Gemeindepräsidiumswahlen Die Ausgangslage in Balsthal ist spannend: Freddy Kreuchi hat reelle Chancen, Pierino Menna zu beerben Am 13. Juni gilt es ernst: Wer wird der nächste Gemeindepräsident von Balsthal, Pierino Menna (CVP) oder Freddy Kreuchi (FDP)? Es gibt bei beiden Anwärtern Argumente, die für und gegen sie sprechen. Die Analyse. Rahel Bühler 03.06.2021, 05.00 Uhr

Freddy Kreuchi und Pierino Menna kandidieren für das Amt. bko

In anderthalb Wochen wählt Balsthal einen neuen Gemeindepräsidenten. Wer wird das Rennen machen? Herausforderer Freddy Kreuchi oder Titelverteidiger Pierino Menna? Diese Frage stellt sich derzeit ganz Balsthal. Es lohnt sich, einen Blick auf die Entscheidung vom 13. Juni zu werfen. Denn es gibt bei beiden Anwärtern Argumente, die für und gegen sie sprechen.

Zur Person Pierino Menna 57, CVP, Schulleiter, ledig

Pierino Menna gehört der CVP, die auch in der kommenden Legislatur zwei Sitze im Gemeinderat innehat, an. Er ist seit vier Jahren im Amt. Für einen Gemeindepräsidenten ist das noch keine lange Zeit. Die Wiederwahl des 57-Jährigen würde auch eine gewisse Kontinuität und Stabilität in die Balsthaler Politik bringen. Mennas parteiloser Vorgänger Roland Stampfli trat 2017 nach vier Jahren überraschend zurück, was damals mehrheitlich negativ beurteilt wurde. Ein weiterer Punkt, der für den Schulleiter spricht, sind die vielen Projekte, die der Gemeinderat in den vergangenen vier Jahren unter seiner Führung in Angriff genommen hat. Sowohl das Demenzzentrum Lindenpark der GAG auf der ehemaligen Hunzikerwiese als auch die Generationenüberbauung auf dem alten Sagi-Areal gelten als sinnvolle Projekte und deuten auf eine durchdachte, langfristige Bauplanung hin. Auch die Finanzlage der Gemeinde sieht derzeit gar nicht so schlecht aus: Die Rechnung 2020 schliesst mit einem Plus von 5,82 Millionen Franken. Budgetiert war eines von 2,67 Millionen Franken. In den vergangenen vier Jahren resultierte immer eine positive Rechnung. Auch hat der Gemeindepräsident Mitte März den viel geforderten Finanzplan bis ins Jahr 2025 präsentiert. Er soll als Richtschnur für die Ausgaben der Gemeinde in den kommenden Jahren dienen.

Hingegen hat es Menna nicht geschafft, aus dem neunköpfigen Gemeinderat eine Einheit zu formen. Der Rat scheint häufig zerstritten zu sein und braucht oft mehrere Anläufe, bis er ein Geschäft verabschieden kann. Das bestätigen langjährige Beobachter der Lokalpolitik. In den vergangenen zwei Jahren glänzten an Gemeindeversammlungen oft mehrere Ratsmitglieder mit Abwesenheit. Das ist kein gutes Zeichen nach aussen. Kommt hinzu, dass Menna nicht gerade als guter Kommunikator bekannt ist. Das hört man aus Kreisen der Bevölkerung. Aber auch die Medien bekommen das hin und wieder zu spüren.

Zur Person Freddy Kreuchi 30, FDP, Bauingenieur, ledig

Freddy Kreuchi gehört der FDP an. Wie auch die SVP werden die Freisinnigen in der kommenden Amtsperiode drei Vertreter im Gemeinderat haben. Erstere unterstützt Kreuchis Wunsch, Gemeindepräsident zu werden. Der Bauingenieur leitet seit vier Jahren das Ressort Planung. Durch seine Kandidatur als Balsthaler Gemeindepräsident sind viele Stimmen laut geworden, die eine Veränderungen fordern: Er ist jung, unbelastet und hat Visionen. Er würde frischen Wind in die Führung der Gemeinde bringen. Glaubt man zudem den Zahlen der letzten Gemeinderatswahl, geniesst Kreuchi einen starken Rückhalt in seiner Wohngemeinde: 1296 Balsthaler und Balsthalerinnen haben ihn am 26. April gewählt. Amtsinhaber Menna erzielte bloss 782 Stimmen. Auch schon bei den Kantonsratswahlen im März erzielte Kreuchi mit 3627 Stimmen aus der Amtei ein beachtliches Resultat. Mit FDP und SVP im Rücken kann er auch aus einem grösseren Wählerpotenzial schöpfen, als es Menna bloss mit den Stimmen der CVP kann.

Zu Kreuchis Verhängnis könnte sein jugendliches Alter werden. Er ist 30 Jahre alt und hätte noch viele Gelegenheiten, als oberster Balsthaler zu kandidieren. Zudem ist er nebst Gemeinderat neu auch Kantonsrat, präsidiert die FDP-Ortspartei. Kreuchi tanzt auf vielen Hochzeiten. Da ist schon einiges unter einen Hut zu bringen.

Die Ausgangslage ist spannend: Kreuchi hat reelle Chancen, Menna zu beerben. Die Entscheidung wird eher entlang den individuellen Eigenschaften der beiden Kontrahenten fallen – die Präsidiumskür ist eine Persönlichkeitswahl. Zumal die Haltungen von Menna und Kreuchi als Vertreter von Mitteparteien nicht allzu weit auseinander liegen. Ganz abgesehen davon, betreiben Lokalpolitiker im Normalfall keine Parteipolitik. Darum die abschliessende Frage: Balsthal, wen willst du? Am 13. Juni, etwa um die Mittagsstunde, werden wir es wissen.