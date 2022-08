Oberbuchsiten: Ein Stein erinnert an das Rigilied

Gedenkstätten Thal-Gäu Das Lied «Vo Luzärn uf Wäggis zue» entstand an einem Webstuhl im Gäu: Daran erinnert dieser Stein in Oberbuchsiten In unserer Sommer-Serie spüren wir Gedenkstätten im Thal und im Gäu nach und erforschen ihre Herkunft. Teil vier widmet sich dem Lüthy-Stein in Oberbuchsiten. Fränzi Zwahlen-Saner Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr

Das Denkmal von Johann Lüthy in Oberbuchsiten. Er war der Komponist des Rigiliedes. Patrick Lüthy

Johann Lüthi (1800 bis 1869), damals schrieb man den Namen noch mit i am Schluss, war Leinenweber, Sänger, Musiker, Militärtrompeter, Blasmusikdirigent, Gesangs- und Chorleiter und Dichter von Volksliedern. Ein Lied von ihm kennt man bis heute: «Vo Luzärn uf Wäggis zue».

Lüthi, der aus einfachsten Verhältnissen kam und sich die Musikkenntnisse autodidaktisch beibrachte, war vor allem im Gäu ein gern gesehener Musikant und Chorleiter. Am 8. Juli 1832 schlug die Geburtsstunde seines bekanntesten Liedes.

Am Webstuhl sitzend begann er zu komponieren

Und das kam so: Lüthi bestieg zusammen mit seinem Kollegen Franz Hammer, dem Wirten des «Löwen» in Oberbuchsiten und zwei Kellnerinnen, die die beiden als Teilnehmer am Eidgenössischen Schiessfest in Luzern kennenlernten, ein kleines Ruderboot am Luzerner Ufer.

Ziel war, auf die Rigi zu wandern. Die Vier stiegen nach der Seefahrt in Weggis aus dem Boot und begannen, den Weg unter die Füsse zu nehmen. Die Bahn existierte damals noch nicht. Angekommen auf Rigi-Kulm gab es ein fröhliches Fest und am Abend stiegen die zwei Buchster wieder den Berg hinunter – wahrscheinlich allein. In der Nacht kamen sie wieder in Luzern an.

Ein Bild von Johann Lüthi, dem Vater des Rigilieds. zvg

Zu Hause in Oberbuchsiten schwelgte Lüthi in Erinnerungen an den Ausflug und am Webstuhl sitzend begann er zu komponieren und zu dichten. Denn eigentlich ersann er sich ein Necklied auf seinen Kollegen Franz Hammer, denn es wurde gerüchteweise kolportiert, dass die Begegnung mit der Innerschweizerin nicht ohne Folgen geblieben sei. Lüthi spielte das Lied vorerst nur in der Region Gäu. Ein paar Jahre später bearbeitete der Volkslied-Komponist und Lehrer Alfred Leonz Gassmann (1876 bis 1962) das Lied und danach trat es einen Siegeszug durch die ganze Schweiz an.

Der Stein wurde am 17. August 1952 enthüllt

120 Jahre später, im Jahr 1952 entschloss sich der Vorstand des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Oberbuchsiten, Johann Lüthy - das i wurde zum y - mit einem Dorffest zu gedenken und einen Gedenkstein aufzustellen. Zur Denkmaleinweihung hatte Bezirkslehrer Othmar Bieber ein Festspiel geschrieben und ein Rigi-Schiessen wurde organisiert.

Ein Umzug und die Beschaffung und Enthüllung des Lüthy-Gedenksteines standen im Mittelpunkt der Festivitäten, die im Beisein auch von Behördenvertretern aus Weggis am 17. August 1952 durchgeführt wurden. Das Festspiel konnte jedoch mangels geeigneter Darsteller nicht aufgeführt werden, ist nachzulesen. Und auch das schlechte Wetter trug dazu bei, dass das Fest mit einem geringen Defizit endete.

Heute noch ist im Hotel Central am See in Weggis ein Rigi-Stübli zu bewundern. Wandmalereien schildern dort die Entstehung des Liedes, dazu sind Dokumente und Lüthis Musikinstrumente ausgestellt.

