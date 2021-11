Generalversammlung SP Thal-Gäu: Gegenvorschlag zu «Jetz si mir draa» braucht kein Sparprogramm Die SP Thal-Gäu hat sich zur Generalversammlung getroffen. Dabei ging es um die Pandemie, die Verkehrsverbindung Thal und die Initiative «Jetz si mir draa». 11.11.2021, 15.14 Uhr

Kürzlich fand im Restaurant Lamm in Härkingen die Generalversammlung der SP und Unabhängigen Thal-Gäu statt. Amteipräsident Fabian Müller begrüsste die zahlreich erschienenen Gäste. In seinem Jahresbericht erwähnte er speziell die volle Liste für die Kantonsratswahlen und den grossen Einsatz der 13 Kandidierenden und der Vorstandsmitglieder. Die SP Thal-Gäu verpasste zwar den angestrebten 2. Sitz, konnte aber als einzige SP-Amtei an Stimmen zulegen. Im Weiteren erwähnte der Präsident den grossen Einsatz gegen das Projekt «Umfahrung Klus». Ausstehend bleibt nun noch der Entscheid des Verwaltungsgerichts.