Härkingen Der Gewerkschafter unter den Logistikern: «Früher wurde über Hosen diskutiert, heute werden harte Lohnverhandlungen geführt» Beni Hürzeler ist bei der Gewerkschaft Syndicom für den Sektor Logistik zuständig. Im Interview spricht er über den Personalmangel, die hohe Arbeitsbelastung und tiefe Löhne in der Branche. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 19.01.2023, 14.00 Uhr

In der Industrie von Härkingen türmen sich Postcontainer. Beni Hürzeler positioniert sich für den Fotografen vor den gelben Containern, bevor er das kleine Büro der Gewerkschaft Syndicom betritt. Hier, direkt neben dem Paketzentrum der Post, hat die Gewerkschaft seit 2003 ein Büro.

Beni Hürzeler ist bei der Gewerkschaft für Medien und Kommunikation für den Sektor Logistik zuständig. Damit ist er auf Kontakte mit dem grossen, gelben Nachbarn angewiesen. Bevor er 2015 bei Syndicom als Regionalsekretär angefangen hat, war er über 30 Jahre lang bei der Post tätig gewesen – zuletzt als Chauffeur in Härkingen.

Das Büro der Gewerkschaft Syndicom befindet sich direkt neben dem Paketzentrum Härkingen. Ab und zu arbeitet Beni Hürzeler hier. Bruno Kissling

Wie können Sie Ihre langjährige Erfahrung bei der Post bei Ihrer jetzigen Arbeit einfliessen lassen?

Meine Erfahrung ist sicher ein grosser Vorteil. Ich kenne die Abläufe und weiss zum Beispiel, was es heisst, eine Nacht lang Pakete von der Rutsche zu nehmen oder mit dem Lastwagen unterwegs zu sein. Doch es gibt es viele Leute, die kündigen oder pensioniert werden. Die Leute, die ich aus meiner Zeit noch kenne, kann ich an einer Hand abzählen.

Ihr Hauptarbeitsort ist das Sekretariat in Olten. Nun befinden wir uns hier in Härkingen, mitten in der Industrie. Wann arbeiten Sie hier?

Bei Syndicom sind wir telefonisch oder per E-Mail erreichbar und treffen uns zu vereinbarten Terminen. Ich bin auch für die Region Basel zuständig. Wenn ich nach einem Termin zurückkomme und nicht unbedingt ins Oltner Verkehrschaos will, komme ich hierher. Rasch den Laptop anschliessen und loslegen. Auch meine Kollegin, die für das Briefzentrum zuständig ist, arbeitet ab und zu hier.

Führen Sie auch Gespräche hier?

Mit Präsidenten einer Personalkommission treffe ich mich meistens in einem Restaurant. Ich vereinbare mit den Leuten in der Regel Treffen dort, wo es für sie am besten passt. Wenn jemand in Solothurn ist, gehe ich auch mal nach Solothurn. Drüben im Paketzentrum hat es auch ein Personalrestaurant, das öffentlich ist. Wenn es nicht um etwas Vertrauliches geht, sitze ich auch dort mit den Leuten an einem Tisch.

Welches sind Ihre Hauptaufgaben als Regionalsekretär?

Wir sind als Aussenstehende natürlich angewiesen auf Leute in den Betrieben, die mitdenken und uns informieren. Deshalb versuchen wir, ein Netz an Vertrauensleuten aufzubauen und Leute für einen Beitritt zur Gewerkschaft zu motivieren. Wir führen Gespräche und halten den Draht zur Personalkommission. Beim Paketzentrum gibt es eine solche. Wir beraten die Angestellten in arbeitsrechtlichen Fragen und schauen mit ihnen den Gesamtarbeitsvertrag an.

Wenn Mitglieder das wünschen, begleite ich sie auch zu unangenehmen Gesprächen mit ihren Vorgesetzten. Auch beim Lösen von kollektiven Problemen am Arbeitsplatz unterstütze ich die Mitarbeitenden. Ab und zu führen wir vor dem Paketzentrum Aktionen durch, bei denen wir Informationsunterlagen abgeben. Also natürlich harmlose Aktionen (lacht). Der Standort hier mitten in der Industrie ist ideal.

Haben Sie auch eine Kontrollfunktion?

Natürlich überprüfen wir, ob der Gesamtarbeitsvertrag von Seiten Post eingehalten wird. Dabei bin ich auf Informationen des Personals angewiesen, ich kann ja schlecht den Chef fragen, ob er den Gesamtarbeitsvertrag einhält. Es nützt der beste GAV nichts, wenn er nicht eingehalten wird.

Wo sehen Sie aktuell Brennpunkte im Sektor Logistik?

Bei den Postangestellten ist sicher der Lohn ein grosses Thema. Es sind relativ tiefe Löhne. Und die Arbeitslast, vor allem bei den Briefträgern und Paketboten. Früher waren Briefe und Pakete getrennt, jetzt sind sie im Logistikservice gebündelt. Nun müssen Briefträger auch viele Pakete zustellen.

Das kann vor allem für Frauen ein Problem sein, wenn sie 30 Kilogramm schwere Pakete ausliefern müssen. Generell ist der Personalmangel ein grosses Problem. Das gibt eine Kettenreaktion: Leute fehlen und andere müssen Überzeit machen, das führt wiederum zu Kündigungen.

Sind das Probleme, die in den vergangenen Jahren zugenommen haben?

Corona hat die ganze Situation verschärft: Die Paketflut hat zugenommen. Es wurden Leute gesucht und gleichzeitig durfte man sich nicht zu nahe kommen. In den nächsten Jahren steht eine Pensionierungswelle an. Ich weiss nicht, wie die Post diese Lücke schliessen will. Die Post ist ein Betrieb wie jeder andere auch, es muss natürlich rentieren.

Doch es gab schon früher Veränderungen: Zum Beispiel das Postzentrum in Däniken, das war in den 70er-Jahren ein Vorzeigebau und wurde dann geschlossen. Wenn man richtig hinschaut, sieht man, dass es schon vor 30, 40 Jahren immer wieder Veränderungen gab. Das ist keine neue Erscheinung.

Zum Sektor Logistik gehört nicht nur die Post. Für welche weiteren Betriebe sind Sie zuständig?

Seit 2019 haben wir mit den Velokurieren einen Gesamtarbeitsvertrag. Zurzeit laufen mit dem Logistikdachverband «Zustellung Schweiz» Verhandlungen über einen Branchengesamtarbeitsvertrag. Rund 60 Logistikfirmen würden darunter fallen. Mit «Planzer Paket» beginnen demnächst die Verhandlungen über einen Firmengesamtarbeitsvertrag.

Auch der Zeitungszusteller Presto gehört in unseren Bereich, dieser ist in Basel angesiedelt. Die ganze Logistikbranche ist vielschichtig, die Foodkuriere haben durch Corona zum Beispiel einen massiven Aufschwung erlebt. Da gibt es einen grossen Konkurrenzkampf.

Wie hat sich das aus gewerkschaftlicher Sicht verändert?

Früher wurde – überspitzt gesagt – darüber diskutiert, ob man kurze Hosen zur Arbeit anziehen darf und ob die grün, blau oder grau sein müssen. Heute geht es um Kündigungen und es gibt harte Lohnverhandlungen. Wir können mit der Post reden und die Sozialpartnerschaft ist verankert. Doch die Themen haben sich schon stark gewandelt. Die Lohnverhandlungen werden allerdings nicht hier, sondern in Bern, geführt. Wir müssen dann hier überprüfen, ob die Abmachungen vor Ort eingehalten werden.

Beni Hürzeler. Bruno Kissling

Mit welchen Herausforderungen sieht sich der Logistikbereich in nächster Zeit konfrontiert?

Dass genügend und gute Leute gefunden werden, das ist eine riesige Herausforderung. Unser Ziel ist es zudem, mit allen Betrieben, für die Syndicom zuständig ist, Gesamtarbeitsverträge realisieren zu können. In der Logistikbranche herrschen oft prekäre Arbeitsverhältnisse. Ihre erste Berufserfahrung machen viele Migranten in der Logistikbranche. Es ist wichtig, dass in deren Ausbildung investiert wird, dass sie sich Wissen und vor allem die Sprache aneignen können.

Was treibt Sie bei Ihrer Arbeit an?

Es braucht sicher eine soziale Ader. Wenn ich den Angestellten zu ihren Rechten verhelfe, kann ich davon nicht direkt profitieren. Die Leute unterstützen, sie über ihre Rechte informieren und gegen Ungerechtigkeit zur Wehr setzen, das ist mir wichtig. Es ist spannend, wenn man sich in ein Thema einarbeiten und dann bei Verhandlungen Einfluss nehmen kann.

