler 15.12.2021, 13.20 Uhr

Nächstes Jahr gibt es in Härkingen voraussichtlich ein Minus. Bruno Kissling

Die Härkinger Gemeindeversammlung stand ganz im Sinne von Zahlen. Anwesend waren 27 Stimmberechtigte. Befinden konnten sie über drei wichtige Geschäfte:

Das Budget sieht fürs nächste Jahr ein Minus von 455'263 Franken vor. Man habe bei den Steuereinnahmen sehr konservativ gerechnet, berichtet Gemeindepräsident André Grolimund (Freie Liste):

«Die Auswirkungen der Coronapandemie sind nach wie vor schwierig abzuschätzen. Die Wirtschaft hat zwar nicht so stark gelitten wie befürchtet.»

André Grolimund. zvg

Trotzdem wolle der Gemeinderat lieber vorsichtig rechnen. Auch in der Hoffnung, dass die Einnahmen höher ausfallen als berechnet. Grosse Ausgaben kämen im nächsten Jahr nicht auf die Gemeinde zu. Es seien eher viele verschiedene, kleinere Ausgaben, die sich kumulieren und so das Minus verursachen. Zum Budget gab es laut Gemeindepräsident keine kritischen Voten, lediglich einige Verständnisfragen. Die Stimmberechtigten nahmen das Budget denn auch mit einer Enthaltung an.

2022 wir die erste Tranche für die neue Turnhalle fällig

Auch im nächsten Jahr möchte Härkingen in seine Infrastruktur investieren. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 1,18 Millionen Franken. Hauptausgabepunkt dabei ist die erste Tranche für den Neubau der Einfachturnhalle in der Höhe von einer Million. Über diesen Neubau entschied das Härkinger Stimmvolk im November an einer Urnenabstimmung.

Weiter ist geplant, die Kanalisation im Bereich Lerchenbühl, das im Bereich der Firma Ronal. Im vergangenen Jahr hatte man festgestellt: Die ganze Hauptleitung ist in einem schlechten Zustand. Deshalb soll sie für 82'000 Franken saniert werden. Die Stimmberechtigten nahmen diesen Kredit einstimmig an.

Trotz dem prognostizierten Defizit sehe der Finanzplan bis 2027 gut aus, sagt Grolimund: 2027 habe die Gemeinde voraussichtlich ein Eigenkapital von 5,586 Franken, dazu eine finanzpolitische Reserve von 910'000 Franken. «Das sind hervorragende Prognosen», so der Gemeindepräsident. Für ihn war es die erste Versammlung als Gemeindeoberhaupt. Aber mit seinen 16 Jahren als Gemeinderat habe er gewusst, wie der Hase laufe. «Ich war gut vorbereitet und mein Vorgänger hat mir gute Dokumentationen hinterlassen», bilanzierte er.