Gemeinderatswahlen Thal-Gäu Warum diese drei jungen Politiker sich für ihre Generation einsetzen wollen Marius Winistörfer, Simon Hafner und Pascal Sägesser sind 1999 geboren und wollen Gemeinderäte in der Region Thal-Gäu werden. Wie ticken sie?

Rahel Bühler 17.04.2021, 05.00 Uhr

Pascal Sägesser, Simon Hafner und Marius Winistörfer (von links nach rechts) haben den gleichen Jahrgang und alle drei wollen Gemeinderäte werden. zvg

«Ich denke nicht nur an die nächsten 10, sondern an die nächsten 40 Jahre», sagt Simon Hafner aus Niederbuchsiten. «Aber statt mich zu nerven, will ich selbst etwas bewirken.» Der 21-jährige Jurastudent ist seit zwei Jahren in der SVP Niederbuchsiten. Die Partei decke seine wirtschaftlichen Interessen gut ab. Er vermisse im Profil der SVP allerdings die Themen Klima und Umwelt.