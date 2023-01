Holderbank: Landwirt setzt sich für mehr Zeit bei Hoftötungen ein

Gesetzesänderung 90 statt 45 Minuten: Dieser Landwirt aus Holderbank setzt sich für mehr Zeit bei den Hof- und Weidetötungen ein Cäsar Bürgi aus Holderbank führt auf seinem Betrieb Hoftötungen durch. Mit dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau und der IG Hof- und Weidetötung plädiert er dafür, die Zeitspanne zwischen dem tödlichen Schuss und dem Schlachthof von 45 auf 90 Minuten zu verlängern. Ein Besuch. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 03.01.2023, 05.00 Uhr

Plädieren für eine längere Zeitspanne zwischen der Hoftötung und dem Schlachten von Tieren: Knut Schmidtke (Fibl), Cäsar und Lena Bürgi (Hof Silberdistel) und Eric Meili (IG Hof- und Weidetötung). Bruno Kissling

Am wichtigsten ist Cäsar Bürgi das Tierwohl. Seit zehn Jahren bewirtschaftet er mit seiner Frau Lena den Silberdistelhof oberhalb von Holderbank mit 100 bis 150 Tieren. Darunter Kühe, Schweine und Hühner. Total 44 Hektaren landwirtschaftliche Nutzfläche, dazu zehn Hektaren Wald.

Sie wollen einen fairen Umgang mit den Tieren pflegen. Vom Anfang bis zum Ende. Deshalb macht Bürgi etwas, das unter Landwirten nicht stark verbreitet ist: Hoftötungen. Und zwar selbst.

Normalerweise werden die Tiere in Transportern zum Schlachter gefahren. Diese Transporte, die neue Umgebung, die unbekannten Menschen bedeuten Stress für die meisten Tiere. Das hat das Fibl, das Forschungsinstitut für biologischen Landbau, in mehreren Studien herausgefunden.

Deshalb sagt Bürgi: «Diese Transporte fühlen sich für uns Menschen auch schlecht an. Und wenn es sich schlecht anfühlt, obwohl wir alles probiert haben, um es den Tieren so angenehm wie möglich zu machen, muss man etwas ändern.»

Je ruhiger die Tiere, desto ruhiger der Mensch

Seit etwa zwei Jahren tötet er die Rinder auf dem Hof. Seit kurzem auch die Schweine und die Ziegen. Für beides braucht er eine Bewilligung vom Kanton. Hof- und Weidetötungen sind in der Schweiz seit Juli 2020 erlaubt. Bei der Hoftötung werden die Tiere fixiert.

Cäsar Bürgi steht im kleineren Gehege, in dem er die Schweine tötet. Diese beiden Tiere konnten später wieder zu ihren Artgenossen zurück. Bruno Kissling

Die zu schlachtenden Schweine zügeln ein paar Tage vor dem Termin aus ihrem gewohnten Stall in ein neues Gehege. So haben sie ein paar Tage Zeit, sich zu angewöhnen, und geraten am Schlachttag nicht in eine neue Situation und damit in Stress. Dort sollen sich die Tiere auch an die Nähe Bürgis gewöhnen. Denn für die Tötung muss er den Paarhufern nahe kommen. Je ruhiger die Tiere dann sind, desto ruhiger ist der Mensch, desto weniger Fehler passieren.

Vorher hatten die Schweine nicht oft Menschenkontakt. Also trainiert Bürgi mit ihnen. Er steht ins Gehege, sucht die Nähe. Dabei reagieren die Tiere meist nervös. Sie bewegen sich, grunzen und quieken. Sobald sie sich etwas beruhigt haben, geht der Holderbanker aber sofort weg. Oft ist das eine Sache von Sekunden, wie er ein paarmal auf seinem Hof demonstriert.

Ist der Termin für die Tötung gekommen, betäubt Bürgi das Schwein elektrisch und zieht es auf einen Balken mit Haken auf. Dann folgt der Bolzenschuss und das tote Tier wird auf einen eigens dafür konzipierten Anhänger transportiert. Dort schneidet Bürgi die Halsschlagader auf, damit das Blut herauslaufen kann. Eine Wanne im Anhänger fängt es auf.

Für die Hoftötung werden die Rinder im Fressgitter fixiert. Dann folgt der Bolzenschuss. Auch diese Tiere dienten der Demonstration. Bruno Kissling

Rinder werden vorher nicht betäubt, sondern direkt im Fressgitter mit einem Bolzenschuss getötet. Auch sie versucht Bürgi an ihre letzte Station und seine Nähe zu gewöhnen. Dafür nimmt er sie einige Tage vorher von den anderen weg und trainiert mit ihnen wie bei den Schweinen die Nähe. Ist es so weit, transportiert er sie nach dem Bolzenschuss mit einem Kran auf den vor dem Stall stehenden Anhänger.

Von 45 auf 90 Minuten

Die Hoftötungen durchführen kann der Landwirt nur, weil in seiner Umgebung ein geeignetes Schlachthaus ist. Denn zwischen der Tötung und der Schlachtung, also der Ausweidung, dürfen maximal 45 Minuten vergehen. So will es das Gesetz. Abzüglich Auf- und Abladen sind noch etwa 20 Minuten für den Transport übrig. Und der ist vom Hof in Holderbank kurvig und steil. Besonders bei Schnee, so wie an diesem Tag im Dezember, ist das heikel.

Dieses Gesetz soll nun geändert werden. Zumindest, wenn es nach dem Fibl und der Interessengemeinschaft Hof- und Weidetötung, der der Zürcher Landwirt Eric Meili vorsteht, geht.

Denn die Zeitspanne von 45 Minuten ist nicht für alle Landwirte machbar. Deshalb machen es nicht so viele, auch wenn sie es gerne würden. Das sagt Knut Schmidtke, Chef des Fibl.

Um herauszufinden, ob aus hygienischer Sicht eine längere Zeitspanne machbar wäre, hat das Fibl Recherchen angestellt. Und ist dabei auf eine französische Studie gestossen. Sie besagt, dass bei technischen Defekten, die in Schlachthäuser häufig vorkommen, die Tiere oft deutlich später als 45 Minuten nach der Tötung ausgenommen werden. Mit den Schlachtkörpern sei nichts passiert.

Aus diesen Gründen schlagen die IG und das Fibl vor, die Zeitspanne von 45 Minuten auf 90 Minuten zu verlängern. Das Ziel: Mehr Betriebe könnten Hoftötungen machen, den Tieren würde der Tiertransport erspart. Dieser Vorschlag ist nun bis Ende Januar in der Vernehmlassung.

Bürgi tötet selbst

Die längere Zeitspanne würde auch für Weidetötungen gelten. Diese werden noch weniger vorgenommen als Hoftötungen. Bei ersterer steht das Tier auf der Weide und wird mit einem Gewehr aus Distanz erschossen. Wie bei der Jagd.

Bürgi geht auf seinem Hof in Holderbank noch einen Schritt weiter: Er lässt die Tiere nicht von einem Dienstleistungsunternehmer oder einem Metzger töten. Er macht es selbst. Das machen ganze vier Betriebe in der Schweiz. So sind sich die Tiere an ihn gewohnt und er kann sicherstellen, dass alles getan wurde, um es den Tieren so einfach wie möglich zu machen. «Uns ist es am wohlsten so», erklärt der Landwirt.

