Keine Steuererhöhung in Oensingen

Oensingen Die befürchtete Steuererhöhung in Oensingen ist nicht erfolgt – die Finanzlage bleibt dennoch angespannt Die Finanzlage in Oensingen sieht etwas rosiger aus als noch im vergangenen Jahr. Das Eigenkapital der Gemeinde bleibt aber weiterhin tief. Für 2022 plant die Gemeinde vier grosse Investitionen in die Infrastruktur. Anja Neuenschwander 14.12.2021, 16.33 Uhr

Die Gemeinde Oensingen rechnet 2022 mit einem Ertragsüberschuss. Bruno Kissling

Die Gemeinde Oensingen wächst stetig. Mehr Einwohner benötigen mehr Infrastruktur und mehr Infrastruktur bedeutet, in den meisten Fällen, mehr Investitionen. Gleich über vier davon wurde gestern an der Budgetgemeindeversammlung abgestimmt: Sowohl der Belag als auch die Leitungen am Rainbüntenweg sind in einem schlechten Zustand. Die Strasse soll für 680’000 Franken saniert werden.

Weiter genehmigten die 49 anwesenden Stimmberechtigten eine Investition von 970’000 Franken im Leuenfeld: Der Wohnkomplex wird mit einem neuen Weg von der Lehngasse her erschlossen. So ist er zukünftig von zwei Seiten erreichbar.

Eine weitere Erschliessung ist «unter der Gass» geplant. Dort entsteht eine neue Strasse, die «Eisfeldgasse», die durch die bestehende Parzelle verlaufen wird. Der Kredit von 1,1 Millionen Franken wurde mit drei Gegenstimmen genehmigt.

Schliesslich musste der Kredit für die Sanierung des Wasserreservoirs Hinterberg abermals aufgestockt werden: 350’000 Franken benötigt es zusätzlich für die Rodung des Waldes und die Abtragung von Waldboden auf dem Dach des Reservoirs. Nach einer Prüfung durch den Kanton habe sich herausgestellt, dass der Wald auf dem Dach zu schwer für das Gebäude sei, informierte Ressortleiter Finanzen und Steuern, Martin Rötheli. Die Gesamtinvestition für das Reservoir beläuft sich damit neu auf 1,4 Millionen Franken.

Keine Steuererhöhung, aber höhere Nettoverschuldung

Der Steuerfuss von 111 Prozent soll im nächsten Jahr bestehen bleiben. Das Bevölkerungswachstum sorgt dafür, dass die Steuereinnahmen trotzdem steigen. Dies sei einer der Hauptfaktoren, warum die Gemeinde mit einem Ertragsüberschuss rechnet. Für 2021 war ein Aufwandüberschuss von rund einer halben Million Franken budgetiert gewesen. Es werde aber erwartet, dass der Abschluss des Rechnungsjahres positiver ausfällt.

Gemeindepräsident Fabian Gloor (CVP). Zvg

Gemeindepräsident Fabian Gloor sagte dazu:

«Vor einem Jahr fragen wir uns noch: Wie viel Steuererhöhung braucht es? Jetzt können wir uns fragen: Braucht es sie überhaupt?»

Die Finanzen sehen etwas rosiger aus: Bis 2023 werden keine Steuererhöhungen und gar kleine Gewinne erwartet. Für nächstes Jahr wurde ein Ertragsüberschuss von 16’500 Franken budgetiert – ein ausgeglichenes Ergebnis. Durch die zahlreichen Investitionen steige die Nettoverschuldung der Gemeinde aber an, der Eigenkapitaldeckungsgrad ist mit 11 Prozent weiterhin schlecht. Die Finanzlage bleibe demnach angespannt.

Das meiste Geld in Oensingen fliesst in die Bildung

Fast die Hälfte von 100 Steuerfranken fliessen in Oensingen in die Bildung, veranschaulichte Rötheli. Der budgetierte Aufwand steigt weiter: In der Primarschule gibt es mehr Lektionen und die Schulliegenschaften haben höhere Betriebskosten. «Das Soziale ist auch ein happiger Bereich», meinte er. Höhere Beiträge zur Ergänzungsleistung AHV und zur Sozialregion Gäu lassen dort die Kosten in die Höhe schnellen. Die Erfolgsrechnung budgetierte ohne den Bereich Finanzen und Steuern 681’000 Franken mehr als im Vorjahr.

Schliesslich wurde das Postulat von Patrik Wilhelm besprochen: Die Gemeinde will die Gewichtsbeschränkung von Lastwagen, die 26 Tonnen schwer sind, auf den Gemeindestrassen aufheben. Somit dürfen auch 40-Tönner durch die Dorfstrassen fahren. Wilhelm versuchte, dies zu verhindern. Der Antrag der Gemeinde, das Postulat für nicht erheblich zu erklären, wurde mit 27 Stimmen angenommen. Die Strassen würden das Gewicht gut aushalten. Mit der Einführung der Limite habe man Ausweichverkehr verhindern wollen. Diese Angst habe sich aber als unbegründet herausgestellt, meinte Gloor.

Er schloss die Versammlung mit drei kurzen Meldungen: Bezüglich Projekt Lebensader soll der Regierungsrat Anfang nächstes Jahr weitere Schritte beschliessen. Die Gemeinde will ausserdem dem Agglomerationsperimeter des Programms Aarland beitreten. Weiter habe man mit dem Verkauf von 300 Solarpanels einen guten Boden im Bereich Energiestadt gelegt.