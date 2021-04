Gemeinderatswahlen Thal-Gäu «Unser Leben ist hier» Diese drei eingebürgerten Politiker wollen in den Gemeinderat Alban Rudaj, Merve Zejnula und Goran Nedic haben ihre Wurzeln nicht in der Schweiz und kandidieren als Gemeinderäte. Rahel Bühler 19.04.2021, 05.00 Uhr

1991 reist Goran Nedic, damals 20 Jahre alt, in die Schweiz. Er kann ein Praktikum in der Gastronomie absolvieren und kommt so nach Mümliswil. Kurz darauf tritt er dem örtlichen Fussballklub bei. Aufgewachsen ist er im ehemaligen Jugoslawien. «Es war schon immer mein Traum, in der Schweiz zu leben. Ich kannte die Berge aus den Medien. Sie haben mir gefallen», sagt er 30 Jahre später.

Alban Rudaj wandert mit seiner Familie 1994 aus dem Kosovo in die Schweiz ein. Sein Vater arbeitete bereits hier, schickte Geld nach Hause. «Auf Dauer getrennt zu leben, war keine Lösung», sagt Rudaj rückblickend. Deshalb sei die Familie Mitte der 90er-Jahre in die Schweiz, nach Egerkingen, gekommen.

1996 wird Merve Zejnula geboren. Ihre Eltern stammen aus dem heutigen Nordmazedonien. Zejnula wächst in Oensingen auf, in einem Schweizer Umfeld.

Nedic und Rudaj sind im FC, Zejnula bei den Schützen

1998 soll Nedic in die Heimat zurück. Der Krieg war zu Ende, sein Heimatland aufgeteilt. Der Ort, aus dem er stammt, liegt im heutigen Bosnien. Der FC Mümliswil lanciert eine Unterschriftensammlung, zeigt auf: Nedic ist gut integriert. 2000 erhält er die definitive Aufenthaltsbewilligung. Nedic hat in der Zwischenzeit eine Familie und arbeitet als Schreiner. Zehn Jahre führt er das Clubhaus des FCs. Er ist im Skiclub, im OK vom Passwanglauf und im historischen Verein Guldenthal. Die Wetterstation auf dem Vogelberg hat er initiiert. Von ihm stammt die Schweizer Fahne, die dort hängt. «Ich möchte den Leuten so danken, dass sie mich aufgenommen haben.» 2008 liess sich Nedic einbürgern.

Rudaj besucht in Egerkingen die Schule. Auch er kickt im FC. Nach der Oberstufe macht er eine Lehre als Konstrukteur, später die technische Berufsmatura. Dann studiert er Mikro- und Medizintechnik. Einmal im Jahr fährt er in den Kosovo. «Nach und nach habe ich gemerkt, dass ich mehr Schweizer bin.» Die Menschen im Kosovo nähmen alles lockerer als die in der Schweiz. Die Pünktlichkeit der Schweizer fände man im Kosovo selten. 2016 lässt er sich einbürgern. «Ich könnte mir nicht vorstellen, an einem anderen Ort zu wohnen. Egerkingen bietet alles, was man braucht. Wieso sollte ich mich nicht einbürgern?» Bereits damals sei er gefragt worden, ob er sich vorstellen könnte, einmal in die Politik zu gehen. Der mittlerweile 35-Jährige bejaht.

Mittlerweile hat die Oensingerin Zejnula die Kantonsschule abgeschlossen. Sie ist Mitglied bei den Schützen Oensingen. Auch sie verbringt die Sommerferien im Heimatland ihrer Eltern. «Die Ferien dort waren schön. Aber ich könnte nie dort wohnen.» Das System in der Schweiz sei nicht so anfällig für Korruption. Mit 17 lässt sie sich einbürgern. Sie fühle sich mit ihrem Heimatland verbunden, besitze auch diesen Pass. «Ich kann mir nicht vorstellen, nicht Schweizerin zu sein.» Mit dem Jurastudium beginnt ihr Interesse für Politik. Nebenbei arbeitet sie in der Migros.

Die Kandidierenden möchten Integration fördern

«Ich beobachte das Leben in Mümliswil. Ich wollte noch mehr tun und entschied mich für die Gemeindepolitik.» 2019 tritt Goran Nedic der SVP bei. «Die SVP ist nicht grundsätzlich gegen Ausländer. Sondern nur gegen jene, die kriminell sind und das System ausnützen.» Mit seiner Kandidatur wolle er zeigen: Auch eine rechte Partei kann jemanden aufnehmen und integrieren. Integration ist ihm wichtig.

Damit man hier Fuss fassen kann, müsse man sich integrieren. Am besten funktioniere das in einem Verein. «Ich bin für Gleichberechtigung und gegen Rassismus. Wir sollten besser mit unseren Mitmenschen kommunizieren, statt sie zu hassen.» Im Herbst 2020 entscheidet er sich für eine Gemeinderatskandidatur. Würde er gewählt, wolle er erst die Abläufe kennen lernen.

Der Zibelimäret 2019 wird entscheidend für Merve Zejnulas Politikkarriere. Nach einem Gespräch mit FDP-Präsident Stefan Nünlist tritt sie der Partei bei. «Eine nachhaltige Bildung liegt mir am Herzen. Ich sehe selbst, was mit einer guten Ausbildung erschaffen werden kann.» Die 25-Jährige kandidierte schon für die Kantonsratswahlen im März. «Der Politbetrieb hat mich mitgerissen.» Es sei der nächste Schritt gewesen, für den Gemeinderat zu kandidieren. «Man darf nicht motzen, ohne etwas zu unternehmen.» Würde sie gewählt, stünden bei ihr Sachpolitik und Transparenz im Vordergrund. «Ich möchte eine Politikerin für alle sein.» Zudem möchte sie die Öffnung des Stimm- und Wahlrechts auf kommunaler Ebene vorantreiben. «Wer Steuern bezahlt, soll auch mitreden dürfen.» Sie weiss:

Alban Rudaj tritt 2020 der FDP bei. «Die Partei bemühte sich um mich. Sie zeigte mir, dass auch ich etwas zu sagen habe. Das erleichterte mir den Betritt.» Eine liberale Gesellschaft, Chancengleichheit, Toleranz und Respekt gegenüber Andersdenkenden sind ihm wichtig. Rudaj arbeitet mittlerweile als Entwicklungsingenieur, ist verheiratet und hat einen Sohn. Er stellt fest, ein Teil der Menschen mit Migrationshintergrund sind schlecht integriert. «Man hat teilweise das Gefühl, man sei nicht willkommen.» Weder in einem Verein noch in der Politik. Diese Gedanken habe auch er gehabt. «Aber ich habe gemerkt, man ist willkommen, man darf mitreden.» Es ginge ihm nicht darum, Leute für die Politik zu begeistern, sondern sich für die Gesellschaft zu engagieren. Würde er gewählt, würde er den Kontakt mit der ausländischen Bevölkerung suchen und sich umhören, wie ihre Bedürfnisse aussehen.

