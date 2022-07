Oensingen: Bürgergemeinde mit positiver Rechnung 2021

Gewinn Trotz grosser Vorhaben: positiver Abschluss für die Bürgergemeinde Oensingen Die Rechnung der Bürgergemeinde Oensingen schliesst mit einem Plus von 846'500 Franken. Investiert hatte die Bürgergemeinde in den Umbau des Bergrestaurants Roggen und in das Lagerhaus Wilera im Wallis. Auch der Forstbetrieb erzielt einen Gewinn. Bruno W. Heiniger 16.07.2022, 05.00 Uhr

Der Forstbetrieb der Bürgergemeinde Oensingen erzielte auch im vergangenen Jahr einen Gewinn. szr

Obschon die Bürgergemeinde Oensingen in den Umbau des Bergrestaurants Roggen und den das Lagerhaus Wilera in Bellwald VS investierte: Die Rechnung 2021 fällt einmal mehr positiv aus. Verwalter Reto Bobst stellte den 56 Stimmberechtigten den Abschluss im sanierten Bergrestaurant vor.

Die Rechnung 2021 schliesst mit einem Plus von 846500 Franken. Während man die Bereiche wie Inertstoffdeponie, Grobenfonds (Kiesabbau) und Energiezentrum zu den regelmässigen und positiven Ertragsquellen zählen kann, ist dies im Forstbetrieb nicht selbstverständlich. Aber auch im vergangenen Jahr erzielte der Forst mit einem Gewinn von 105 967 Franken ein positives Ergebnis.

Aufwandüberschüsse verzeichnete die Bürgergemeinde bei der Bürgerrechnung, dem Bürgerhaus Roggen (der Liegenschaft oberhalb des Restaurants), dem Lagerhaus Bellwald sowie dem Roggenberg.

Die grösste Investition war der Kauf des Lagerhauses

Die Investitionsrechnung der Bürgergemeinde weist eine Nettoinvestitionssumme von knapp 5,5 Millionen Franken aus. Die grössten Investitionen waren der Kauf des Lagerhauses Wilera in Bellwald für 1,1 Millionen Franken, der Ausbau des Wärmeverbundes für knapp 650000 Franken sowie die Umbaukosten für den «Roggen» in der Höhe von 3,65 Millionen Franken. Der Kauf eines Waldstücks sowie die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs vervollständigen die Gesamtsumme an Investitionen.

Zum erworbenen Lagerhaus in Bellwald informierte der Vorsitzende, dass genau vor einem Jahr der Vertrag zur Übernahme der Liegenschaft (von der Einwohnergemeinde) unterzeichnet wurde. In der Zwischenzeit wurde ein Grossteil der Sanierungsarbeiten in der Liegenschaft Wilera umgesetzt. Die Inneneinrichtungen seien wieder zeitgemässer geworden und das Wohnen erscheint deutlich freundlicher.

In Sachen Wärmeverbund strebe die Bürgergemeinde einen weiteren Ausbau an, insbesondere in Gebiet der Industrie. Dies habe jedoch zur Folge, dass ein neuer und zweiter Standort für eine neue Heizzentrale gesucht werden muss, da die aktuelle Heizzentrale beim Werkhof der Bürgergemeinde bereits am Limit läuft.