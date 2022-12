Verkehrsanbindung Thal: Pro-Kampagne wurde deutlich teurer

Gemeinden in der Kritik Verkehrsanbindung Thal: Befürworter geben für Kampagne fast doppelt so viel Geld aus wie budgetiert – wie konnte das passieren? 2021 stimmte das Solothurner Stimmvolk über die Verkehrsanbindung Thal ab. Der Abstimmungskampf war intensiv. Nun ist klar: Die Kampagne des Pro-Komitees war massiv teurer. Die Gemeinden haben bislang nicht von sich aus darüber informiert. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

Die Kampagne, welche die Befürworter der Verkehrsanbindung Thal führten, kostete deutlich mehr als budgetiert. Bruno Kissling

Die Abstimmungskampagne, die die Befürworter der Verkehrsanbindung Thal im vergangenen Jahr führten, kostet 53’500 Franken mehr als angenommen – total 94’500 Franken. Ursprünglich budgetiert waren 41’000 Franken. Das Pro-Komitee – sprich die Gemeindepräsidenten des Thals – hat also mehr als doppelt so viel Geld für den Abstimmungskampf ausgegeben, als geplant war. Das muss nun die Thaler Bevölkerung bezahlen. Transparent kommuniziert wurde bislang nicht. Wie konnte es dazu kommen?

Um diese Frage zu beantworten, muss man ausholen: Der Abstimmungskampf war intensiv. Beide Seiten warfen einander eine aggressive Kampagne und Falschinformationen vor. Alle Gemeinden ausser Balsthal sprachen Geld für die Pro-Kampagne. Die Beträge lagen zwischen 1000 und 2800 Franken. So kamen 12’300 Franken zusammen. Ende September sprach sich das Solothurner Stimmvolk für das Strassenprojekt aus.

Nicht mit so grosser Kampagne gerechnet

Dem Pro-Komitee stehen die Gemeindepräsidenten von Herbetswil und Balsthal, Stefan Müller-Altermatt und (seit August 2021) Freddy Kreuchi, als Co-Präsidenten vor. Vorher hatte Pierino Menna das Amt inne. In Erscheinung getreten ist er allerdings kaum.

Stefan Müller-Altermatt. Bruno Kissling

Als Gründe für die massive Überschreitung des Budgets gibt Müller-Altermatt mehrere Punkte an: Einerseits nennt er den Mehraufwand für die Kampagne. Er sagt:

«Als wir das Budget im März 2021 verabschiedeten, sind wir nicht davon ausgegangen, eine so grosse Kampagne fahren zu müssen.»

Doch als die Gegner eine Kampagne mit gemäss Müller-Altermatt «falschen Informationen» auffuhren, habe das Pro-Komitee reagieren müssen. Plakate seien ursprünglich gar nicht geplant gewesen.

Der zweite Grund sind die beiden juristischen Verfahren, von denen das eine noch im Gange ist. Denn das Nein-Komitee reichte im April 2021 eine Abstimmungsbeschwerde beim Verwaltungsgericht ein, weil die Gemeinden für den Abstimmungskampf Geld sprachen. Im Juni 2021 wies das Gericht die Beschwerde ab.

Die Thaler Gemeinden hätten ein besonderes Interesse an der Umfahrung, eine Einmischung sei gerechtfertigt. Zum selben Schluss kam auch das Bundesgericht ein Jahr später. Es urteilte auch, dass das Pro-Komitee die Gerichtskosten selbst berappen muss.

Das Gutachten der eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission besagt, dass die Umfahrung das Ortsbild zu stark beeinträchtige. zvg

Das zweite Verfahren tangierte das Gutachten der eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission, das besagt, dass die Umfahrung das Ortsbild zu stark beeinträchtige. Das Verwaltungsgericht stützte sich Ende Mai 2022 auf das Gutachten und verbot die Umfahrung. Derzeit liegt der Fall beim Bundesgericht.

Und ein dritter Grund sei schliesslich die zurückhaltende Unterstützung vonseiten der Wirtschaft, so Müller-Altermatt. «Wir Gemeinden wurden allein gelassen.»

War die Budgetüberschreitung absehbar?

Diese Punkte führten zum grossen Defizit in der Kampagnen-Kasse. Ob er das bereits während des Abstimmungskampfes abschätzen konnte? Müller-Altermatt verneint:

«Es war bald einmal klar, dass wir das Budget nicht einhalten können. Anstatt mehr Geld auszugeben, wäre es aber klüger gewesen, die Falschinformationen zu ignorieren und das Budget einzuhalten.»

Freddy Kreuchi. Bruno Kissling

Auch Freddy Kreuchi sagt: «Es ging nie darum, etwas zu vertuschen. Wir wussten zu Beginn der Kampagne schlicht nicht, was auf uns zukommt.»

Die massive Überschreitung sei seit Anfang Jahr bekannt. Matzendorf zum Beispiel hat 2000 Franken gesprochen und muss nun 4900 Franken nachzahlen. Das geht aus einem Gemeinderatsprotokoll hervor.

GPK hat Geld vorgestreckt

Der Fehlbetrag wird nun über den Projekttopf der Thaler Gemeindepräsidentenkonferenz (GPK) beglichen. Auch an dieser Stelle muss wieder etwas ausgeholt werden: Die GPK setzt sich aus allen Thaler Gemeindepräsidien zusammen (und ist damit deckungsgleich wie ein Grossteil des Pro-Komitees). Den Vorsitz hat der Mümliswil-Ramiswiler Gemeindepräsident Kurt Bloch inne.

Die GPK hat zum Ziel, die regionale Zusammenarbeit zu fördern. Für solche Projekte wurde besagter Topf ins Leben gerufen. Jede Gemeinde zahlt einmal jährlich einen Pro-Kopf-Beitrag. Gemessen wird er an der Grösse der Bevölkerung. Bisher wurden mit diesem Geld zum Beispiel Massnahmen für die Energiestadt Thal umgesetzt. Die Gemeinden haben bis auf die vergangenen zwei Jahre jedes Jahr einbezahlt, wie Bloch erklärt:

Kurt Bloch. Hanspeter Bärtschi

«Die so eingenommene Summe hat gereicht für die laufenden Projekte. In den vergangenen zwei Jahren konnten wir die Gemeinden entlasten.»

Deshalb wurde kein Beitrag verrechnet. Das ist auch mehreren Budgets der verschiedenen Gemeinden zu entnehmen. Nun ist die Summe aufgebraucht, die Gemeinden müssen 2023 wieder einzahlen. Damit das Geld auch für die Finanzierung des Fehlbetrags reicht, wird der Pro-Kopf-Beitrag erhöht. Bisher lag er bei 2,50 Franken. Neu sind es 2,85 Franken, die die GPK bei den Gemeinden beantragt.

Nun soll der Fehlbetrag also mit Steuergeld finanziert werden. Darin sieht Müller-Altermatt kein Problem: «Ich habe keine Hemmungen mehr, Steuergeld dafür auszugeben. Denn: Unsere Bevölkerung wollte die Verkehrsanbindung. Und sie befürwortete auch die Kampagne.» Ohne die Gegenkampagne und die juristischen Verfahren wäre auch alles nicht so teuer geworden.

Fabian Müller. zvg

Fabian Müller ist das Aushängeschild der Gegner der Umfahrung. Er lässt diese Gründe nicht gelten:

«Wenn sie nicht im Vorfeld überlegen, ob es juristische Konsequenzen haben kann, dass sie für eine Abstimmungskampagne Steuergeld missbrauchen, ist das ihre Schuld.»

Übrigens: Weil das Geld ja nicht vorhanden war, um die Rechnungen zu bezahlen, hat die GPK das Geld vorgestreckt. Die Gemeindepräsidenten hätten ihre Räte über den Fehlbetrag informiert. Das bestätigt auch Freddy Kreuchi. In den meisten (zugänglichen) Gemeinderatsprotokollen fehlen hingegen Angaben darüber.

An den kommenden Gemeindeversammlungen soll nun die Bevölkerung, deren Geld für die Tilgung der Budgetüberschreitung benutzt wird, darüber informiert werden. Ein Blick in bisherige Budgets zeigt: In Herbetswil ist der GPK-Projekttopf bisher als «Entschädigung Standortförderung» vermerkt. In Balsthal heisst er «Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände». Ist das Transparenz? Müller-Altermatt erklärt:

«Der Budgetposten war immer klar als Projekttopf für die GPK deklariert. Ich habe an jeder Gemeindeversammlung transparent informiert.»

Zumindest in Herbetswil wird der Posten ab Budget 2023 umbenannt. Neu heisst er «Beitrag an Projekttopf Gemeindepräsidenten».

Nun denn, die Abstimmung ist zwar gewonnen, die Umfahrung aber dürfte noch lange auf sich warten lassen, die massive Budgetüberschreitung ist Tatsache.

