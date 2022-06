Oensingen: Der Zibelimäret soll dieses Jahr stattfinden

Grossanlass Die Anmeldefrist für den Zibelimäret Oensingen ist durch – das Ergebnis macht Freude Nach zwei Jahren Pause laufen die Vorbereitungen für den Zibelimäret in Oensingen wieder an. Das Interesse bei den Marktfahrenden und den Vereinen ist gross. Trotz der langen Pause. Enya Kopp Jetzt kommentieren 23.06.2022, 12.00 Uhr

Im Oktober soll der diesjährige Zibelimäret ohne Einschränkungen stattfinden, darauf hofft das Organisationskomitee. Bruno Kissling

Zwiebelzöpfe, Marktstände, Schaustellende und Besucherinnen und Besucher. Der diesjährige Zibelimäret in Oensingen soll all das wieder zurückbringen – nach zwei Jahren Pause. «Die vorgeschriebenen Massnahmen hätten wir nicht einhalten können», erinnert sich Max Keller, Präsident Organisationskomitee, an die letzten Jahre zurück.

Doch heute sehe es anders aus. Im Organisationskomitee würden sie ohne grosse Einschränkungen planen, die Situation allerdings im Auge behalten.

Eine wichtige Rolle bei der Planung spielen die Betreiber der Marktstände. Diese konnten sich bis Ende Mai über das Anmeldeformular bei der Gemeinde für den Märet anmelden. Und das taten sie. Teilweise auch noch nachdem die Frist bereits um war, sagt Keller. Und weiter:

«Wir haben 24 Vereine und 34 Marktfahrerinnen und Marktfahrer, die am 28. bis 30. Oktober mit dabei sind.»

Das Interesse ist gross bei den Ausstellern und viele altbekannte Gesichter hätten sich nun wieder angemeldet. «Bei den Vereinen haben wir zwei weniger als beim letzten Mal», erklärt der OK-Präsident.

Die Erfahrung aus den letzten Jahren nutzen

Die Zusammenarbeit mit den Vereinen, der Gemeinde, den Marktfahrenden und den Schaustellern sei dem Organisationskomitee wichtig, so Keller. «Wir möchten über das ganze Marktareal einen durchgehenden Betrieb, ohne zu grosse Lücken zwischen den Ständen. Deswegen wird die Chilbi nun enger am Markt geführt.»

Durch den neuen Standort haben sich viele Möglichkeiten eröffnet. Die zuerst umstrittene Lösung sorgt heute dafür, dass die Aussteller früher als zuvor mit dem Aufbau beginnen können und die baulichen Arbeiten weniger gefährlich sind.

In diesem Jahr soll die Eventbühne grösser werden. «Wir haben gemerkt, dass sie sehr gut ankam in der Vergangenheit», sagt Keller. Doch nicht nur an der Grösse der Bühne soll sich etwas ändern, neu soll nun von einem auf zwei Tage verlängert werden.

Die Organisation ist nicht immer einfach

Trotz dem grossen Interesse der Ausstellenden hat sich in den letzten Jahren einiges geändert. «Früher hatten wir acht Stände die Zwiebelzöpfe anboten, heute sind es nur noch drei», erklärt Keller. Zusätzlich gebe es noch mindestens einen Stand der die Zwiebeln einzeln verkauft. In diesem Jahr hat sich das OK dazu entschieden, dass auch die Besucherinnen und Besucher selbst Zwiebelzöpfe binden können.

Die sinkende Anzahl mit den Ständen habe häufig auch mit der Überalterung der Vereine zu tun. «Viele Vereine sagen, sie würden es noch so lange machen, wie es gehe», erläutert er. Ein anderes Problem sei, dass in vielen Vereinen nur noch wenige Mitglieder dabei sind. Dies wirkt sich am Schluss auch auf eine Veranstaltung wie ein Zibelimäret aus.

Auch andere Einwirkungen vereinfachen die Organisation nicht. Besonders schwierig werde es, je länger, je mehr mit den Vorgaben, die ein Veranstalter einhalten müsse, erklärt Keller.

«Diese führen beim Organisationskomitee etwas zu Bauchschmerzen.»

Damit seien nicht pandemiebedingte Auflagen gemeint, sondern die vielen anderen. Wie gross der Einfluss sein wird, werde die Zeit zeigen, schliesst er ab.

