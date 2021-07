Gemeindeversammlungen Auch im Thal-Gäu ist das Interesse an der Dorfpolitik klein - dafür gibt es mehrere Gründe Die Saison der Gemeindeversammlungen ist vorbei. Wir haben die Teilnehmerzahlen unter die Lupe genommen und festgestellt: Die Lokalpolitik zieht nur noch wenige Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an. Eine Suche nach Ursachen und Lösungen. Rahel Bühler 23.07.2021, 05.00 Uhr

Wenig Stimmberechtigte: die Gemeindeversammlung in Härkingen vom September 2020. zvg

Was haben Kestenholz und Härkingen gemeinsam? An den letzten Gemeindeversammlungen nahmen in den beiden Gemeinden maximal 15 Stimmberechtigte teil: In Kestenholz waren es 13, in Härkingen just 15. Und dies, obwohl beide Gemeinden deutlich mehr Stimmberechtigte hätten. In Kestenholz sind es 1362, in Härkingen 1123. In Prozenten ausgedrückt: In Kestenholz haben 0,95 Prozent der Stimmberechtigten an der Versammlung teilgenommen. In Härkingen 1,34 Prozent.

Die schwache Beteiligung ist schweizweit zu beobachten. Dies zeigt ein Artikel, der gestern in dieser Zeitung erschienen ist: In den letzten 30 Jahren sei die Teilnehmerzahl an Gemeindeversammlungen «noch einmal deutlich zurückgegangen». So hält es das kürzlich publizierte neue «Schweizer Gemeindemonitoring» fest.

Die Thaler Dörfer Matzendorf und Holderbank schwingen mit je 38 Teilnehmenden an der Versammlung oben aus. Augenfällig ist dies vor allem in Holderbank: Die Gemeinde hat bloss 516 Stimmberechtigte. Trotzdem haben 7,36 Prozent von ihnen an der Gemeindeversammlung teilgenommen. Mit 3310 hat Oensingen am zweitmeisten Stimmberechtigte der Amtei. An der letzten Gemeindeversammlung nahmen 36 Stimmberechtigte teil. Das entspricht 1,09 Prozent.

Die Gemeinde mit den meisten Stimmberechtigten im Thal-Gäu ist Balsthal: Sie hat 3432 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner. An der letzten Gemeindeversammlung fanden 30 davon den Weg in den Kultursaal Haulismatt. Das sind 0,87 Prozent.

Der Blick in die Protokolle der vergangenen Versammlungen zeigt: An der Rechnungsgemeindeversammlung sind stets weniger Stimmberechtigte anzutreffen als an der Budgetgemeindeversammlung. Eine mögliche Erklärung: Beim Budget kann Frau und Mann Stimmberechtigte(r) mitreden. Bei der Rechnung hingegen geht es nur um die Präsentation der Fakten. Verändern lässt sich da nichts mehr. Eine weitere mögliche Erklärung: Schliesst die Rechnung besser ab als budgetiert oder gar mit schwarzen Zahlen, hat die Gemeinde gut gearbeitet.

Nicht zu unterschätzende Einflüsse sind auch die Wetterbedingungen und zeitgleich stattfindende Events. Sind die Tage warm und lang, geniesst man sie wohl lieber draussen als in einer stickigen Turnhalle mit Maske vor Mund und Nase. Stürmt es draussen, bleibt man bestimmt auch lieber zu Hause. Und spielt die Schweizer Fussballnati im Viertelfinal einer Europameisterschaft sowieso.

Auch die Coronapandemie muss in diese Überlegungen einfliessen: Das grassierende Virus hat in den vergangenen anderthalb Jahren auch das lokalpolitische Leben auf den Kopf gestellt. Kleine Säle im Gemeindehaus sind grossen Turnhallen gewichen. Statt Apéro gibt’s Abstand und Masken. Als sich im vergangenen Herbst die zweite Welle anbahnte, waren Gemeindeversammlungen zwar wieder erlaubt. Trotzdem dürfte manch ein Stimmberechtigter von einer Teilnahme abgesehen haben.

Ausnahmen bestätigen die Regel: Geht es an der Versammlung nicht nur um Budget oder Rechnung, sondern steht etwas Ausserordentliches auf der Traktandenliste, ist das Interesse grösser. Zwei Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit: Im März veranstaltete die Gemeinde Egerkingen eine ausserordentliche Versammlung, weil sie 4,55 Millionen Franken für eine Landparzelle und Schulcontainer ausgeben wollte. 73 Stimmberechtigte nahmen die Kredite an. Im Oktober 2020 führte auch Aedermannsdorf eine ausserordentliche Gemeindeversammlung durch. 58 Stimmberechtigte entschieden sich für den Kauf von Bauland. Die nächste ausserordentliche Versammlung ist in Härkingen im August angesagt. Traktandum: eine neue Turnhalle.

Je weniger Stimmberechtigte entscheiden, desto zufälliger wirkt das Resultat. Die demokratische Legitimation sinkt.

Einerseits könnte man die Form der politischen Interaktion überdenken: Als Gemeinden zu Coronazeiten die Versammlungen absagten und dafür Urnengänge ansetzten, war die Beteiligung jeweils deutlich höher, heisst es dazu im gestern erschienenen Artikel dieser Zeitung. Möchte man die Versammlungen beibehalten, könnten die Gemeinden mit Attraktionen punkten: einem Gemeindepräsidenten am Klavier, einem Konzert der Musikschule oder einem Wettbewerb, bei dem es Blumen zu gewinnen gibt zum Beispiel.