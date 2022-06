Gesamtverkehrsprojekt Oensinger Verkehrsprojekte nehmen Fahrt auf Zum Gesamtverkehrsprojekt Oensingen verabschiedet der Regierungsrat ein abgestimmtes, orchestriertes Vorgehen. Ab 2024 soll gebaut werden. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 15.06.2022, 05.00 Uhr

Die vorgeschlagene Linienführung der Entlastungsstrasse für Oensingen aus dem vergangenen Jahr. Der mögliche Bahnhof Dorf wird in diesem Projekt nicht thematisiert. Zvg / Solothurner Zeitung

Der Regierungsrat hat sich in seiner letzten Sitzung mit dem sogenannten Gesamtverkehrsprojekt Oensingen befasst. Er schreibt in einer Mitteilung: «Die Gemeinde Oensingen ist als Wirtschafts- wie auch Wohnstandort, aufgrund der ausgezeichneten Erschliessung von einer starken Entwicklung geprägt. In unmittelbarer Nähe des Autobahnanschlusses zur A1 haben sich bedeutende Betriebe angesiedelt, welche auf eine gute Verkehrserschliessung angewiesen sind.»

Seit einiger Zeit hat das Thema den Oensinger Gemeinderat stark beschäftigt. Hat jetzt der Kanton den Lead übernommen? Fabian Gloor, Gemeindepräsident von Oensingen sagt dazu: «Der Kanton hat in Sachen Gesamtverkehrsprojekt immer den Lead gehabt. Dies, weil es sich ja in erster Linie um das Kantonsstrassennetz handelt, um das es geht und dieses ist Projekt von kantonaler Bedeutung. Wir in Oensingen haben aber stets versucht, das Thema aktuell zu halten, voranzutreiben und unsere Bevölkerung zu informieren. Mit der Genehmigung der Roadmap, des Gesamtverkehrsprojektes, hat nun auch der Gesamtregierungsrat das Projekt zum ersten Mal bestätigt.»

Verschiedene Teilprojekte in Arbeit

Im Zusammenhang mit dem Gesamtverkehrsprojekt gehe es um verschiedene Teilprojekte, die sich im Raum Oensingen in Planung befinden, heisst es weiter in der Mitteilung. «So beabsichtigt der Bund die Realisierung des 6-Streifen-Ausbaus der Autobahn A1 mit dem Anschlussknoten in Oensingen bei der Vebo. Derweil hat der Kanton Solothurn in Zusammenarbeit mit der Einwohnergemeinde Oensingen für die Elemente der Verkehrsentlastung Oensingen Vorprojekte ausgearbeitet.

Hauptstrasse in 30er Zone umwandeln

Dazu gehört als flankierende Massnahme insbesondere auch die Aufwertung der Ortsdurchfahrt «Lebensader Oensingen». Dabei handelt es sich um die Hauptstrasse H5, die durch Oensingen führt. Gloor sagt dazu: «Zur Lebensader Oensingen, der heutigen Ortsdurchfahrt, sind verschiedene Projekte angedacht. Man könnte diese Strasse vom Rössli bis zum Stampfeli in eine 30er Zone umwandeln, vielleicht auch eine Begegnungszone einrichten, um nur ein Beispiel zu nennen. Insgesamt ermöglicht das Vorhaben eine bessere Erreichbarkeit, mehr Sicherheit und mehr Lebensqualität durch weniger Lärm und Emissionen.»

Hauptprojekt ist die Entlastungsstrasse

Das Hauptprojekt des Gesamtverkehrsprojekts Oensingen bezweckt aber die Verlegung dieser heute mitten durch das Dorf führende Hauptverkehrsstrasse H5 auf eine weiter südlich gelegene teilweise neue Achse, welche dann direkt an die A1 anschliesst.

Dadurch werden die Hauptverkehrsströme sowie die sich stark entwickelnden Arbeitsplatzzonen in Oensingen und Niederbipp direkt an die Nationalstrasse angebunden und Oensingen vom Durchgangsverkehr entlastet. Gloor erwähnt, dass damit auch die vielen Arbeitnehmer, die im Oensinger Industriegebiet ihrer Tätigkeit nachgehen, zügiger ihren Arbeitsplatz erreichen werden.

Ab 2024 wird Grosskreisel an der Dünnernstrasse realisiert

Um den unterschiedlichen Zuständigkeiten, Dringlichkeiten und Zeithorizonten Rechnung zu tragen, ist ein koordiniertes und mit den Projektpartnern abgestimmtes Vorgehen notwendig, heisst es weiter. Als erstes Teilprojekt steht das Teilprojekt «Mitte» vor der Umsetzung.

Der Bund plant ab 2024, den Anschlussknoten bei der Vebo in Oensingen zu realisieren. Während dieser Bauphase beabsichtigt der Kanton, die Umsetzung des Grosskreisels bei der Dünnernstrasse. Dieser nimmt die neue Verkehrsführung des Anschlussknotens Vebo auf und erschliesst die westlich gelegenen Arbeitsplatzzonen optimal.

Zum zeitlichen Fahrplan sagt Fabian Gloor: «Wir sind froh, dass mit dem Projekt zeitnah begonnen werden soll. Es steht alles im Zusammenhang mit dem 6-Spur-Ausbau. Auf dieses Projekt hin, soll der Anschlussknoten Vebo realisiert sein.» Weitere Teilprojekte werden frühestens ab dem Jahr 2028 umgesetzt.

