Diese Gemeindepräsidenten wurden im Gäu gewählt

Gemeindepräsidentswahlen Gäu André Grolimund, Jonas Motschi und Hanspeter Egli sind in Härkingen, Oberbuchsiten und Neuendorf gewählt Nachdem am 26. April die Gemeinderatswahlen in den drei Gäuer Gemeinden stattfanden, wählten die Stimmberechtigten nun auch noch die jeweiligen Gemeindepräsidenten. Es gab jeweils nur einen Kandidaten. Rahel Bühler 13.06.2021, 16.48 Uhr

Die drei neuen Gäuer Gemeindepräsidenten: André Grolimund (Härkingen, freie Liste), Jonas Motschi (Oberbuchsiten, #myBuchste), Hanspeter Egli (Neuendorf, FDP). zvg

In drei Gäuer Gemeinden fanden gestern Gemeindepräsidentswahlen statt: in Neuendorf, Oberbuchsiten und Härkingen. In allen drei Gemeinden hat sich jeweils ein Kandidat zur Verfügung gestellt.