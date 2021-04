Nebst der CVP treten drei weitere Listen in Härkingen an. Mit vier Kandidierenden ist die freie Liste Härkingen die stärkste Liste. Sie steigen mit ihren bisherigen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten ins Rennen: André Grolimund, Yvette Portmann-Studer und René Luppi. Dazu kommt Stefan Feuz. Er war bisher Ersatzmitglied im Rat. Erstmals tritt auch die GLP in Härkingen an: Markus Oegerli, seines Zeichens auch Präsident der GLP Thal-Gäu, versucht sich als Herausforderer. «In unserer Region ist die Ausgangslage für die Gemeinderatskandidaten verhalten, da alteingesessene Parteien noch dominieren – der Trend ist jedoch klar und die Entwicklung eine Frage der Zeit», schreibt die Partei in einer Medienmitteilung. Zudem tritt auch die SVP mit Joachim Rolf wieder an. Er ist der einzige Kandidat auf der SVP-Liste. Zwei Kandidaturen weist die FDP-Liste auf: Neben dem bisherigen Ersatzmitglied Daniel Studer steigt Patrick Gschwind in den Ring. Der bisherige Gemeinderat Jürg Wyss tritt nicht mehr an. (rab)