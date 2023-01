Gemeinderat In Neuendorf ist eine Beschwerde zur Gemeindeversammlung hängig – wie soll es mit dem Schulraum weitergehen? Neuendorf braucht dringend zusätzlichen Schulraum. Das ist unbestritten. Doch eine Lösung ist weiterhin keine in Sicht. Im Gemeinderat ist man sich auch nach der geschichtsträchtigen Gemeindeversammlung vom Dezember uneinig. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 11.01.2023, 16.51 Uhr

Neuendorf hat das Schulraumproblem noch immer nicht gelöst. Bruno Kissling

In Neuendorf hat die fünfstündige Monster-Gemeindeversammlung vom Dezember ein Nachspiel: Gemeinderat André Müller (SVP) hat eine Beschwerde beim Verwaltungsgericht eingereicht.

Sie bezieht sich auf das Traktandum «Räumlichkeiten für Schule und Gemeinde/Beschaffung Container für Kindergarten». An der Gemeindeversammlung stellte ein Stimmberechtigter den Antrag, das Geschäft zurückzuweisen und einen richtigen Kindergarten zu planen. Es gab zahlreiche Voten und eine Diskussion zwischen den Gemeinderäten André Müller und Meinrad Müller. Die Wogen gingen hoch an diesem Dezemberabend.

Letztlich verwarf die Versammlung das Geschäft gleich ganz: Sie beschloss Nichteintreten. Damit war die Containerlösung vom Tisch und der Ball wieder beim Gemeinderat, mit dem Auftrag, eine neue Lösung für den Kindergarten zu finden.

Gemeinderat André Müller hat Beschwerde eingereicht

Mit der Abstimmung an der Versammlung ist André Müller nicht einverstanden und auch viele Einwohnerinnen und Einwohner hätten das Vorgehen «als nicht rechtskonform empfunden», wie er nun auf Anfrage sagt. Deshalb habe er nach der Versammlung die vorsorgliche Beschwerde eingereicht. Eine Begründung müsse er dem Verwaltungsgericht noch nachliefern. Auch das Protokoll der Gemeindeversammlung lehnt er ab.

Gemeinderat André Müller. zvg

Wegen der hängigen Beschwerde will sich André Müller an der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend nicht zum weiteren Vorgehen in Sachen Schulraumerweiterung äussern. Er beantragt sogar, das Geschäft zurückzustellen. Das kommt für die anderen fünf anwesenden Gemeinderäte (Beat Haller ist abwesend) aber nicht in Frage: André Müllers Antrag wird mit fünf zu einer Stimme abgelehnt. Er habe nichts dazu zu sagen, hält er mit verschränkten Armen fest.

Sehr viel zu diesem Traktandum zu sagen hat dagegen Mitte-Gemeinderat Meinrad Müller, der für das Ressort Bildung zuständig ist. Er habe sich Gedanken darüber gemacht, was im schlimmsten Fall passieren könnte: «Wird die Beschwerde gutgeheissen, müssen wir die Abstimmung zu den Containern wiederholen.»

Ein Variantenstudium mit externer Begleitung

Meinrad Müller befürchtet gar, mit einer Wiederholung der Abstimmung an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung im März rechnen zu müssen. «Wir müssen uns vorbereiten.»

Ihm schwebt vor, das ganze Geschäft zu entflechten und in zwei Tranchen zu behandeln: einerseits der zusätzliche Kindergarten und andererseits der Standort der Gemeindeverwaltung. «Wir sollten eine Arbeitsgruppe schaffen, die von einem externen Sachverständigen begleitet wird.» An einer allfälligen ausserordentlichen Gemeindeversammlung könne man dann alle Varianten mit ihren Vor- und Nachteilen vorstellen. «So wären wir für den schlimmsten Fall gerüstet», sagt Meinrad Müller.

Wieder gibt es einen Schlagabtausch

An der Gemeinderatssitzung entbrennt nach Meinrad Müllers Ausführungen ein Schlagabtausch: «Wir sollten jetzt nicht einfach alles durchboxen», äussert sich André Müller nun doch. Er wolle beweisen, dass es auch andere Lösungen gebe. Doch das brauche Zeit.

«Dass es einen neuen Kindergarten braucht, war wohl das Unumstrittenste am ganzen Projekt», wirft Mitte-Gemeinderat Christof Walker ein. «Das glaube ich nicht», antwortet André Müller. Doch er habe ja an der Gemeindeversammlung nichts sagen dürfen.

Gemeindepräsident Hanspeter Egli (FDP) unterbricht die Diskussion: «Meinrad Müller hat jetzt einen Vorschlag für die Deblockade der ganzen Situation gemacht. Herausschieben ist keine Lösung», sagt er. Egli schlägt vor, über Meinrad Müllers Antrag abzustimmen. Nun wird die Frage aufgeworfen, ob man dafür nicht auch über einen Planungskredit befinden müsse.

Gemeindepräsident Hanspeter Egli. zvg

Egli will zunächst über Meinrad Müllers Vorschlag abstimmen lassen. «An einer nächsten Gemeinderatssitzung können wir dann betreffend Planungskredit weiterschauen.» Fünf Gemeinderäte stimmen dem Antrag zu, André Müller lehnt ihn ab.

Übrigens: Dass an der Gemeindeversammlung einiges nicht ideal abgelaufen sei, darüber sind sich die sechs Gemeinderätinnen und -räte an diesem Abend einig. Doch für die Aufarbeitung, so Gemeindepräsident Hanspeter Egli, brauche es ein separates Gespräch.

