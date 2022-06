Neues Gemeinschaftsgrab in Aedermannsdorf

Gemeindeversammlung Aedermannsdorf wählt eine neue Gemeinschaftsgrab-Variante Nachdem im vergangenen Jahr der Vorschlag zur Friedhofsgestaltung zurückgewiesen wurde, entschieden sich die Aedermanndörfer an ihrer Rechnungsgemeinde für ein neues Gemeinschaftsgrab. «Friedpark» heisst es und wurde vom einheimischen Kunstschaffenden Sammy Deichmann erdacht. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

«Friedpark» heisst das neue Gemeinschaftsgrab in Aedermannsdorf. Sammy Deichmann hat es konzipiert. zvg

Die Friedhofsgestaltung eines Dorfes ist eine sehr sensible Angelegenheit. Das mussten die Gemeindebehörden von Aedermannsdorf an der Budgetgemeindeversammlung im Dezember letzten Jahres erfahren. Die damals vorgeschlagene Gestaltung und Umplatzierung des Gemeinschaftsgrabes fand keine Unterstützung bei den Stimmbürgern.

Es entwickelte sich eine sehr emotionale Diskussion, an deren Ende die Rückstellung des Traktandums stand, verbunden mit dem Auftrag, ein neues Gemeinschaftsgrab zu bauen. Man werde über die Bücher gehen und der Gemeindeversammlung eine neue Lösung zur Wahl stellen, wurde versprochen.

Jetzt ist es so weit: Anlässlich der Rechnungsgemeindeversammlung vom vergangenen Mittwoch wurde über einen Kredit für ein neues Gemeinschaftsgrab sowie über einen Kredit für die Umgestaltung der Friedhofsanlage befunden. Danach wurde auch gleich aus drei zur Wahl stehenden neuen Gemeinschaftsgrab-Projekten dasjenige bestimmt, welches zur Ausführung kommen soll. 32 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wollten mitbestimmen.

Zunächst wurden die Kredite gesprochen

Für die Neugestaltung dieses neuen Gemeinschaftsgrabes beantragte der Gemeinderat einen Kredit in Höhe von 45’000 Franken. Dabei handle es sich um die Summe, welche das teuerste der drei Projekte kosten würde, sagte Gemeindepräsident Bruno Born. «Wir stimmen also zuerst über die Kostensumme ab und können uns dann in der Bestimmung des Projektes allein auf unser Auge verlassen.»

Diesem Vorgehen folgte die Versammlung und gab Zustimmung zum Kredit. Danach wurde ein weiterer Kredit von 35’000 Franken für die Umgestaltung und Restaurierung der bisherigen Friedhofsanlage beantragt. Auch dieser Summe konnten die Stimmbürger zustimmen.

Drei Vorschläge wurden vorgestellt

Der zuständige Gemeinderat für öffentliche Bauten, Pascal Rumpf, stellte dann die drei zur Diskussion stehenden Gemeinschaftsgrab-Projekte vor. «Vier hatten wir ursprünglich zur Auswahl, doch nur drei erfüllten unsere Vorgaben», so Rumpf zu Beginn. Die drei zunächst noch anonym präsentierten Vorschläge hiessen «Geborgenheit», «Friedpark» und «Winkelkreuz».

Es war in der Diskussion dann aber schnell klar, welches der drei den Anwesenden am besten gefiel, denn «Friedpark» erhielt die meisten zustimmenden Voten. Diese Gedenkstätte wird kreisrund mit einem Durchmesser von sechs Metern angelegt. Ein zehn Zentimeter versenkter Stahlring fasst die Stätte ein. Darin wird ein Belag bestehend aus Granit-Kopfsteinpflaster ebenfalls kreisförmig verlegt. Es entsteht ein neuer Zugangsweg von 1,6 Meter Breite.

Der Grabkreis erhält eine zwei Meter breite, ringförmige Erweiterung in einer Sickerbeton-Ausführung. Neben der eigentlichen Grabstätte wird ein Zierahorn gepflanzt, welcher wiederum in einer runden Betonbank-Umrandung steht. Hinter der Grabstätte wird ein weiterer immergrüner Busch gepflanzt. Ausserhalb des Gedenkkreises werden ein Betonstein für die Ablage von Blumengestecken und eine Sitzbank gesetzt.

Sammy Deichmann. zvg

Die eigentliche Grabstelle besteht aus einem zwei Meter tiefen Betonröhren-Schacht, der mit einem 40 x 60 Zentimeter grossen Betonstein abgedeckt wird. Darin werden ein Edelstahlzylinder mit entsprechendem Deckel und eine Vertiefung für Weihwasser eingelassen. Für die Kennzeichnung der Verstorbenen werden 30 x 30 Zentimeter grosse Betonsteine mit aufgesetzten Edelstahlplatten platziert, auf denen die Namen zu lesen sind.

Bereits im ersten Wahlgang stimmten 22 Stimmbürger (absolutes Mehr 17) für dieses Projekt. Und dann lüftete Born auch den künstlerischen Urheber des Vorschlages: Sammy Deichmann.

Zustimmung zur Fusion der Thaler Forstbetriebe

Schon länger sind die beiden Forstbetriebe Mittleres Thal (die Bürgergemeinde Laupersdorf und der Einheitsgemeinde Matzendorf) sowie Hinteres Thal (Welschenrohr-Gänsbrunnen, Aedermannsdorf, Herbetswil und die Bürgergemeinde Welschenrohr) daran, zu fusionieren.

Dies hätte eigentlich zu Beginn dieses Jahres passieren sollen, doch war man sich im Matzendörfer Gemeinderat letztes Jahr noch unsicher darüber, ob dies der richtige Weg sei. Nun gab man dort die Zustimmung und damit ist es an den Thaler Gemeindeversammlungen, das Ja zur Fusion zu geben. Aedermannsdorf gab einstimmig sein Okay. Der neue Zweckverband wird «Forstbetrieb Dünnerntal» heissen und seinen Sitz in Laupersdorf haben.

Ebenfalls Zustimmung fand in Aedermannsdorf der anteilige Bruttokredit zum Neubau der ARA Falkenstein. Aedermannsdorf muss 544’600 Franken beisteuern, an Nettokosten bleiben der Gemeinde 279’000 Franken.

Positiver Rechnungsabschluss 2021

Die Rechnung 2021 schliesst in Aedermannsdorf mit einem Ertragsüberschuss von 556’000 Franken ab. Gemäss Antrag des Gemeinderates werden damit zusätzliche Abschreibungen in Höhe von 146’000 Franken getätigt. 410’000 Franken werden dem Eigenkapital überführt. Damit verfügt die Gemeinde über ein Eigenkapital von rund 1,87 Millionen Franken.

Die Spezialfinanzierungen Wasser (+21’300 Franken) und Abfall (+2841 Franken) schliessen mit Ertragsüberschuss. Das Abwasser schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 14’680 Franken ab. Genehmigt und zur Kenntnis genommen wurden auch die Rechnungen der Forstbetriebsgemeinschaft Hinteres Thal – zum letzten Mal – und diejenige der Feuerwehr Mittelthal.

