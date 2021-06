Gemeindepräsidenten Thal Gäu: Das sind die still gewählten

Gemeindepräsidien Das sind die still gewählten Gemeindepräsidenten im Thal und Gäu In sechs Gemeinden der Amtei Thal/Gäu gab es stille Wahlen für das Amt des Gemeindepräsidenten. Das sind die Gewählten. Fränzi Zwahlen 14.06.2021, 16.00 Uhr

Am vergangenen Wahlwochenende wurde noch einige Gemeindepräsidenten aus der Amtei an der Urne gewählt. Doch einige Gemeinden wählten ihre Gemeindepräsidenten bereits vorher in stiller Wahl, insbesondere, da es sich um Bisherige handelte und sich kein weiterer Kandidat der Wahl stellte.