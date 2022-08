Elterntaxis im Thal-Gäu: So gehen die Schulen damit um

Gefahr für Kinder Elterntaxis beschäftigen auch die Schulen im Thal-Gäu – doch Lösungen zu finden, ist schwierig Elterntaxis bereiten vielen Schulen Probleme. Sie gefährden die Sicherheit der Kinder. Lösungen zu finden, ist jedoch schwierig. Mit kreativen Massnahmen sorgen die Schulen wenigstens für eine kleine Verbesserung. Wir haben uns in Welschenrohr, Balsthal, Oensingen und Egerkingen erkundigt. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr

Beim Schulhaus Oberdorf in Oensingen gibt es seit zwei Jahren ein Konzept namens «Kiss & Ride». Noch funktioniert es nicht wie gewünscht. Patrick Lüthy

Es ist wieder so weit: Die Sommerferien sind vorbei und die Kinder strömen in ihre Schulhäuser. Viele davon legen den Schulweg zu Fuss, mit dem Velo oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln selbstständig zurück. Ein Teil der Schüler allerdings wird von ihren Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht. Die sogenannten Elterntaxis bieten wie jedes Jahr zum Schulstart Diskussionsstoff.

Andrea-Sandro Portapia, Schulleiter Egerkingen. zvg

«Wir nehmen es weiterhin als Problem wahr», sagt Andrea-Sandro Portapia, Schulleiter der Schule Egerkingen. Grund für diese Auffassung sei, dass jene Kinder, die zu Fuss zur Schule gehen, von den Elterntaxis gefährdet werden.

In Egerkingen seien es ungefähr fünf bis zehn Prozent der Kinder, die regelmässig von ihren Eltern zur Schule gefahren werden. Dabei handle es sich primär um die kleineren Kinder vom Kindergarten bis zur zweiten Klasse.

Der Schulweg als «soziales Lernfeld»

Ähnlich ist die Stimmungslage in Balsthal beim Primarschulleiter René Hermann: Insgesamt liege die Verantwortung für den Schulweg bei den Eltern. Entsprechend würden auch diese entscheiden, in welcher Form die Kinder den Schulweg bestreiten.

«Aus Sicht der Schule ist es jedoch von Vorteil, wenn die Kinder den Schulweg zu Fuss zurücklegen.»

René Hermann, Gesamtschulleiter Balsthal. zvg

Der Schulweg sei abgesehen vom gesundheitlichen Aspekt, der Bewegung und dem Draussensein, auch ein soziales Lernfeld und biete die Möglichkeit, selbstständig zu werden und Verantwortung zu übernehmen. Hermann sagt:

«Selbstverständlich gibt es immer auch Ausnahmen und Gründe, warum die Kinder per Elterntaxi in die Schule gebracht werden müssen.»

Dabei beschränke sich die Angelegenheit auch an ihrer Schule auf die jüngeren Kinder und hänge stark mit Jahreszeit und Wetter zusammen.

Nicht an allen Schulen ein Problem

Die beiden Schulleiter erhalten Zuspruch vom Regierungsrat. In einer Stellungnahme im Jahr 2020 schrieb er: «Wir teilen die Haltung, dass das selbstständige Zurücklegen des Schulwegs zur Entwicklung der Kinder beiträgt und dabei wichtige Erfahrungen in der Fortbewegung und im Umgang mit dem Strassenverkehr als auch soziale Kontakte gewonnen werden können.»

Allerdings scheint es auch Schulen zu geben, bei denen das Thema weniger aktuell ist. So zum Beispiel in der Schule in Welschenrohr-Gänsbrunnen, wie Schulleiterin Katharina von Burg ausführt:

Schulleiterin in Welschenrohr-Gänsbrunnen, Katharina von Burg. Walter Schmid

«Bei uns sind die Elterntaxis kein Problem. Die Kinder werden nur vereinzelt und unregelmässig in die Schule gefahren.»

Durch bauliche Massnahmen, wie die Fussgängerbrücke über die Dünnern, sei der Schulweg für die Kinder sicherer geworden. Zudem dürften die Eltern nicht mehr auf dem Schulhausplatz parkieren.

«Kiss & Ride» in Oensingen

Ebenfalls mit baulichen Massnahmen versucht das Schulhaus Oberdorf in Oensingen das Problem zu entschärfen. Mit dem System des «Kiss & Ride» soll eine geordnete Zufahrt der Autos gewährleistet werden. Dabei sollen die Elterntaxis durch eine Schlaufe geleitet werden, was einem einfachen Kreisverkehr gleichkommt.

Das Kiss&Ride in Oensingen soll eine geordnete Zufahrt der Autos gewährleisten. Patrick Lüthy

Und funktioniert die Massnahme? «Jein», sagt Co-Schulleiterin Zoe Steffen:

«Wir sind eine grosse Schule und rundherum gibt es viele enge Strassen, da ist es schwierig, die Gefahr ganz zu verbannen.»

Deshalb sei die Sensibilisierung der Eltern und Kinder um so wichtiger. Doch funktioniere das System beim Bringen der Kinder relativ gut. Das Gedränge beim Abholen erfordere jedoch immer wieder die Präsenz der Schulleitung.

Schwierig, Lösungen zu finden

Für die Schulen kommt erschwerend hinzu, dass beispielsweise Fahrverbote nur begrenzt eingesetzt werden können. Denn man kann eine Strasse nicht für einen spezifischen Zweck sperren, deshalb müssten gross angelegte Fahrverbote verhängt werden. Praktisch undenkbar, wenn sich die Schule in einem Wohnquartier befindet.

So müssen die Schulen kreativ bleiben. So beteiligt sich zum Beispiel Balsthal am Projekt «Walk to School». «Dabei fungiert vor allem die Preisverleihung für die engagiertesten Klassen als grosser Motivator», so Hermann.

