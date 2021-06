Härkingen Rechnung: 1,1 Millionen Franken Plus – gesunde Finanzen

Härkingen Härkingen hat «gesunde Finanzen»: Die Rechnung schliesst mit einem Plus von 1,1 Millionen Franken An der Gemeindeversammlung in Härkingen waren mehr Behördenmitglieder als sonstige Stimmberechtigte anwesend. Sie genehmigten die Traktanden. Rahel Bühler 16.06.2021, 17.00 Uhr

Die Jahresrechnung der Gemeinde Härkingen schliesst deutlich besser ab als budgetiert. Bruno Kissling

«Die Gemeindeversammlung findet nicht in der oberen Mehrzweckhalle sondern im Fröschensaal statt.» Diese Mitteilung hängt an der Eingangstüre der Mehrzweckhalle in Härkingen. Ist sie bereits ein Indiz für eine Versammlung im kleinen Rahmen? Wenige Minuten später wird klar: Ja, ist sie. Gemeindepräsident Daniel Nützi (CVP) begrüsst um punkt 20 Uhr sechs Stimmberechtigte, die nicht dem Gemeinderat oder dem Ersatzgemeinderat angehören. Mit Letzteren sind an der Versammlung 15 stimmberechtigte Härkingerinnen und Härkinger anwesend.