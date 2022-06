Gemeinderat hat entschieden Welschenrohr lehnt ganzjährige Leinenpflicht ab – sie sei zu extrem Weil die frei laufenden Hunde am Dünnernufer in Welschenrohr für Unmut sorgten, reichte die Natur-, Umwelt- und Gesundheitskommission ein Gesuch für die ganzjährige Leinenpflicht ein. Der Gemeinderat teilte nun seine Entscheidung mit. Enya Kopp Jetzt kommentieren 07.06.2022, 15.00 Uhr

Auch weiterhin wird es am Dünnernufer in Welschenrohr frei laufende Hunde geben. (Symbolbild) Hannes Thalmann

Viele Spaziergängerinnen und Spaziergänger, spielende Kinder und dazu brütende Vögel: Am renaturierten Ufer der Dünnern in Welschenrohr ist meist viel los. Doch was zuerst idyllisch klingen mag, sorgt bei einigen Anwohnerinnen und Anwohnern zu Unmut. Denn: Frei laufende Hunde gefallen nicht jedem.

Die Natur-, Umwelt- und Gesundheitskommission hat die laut gewordenen Stimmen gehört und bei der Gemeinde im April 2022 einen Antrag für eine ganzjährige Leinenpflicht entlang dem Dünnernufer in Welschenrohr eingereicht. Damit würden gleich zwei Problematiken gelöst werden, erzählt Georg Schmid, Präsident der Kommission.

Zum einen wären die Anwohner wieder beruhigt und zum anderen könnten die brütenden Vögel vor Stress und Plünderung geschützt werden. Mit der kantonalen Leinenpflicht in Wäldern und an Waldrandnähe habe das Gesuch allerdings nichts zu tun, erzählt er weiter.

Der Gemeinderat teilt während einer Aussprache seine Entscheidung mit

Der Gemeinderat erhielt den Antrag zur Leinenpflicht und diskutierte darüber. Während der Gemeinderatssitzung vom 23. Mai wurde der Entschluss im Rahmen einer Aussprache der Kommission mitgeteilt. Der Entscheid: Der Gemeinderat lehnt die ganzjährige Leinenpflicht ab, weil sie zu extrem sei. Die Kommission nimmt den Entscheid zur Kenntnis und für sie sei die Sache nun vom Tisch, teilt Schmid mit.

Wieso extrem? «Bei dem Gemeinderat stiess das Wort ganzjährig auf Widerstand», erklärt Theres Brunner, Gemeindepräsidentin von Welschenrohr. Mit der blossen Leinenpflicht an sich sei das Problem jedoch nicht gelöst, so Brunner. Denn in den meisten Fällen handle es sich um Ausziehleinen, diese ermöglichen es den Hunden nach wie vor, in die Dünnern zu springen und Enten zu jagen.

Die Problematik, dass die Vögel entlang der Dünnern während der Brutzeit gestört werden, sei jedoch auch beim Gemeinderat ein Thema. Im Zusammenhang damit stellt er nun Überlegungen an, im nächsten Jahr die Bevölkerung auf die Brutzeit aufmerksam zu machen.

