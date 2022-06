Balsthal führt Betreuungsgutscheine für Familien ein

Gemeindeversammlung Balsthal führt Betreuungsgutscheine ein – Rechnung fällt besser aus als gedacht Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser fördern, das möchte die Gemeinde Balsthal ab kommendem August. Ab dann wird die Gemeinde Betreuungsgutscheine für Familien ausstellen. Das entschieden 36 Stimmberechtigte an der Gemeindeversammlung. Auch die Rechnung 2021 war traktandiert. Rahel Bühler 30.06.2022, 14.21 Uhr

Ab 1. August 2022 stellt die Gemeinde Balsthal Betreuungsgutscheine für Familien aus. Patrick Lüthy

Die Gemeinde Balsthal möchte zur Vereinbarkeit von Familien und Beruf beitragen. Das haben die anwesenden Stimmberechtigten mit 32 Ja- zu vier Nein-Stimmen an der Gemeindeversammlung von vergangenem Montag entschieden.

Ab 1. August 2022 wird die Gemeinde Betreuungsgutschriften einführen. Eltern erhalten künftig einen Beitrag an die familienergänzende Kinderbetreuung (sprich eine Kindertagesstätte oder Ähnliches), wobei dieser direkt an die Betreuungseinrichtung ausbezahlt werden soll. Die Höhe der Unterstützung richtet sich dabei nach dem massgebenden Einkommen und dem vorhandenen Vermögen der Erziehungsberechtigten.

Freddy Kreuchi. Bruno Kissling

Insgesamt rechnet der Gemeinderat durch die Einführung mit jährlich wiederkehrenden Kosten von 36’000 Franken. Die prognostizierten Kosten führten an der Gemeindeversammlung zu kritischen Stimmen: Mehrere Votanten merkten an, dass die Kosten auch deutlich höher ausfallen könnten.

Der Gemeindepräsident Freddy Kreuchi (FDP) drückte sein Verständnis für die Voten aus, merkte jedoch an, dass die Zahl auf Erfahrungswerten von vergleichbaren Gemeinden beruhe und der Gemeinderat den Verteilschlüssel bei Bedarf innert kurzer Frist entsprechend anpassen könne.

Auch die Ausrichtung von Betreuungsgutschriften an sich gab Anlass zu Diskussionen. Am Schluss stimmte eine grosse Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten die Einführung trotzdem an.

Die Verantwortlichen zeigten Budgetdisziplin

Das Balsthaler Budget für das vergangene Jahr wies ein Defizit von 1,1 Millionen Franken auf. Das Rechnungsergebnis fällt nun mit einem Plus von 111’118 Franken deutlich positiver aus als die Gemeinde befürchtet hatte.

Gemeinderat Thomas Dobler, der für das Ressort Finanzen verantwortlich ist, begründete das bessere Ergebnis mit verschiedenen Faktoren. Einerseits habe die Coronapandemie einen gewissen Einfluss. Zudem hätten alle Verantwortlichen eine hohe Budgetdisziplin an den Tag gelegt.

Das Rechnungsergebnis fällt nun mit einem Plus von 111’118 Franken deutlich positiver aus als die Gemeinde befürchtet hatte. Bruno Kissling

Die Investitionsrechnung schliesst mit Ausgaben aus dem Verwaltungsvermögen von 1,8 Millionen Franken und Einnahmen in das Verwaltungsvermögen 955’341 Franken ab. Daraus resultieren Nettoinvestitionen von 859’099 Franken. Die Abweichung sei damit zu erklären, dass unerwartet hohe Einnahmen aus Anschlussgebühren für Wasser und Abwasser verbucht werden konnten, die ein Resultat der grossen Neubautätigkeit waren, so der Gemeinderat.

Mehrere hohe Investitionen stehen an

Das gute Rechnungsergebnis sowie die aktuell gute Finanzsituation der Spezialfinanzierungen dürften aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sowohl im steuerfinanzierten Bereich als auch in den Spezialfinanzierungen gleich mehrere, sehr hohe Investitionen in den nächsten Jahren anstehen, sagte Dobler. Diese müssten durch die Gemeinde finanziert werden, sind jedoch nur zu einem geringen Teil beeinflussbar.

Die anwesenden Stimmberechtigten hatten keine Fragen oder Anmerkungen zur Jahresrechnung und genehmigten diese dementsprechend auch einstimmig.

Auch Balsthal stimmt Ausbau der Abwasserreinigungsanlage zu

Nach über 25 Jahren muss die Abwasserreinigungsanlage Falkenstein infolge fehlender Kapazitäten, dem geplanten Anschluss der Gemeinde Niederbipp und zur Erstellung einer Zusatzstufe zur Elimination von Spurenstoffen einen Ausbau der Anlage vornehmen. Weiter müssen durch den Zusammenschluss mit der Gemeinde Niederbipp die Stauten angepasst werden.

Alex Benz von der Firma Hunziker Betatech präsentierte die beiden Geschäfte den Balsthaler Stimmberechtigten. Balsthal muss sich mit einem Bruttokredit von 7,4 Millionen Franken am Ausbau beteiligen. Dazu erwähnte Gemeindepräsident Kreuchi, dass bei der Bestimmung der Finanzkompetenz das sogenannte «reduzierte Bruttokreditprinzip» zum Tragen kommt.

«Das bedeutet, dass schriftlich zugesicherte Subventionen oder vertraglich geregelte Beiträge für die Festlegung der Finanzkompetenz abgezogen werden müssen, jedoch über die Gesamtkosten befunden werden muss.»

Für das Ausbauprojekt der Abwasserreinigungsanlage resultieren für die Balsthal nach Abzug der zugesicherten Subventionen und dem Beitrag des Grosseinleiters Swiss Quality Papers ein Betrag von 3,7 Millionen Franken. Da dieser Beitrag deutlich unter der Schwelle von fünf Millionen Franken liegt, liegt er in der Kompetenz der Gemeindeversammlung.

Die anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hatten zur Statutenänderung und dem Ausbauprojekt der ARA Falkenstein keine Fragen und beide Geschäfte wurden von der Versammlung einstimmig genehmigt.