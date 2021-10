Gemeinderanking Nach dem letzten Platz beim Gemeinderanking: Zehn Dinge, die wir an Mümliswil-Ramiswil mögen Die Handelszeitung hat beurteilt: Mümliswil-Ramiswil belegt den letzten Platz in ihrem Gemeinderanking. Gibt es denn wirklich nur Schlechtes an Mümliswil-Ramiswil? Wir haben uns umgehört und eine Liste zusammengestellt, die das Gegenteil beweist. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 12.10.2021, 05.00 Uhr

Schon wieder grüsst Mümliswil-Ramiswil vom 936., und damit letzten Platz bei einem Gemeinderanking. Eine Zürcher Immobilienberatungsfirma hat für die Handelszeitung die Gemeinden der Schweiz beurteilt. Ganze 70 Faktoren hat das Unternehmen berücksichtigt, vom Steuerfuss über die Immobilienpreise und den CO2-Ausstoss bis hin zur Anzahl Dorfläden oder begangener Straftaten. Fazit: Mümliswil-Ramiswil ist letzte. Gibt es denn wirklich nur Schlechtes an Mümliswil-Ramiswil? Folgende Liste beweist das Gegenteil:

Während sich im T(h)al der Nebel nur langsam verzieht, grüsst auf der Breitehöchi, direkt an der Kantonsgrenze zu Baselland, bereits die Sonne. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Mümliswil-Ramiswil ist die flächenmässig grösste Gemeinde im Kanton. Sie liegt im Guldental am Südfuss des Passwangs im Naturpark Thal. Ein wahres Bijou, wie es Gemeindepräsident Kurt Bloch umschreibt. Mümliswil liegt auf 556 Metern über Meer, Ramiswil gar auf 637. Sehenswert sind zum Beispiel die Aussichten vom «Beretenchopf», «Chellenchöpfli» und vom «Vogelberg».

Bei Töfffahrern beliebt sind die kurvigen Strassen am Passwang und Scheltenpass. Bei klarer Sicht lassen sich vom Passwang die Alpen «erspienzeln». Und – besonders jetzt im Herbst nicht zu unterschätzen: Während sich im T(h)al der Nebel erst am Vormittag verkriecht, scheint hoch über dem Guldenthal schon die Sonne. Wer es besinnlicher mag, besucht die Lourdes-Grotte in Ramiswil. Sie soll die schönste im ganzen Land sein, schreibt Armin Allemann in «Solothurner Landschaften - Thal».

Aktuelles Mannschaftsfoto des FC Mümliswil. zvg

Mümliswil-Ramiswil ist mit seinen 2395 Einwohnern ein Dorf mit vielen Vereinen. Der grösste ist der Fussballverein. Ansonsten gibt es den Unihockeyverein, den Tambourenverein. Vielerorts sind die Jodlerklubs eingegangen. Nicht so in «Mümlis», wie das Dorf gemeinhin abgekürzt wird. Dort gibt es sogar drei. Man stelle sich das einmal vor.

Bei der Ausgabe 2019 gab es einen Start-Ziel-Sieg für den Heimweh-Mümliswiler Sandro Allemann mit der Nummer 14 beim Motocross Passwang.

Hans Peter Schläfli

Diese Vereine planen Anlässe. Das Stüblifest ist im ganzen Bezirk bekannt, wie Thal-Kenner berichten. Das Motocross-Rennen am Passwang zieht Fans aus der ganzen Szene an. Heuer mussten jedoch beide Anlässe pandemiebedingt abgesagt werden. Als Nächstes steht am 29. Oktober ein Laternenumzug durchs Dorf an, organisiert von der Frauenriege.

Mümliswil-Ramiswil verfügt nebst einem Schulhaus auch über ein Hallenbad.

Bruno Kissling

Trotz der Abgeschiedenheit gibt es eine Coop-Filiale im Dorf. In der «Chesi und Metzg» gibt es Milch, Käse und Fleisch. Wer es nicht zu den Öffnungszeiten in den Laden schafft, kann sich am Automaten bedienen. Nicht zu vergessen ist auch der Käseladen im Reckenkien, wo neben Käse ebenfalls die allerwichtigsten Lebensmittel zu finden sind.

Zudem hat die Gemeinde das Hallenbad Brühl, das Haar-und-Kamm-Museum, das Ferien- und Lagerhaus Reckholder. «Wir sind stolz auf unsere Infrastruktur», sagt Gemeindepräsident Bloch. Und fügt als weitere Beispiele die gut ausgebauten Strassen oder die moderne Wasserversorgung an.

Mit 123 Prozent für natürliche Personen ist Mümliswil-Ramiswil die Gemeinde mit dem tiefsten Steuersatz im ganzen Thal. «Sogar tiefer als Balsthal», unterstreicht Kurt Bloch. Bei den juristischen Personen liegt der Satz bei 110 Prozent.

Bruno Kissling

Noch vor zweihundert Jahren hatte Mümliswil am meisten Einwohner im ganzen Thal. Diese Stellung musste die Gemeinde aber bald an die «Metropole» Balsthal abgeben, wie Armin Allemann in «Solothurner Landschaften - Thal» berichtet. Auch heute ist Mümliswil-Ramiswil genau das geblieben, sagen Kenner – ein Dorf.

Eines der drei Restaurants in Mümliswil ist der Landgasthof Ochsen. Bruno Kissling

Mümliswil hat noch immer drei Restaurants im Dorf selbst: das Kreuz, die Traube und der Ochsen. Dazu kommen diverse Bergbeizen auf den umliegenden Juraketten.

Über die Geschichte des Guldentals erschien 2008.

zvg

Erstmals urkundlich erwähnt wird Mümliswil im Jahr 1145 und Ramiswil im Jahr 1147, wie ein Blick auf die neugestaltete Gemeindewebsite verrät. Da sich Solothurn bemühte, auch die Gebiete jenseits des Passwangs in seine Gewalt zu bringen, gewann der Passwang an Bedeutung. Im Jahr 1499 zogen rund 1500 Solothurner Kriegsmächte über den Passwang und erkämpften sich mit Hilfe der übrigen Bundesmitglieder die Unabhängigkeit vom Deutschen Reich. Im Jahr 1798 brach die alte Eidgenossenschaft zusammen und die Franzosen rückten im Guldental ein.

Mümliswil war im 19. Jahrhundert ein Bauerndorf. Der Neuigkeitenplatz war der Lindenplatz. Trotz der relativen Abgeschiedenheit des Guldentals besass Mümliswil schon früh grössere Industrien oder Gewerbebetriebe (Papiermühle, Kartenmacher, Posamenten, Kammmacherei, Glashütte).

Das Guldental hat ein eigenes Lied: «s'Guldetaler-Lied». Welches Dorf kann das schon über sich selbst sagen? Der Text stammt von Bruno Saner, die Melodie von Anton Krapf. Sie komponierten es anlässlich der Einweihung der Schulanlage Brühl anno 1977. Und, wie könnte es auch anders, es gibt auch eine Jodelversion davon (oder ist es gar ein anderes Lied?). Sie stammt von Walter Stadelmann und schreibt sich mit h. Kostprobe gefällig? Voilà:

«S' Guldethaler Lied», komponiert von Walter Stadelmann, von den Guldenthaler Jodlern 2013 am Nordwestschweizerischen Jodlerfest in Derendingen vorgetragen. Youtube

Und wenn die vorangehenden neun Punkte nicht überzeugen, muss man eines festhalten: Vielleicht sollte man diesem Gemeinderanking denn auch gar keinen so grossen Stellenwert beimessen. Denn: Was kann ein Zürcher Immobilienberatungsunternehmen schon wirklich über eine Gemeinde im Thal sagen?