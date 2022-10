Balsthal: Senioren lernen mit Handy und Tablet umzugehen

Generationenprojekt Tablet statt Tee: Im Café DigiThal zeigen Jugendliche Senioren den Umgang mit Handy, Tablet und Co Der Naturpark Thal lanciert ein neues Projekt. An zehn Mittwochnachmittagen sollen Jugendliche Senioren erklären, wie man mit den digitalen Geräten umgeht. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 25.10.2022, 17.30 Uhr

Wie löst man ein SBB-Billett oder hört eine Sprachnachricht auf Whatsapp ab? Diese und andere Fragen sollen im Café DigiThal geklärt werden. (Symbolbild) Colin Frei

Im Thal gibt es ein neues Café: Dort geht man aber nicht hin, um einen Kaffee zu trinken oder Kuchen zu essen, sondern um den Umgang mit einem Smartphone oder Tablet zu lernen.

Es ist das neueste Gesellschaftsprojekt des Naturparks Thal. Dabei erklären Jugendliche Seniorinnen und Senioren den Umgang mit den digitalen Geräten. Zeno Steuri vom Naturpark erklärt: «In diesem Thema sind die Jugendlichen die Experten, nicht die Senioren.» Und weiter:

«Vermehrt wird alles digital erledigt. Damit nimmt man in Kauf, dass gewisse Leute den Anschluss verlieren.»

Ob das Interesse an einem solchen Angebot im Thal besteht, testete der Naturpark im vergangenen Jahr mit drei Kursen. Da das Café auf Interesse stiess, lanciert man es nun definitiv. Dabei seien vor allem Fragen zu Whatsapp und dem Kauf von SBB-Billetten aufgekommen.

Wissen und Wertschätzung

Einmal im Monat, immer an einem Mittwochnachmittag, findet der Kurs während dreier Stunden statt. Der Kurs findet am Mittwoch, 26. Oktober, zum ersten Mal statt. Die weiteren Daten sind bis Ende Januar klar. In einer Pilotphase will der Naturpark das Café DigiThal zehnmal organisieren. Dann wolle man abwägen, wie oft es das Café braucht und wo, so Steuri.

Die Senioren erlernen den Umgang mit den digitalen Geräten, die Jugendlichen erhalten Wertschätzung. Philipp Schmidli

Für jede Seniorin und jeden Senior werden die Jugendlichen eine Liste mit ihren Fragen und Fortschritten anfertigen. Man könne selbst entscheiden, wie oft man am Kurs teilnehmen wolle. Wichtig es ist laut Steuri, dass sich die Senioren Zeit zum Ausprobieren und Lernen nehmen können. Die Jugendlichen wiederum würden von Lob und Wertschätzung profitieren.

Für das Projekt arbeitet der Naturpark mit der Spitex Thal und der Evangelisch-reformierten Kirche zusammen. «Diese beiden Organisationen kennen die Altersgruppe, wissen, was sie braucht, und haben Kontakte.» Die beiden Organisationen informierten die Senioren. Die Kirche stellt die Räume zur Verfügung.

Der Kontakt zu den Jugendlichen erfolgte über die Kirche und die Schule: «Wir haben das Projekt an der Kreisschule vorgestellt und sind auf positive Rückmeldungen gestossen.» Nun können die teilnehmenden Jugendlichen eine Stunde früher aus dem Unterricht.

Die Finanzierung des Angebots soll über die laufenden Budgets des Bereichs Gesellschaft des Naturparks Thal und der Spitex Thal laufen. Das Angebot ist für die Seniorinnen und Senioren kostenlos.

Café DigiThal: Mittwoch, 26. Oktober, 11 bis 15 Uhr, reformiertes Kirchgemeindezentrum, Kirchstrasse 1, Balsthal, mit Imbiss. Teilnahme mit Anmeldung: 062 386 12 30. Weitere Daten: 23. November, 25. Januar.

