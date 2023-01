Gastronomie «Uns ist bewusst, dass es eine Herausforderung wird»: Junge Wirtefamilie erweckt die «Tiefmatt» wieder zum Leben Die Bergwirtschaft Tiefmatt hat eine bewegte Vergangenheit. Nun übernehmen Nerina Perri und Sergio Folgosa den Betrieb zwischen Holderbank und Oberbuchsiten. Sie wollen Ausflügler wieder hinauf locken. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 17.01.2023, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die junge Wirtefamilie Nerina Perri und Sergio Folgosa mit den Söhnen Emilio (links) und Noah. zvg

Auf der «Tiefmatt» kehrt bald wieder Leben ein: Das Wirtepaar Nerina Perri und Sergio Folgosa übernimmt den Betrieb des Bergrestaurants auf der ersten Jurakette zwischen Oberbuchsiten und Holderbank.

Das gibt die junge Familie gleich selber in einem Facebook-Post bekannt: «Mein Name ist Nerina und ich werde mit viel Herzlichkeit und Leidenschaft den Service gestalten. Mein Mann, Sergio, wird euch mit genauso viel Herzblut und Liebe leckere Speisen auf den Teller zaubern. Auch unsere Kinder Emilio und Noah werden bestimmt ab und zu mal hereinschauen.»

Alles anzeigen

Los geht es im März. Derzeit laufen die Vorbereitungen, es sind bereits zwei Stellen zur Unterstützung im Service und in der Küche ausgeschrieben. «Wir haben alle Hände voll zu tun», sagt Nerina Perri mit einem Lachen am Telefon: «mit der Website, der Speisekarte und der Gestaltung der Gästezimmer.»

Betrieb und Umzug planen

Auch den Umzug gilt es zu planen, die vierköpfige Familie wird von Lostorf auf die Tiefmatt umziehen. «Anders könnte ich mir das nicht vorstellen», sagt die 27-Jährige. Schliesslich wolle sie ihre Söhne um sich haben. Emilio ist 4,5 und Noah 1,5 Jahre alt. Der Grosse könne das Ganze schon verstehen und er freue sich auf das Restaurant.

Die Türen der Bergwirtschaft Tiefmatt gehen wieder auf. Bruno Kissling

«Uns ist bewusst, dass es eine Herausforderung wird», sagt Nerina Perri. Doch wenn man etwas wirklich wolle, könne es auch funktionieren. «Wir gehen mit viel Leidenschaft dahinter», so die künftige Wirtin. Sie und ihr Mann träumten schon länger davon, ein eigenes Restaurant zu führen. «Wir sind beides Gastronomen, da liegt das auf der Hand.»

Wanderer und Velofahrer sind willkommen

Derzeit arbeitet Nerina Perri noch im Restaurant Alpenblick Passwang und der 33-jährige Sergio Folgosa steht im «Isebähnli» in Trimbach am Herd. «So sind wir überhaupt auf die ‹Tiefmatt› gekommen», erklärt Perri: Beat Thommen ist mit seiner Thommen Gastronomie AG sowohl Betreiber des «Isebähnli» als auch der «Tiefmatt».

Die Geschichte der «Tiefmatt» Die «Tiefmatt» auf der Jurakette zwischen Oberbuchsiten und Holderbank blickt auf über 200 Jahre Geschichte zurück. Wann das stattliche Haus mit Ökonomieteil errichtet wurde, lässt sich nicht mehr genau feststellen. Ersten Aufzeichnungen zufolge gehörte die Liegenschaft um 1800 dem Erlinsbacher Christian Widmer, der auf dem Berg eine Pinte führte. Seit der Jahrtausendwende gab es rege Wechsel und das Restaurant war immer mal wieder für mehrere Monate geschlossen. Im März 2017 hat die Thommen Gastronomie AG den Betrieb übernommen. Die Bergwirtschaft wurde zu einem Genussgasthaus umgepolt. Während der Coronapandemie gingen die Türen des Bergrestaurants zu. (bey)

«Wir fühlen uns in dieser Umgebung einfach wohl», sagt die 27-Jährige auf die Frage, wieso es sie und ihre Familie ausgerechnet in ein Bergrestaurant zieht. Auch auf dem Passwang gefalle es ihr sehr gut und ihr Mann habe bereits auf dem Roggen als Souschef in dieser Umgebung gearbeitet. So will das Paar denn auch die «Tiefmatt» gestalten und «ein bodenständiges und familiäres Umfeld schaffen». Nerina Perri sagt:

«Wir wollen das zwiespältige Image der ‹Tiefmatt› abschütteln und neue Energie reinbringen.»

Wanderer und Velofahrer seien ebenso willkommen wie Geschäftsleute. «Die Menschen sollen wieder gerne hier raufkommen. Schliesslich ist es ein wunderschönes Fleckchen Erde.»

Auch bei der Gemeinde Oberbuchsiten freut man sich über die Wiedereröffnung: «Wir sind sehr froh, dass wieder Leben auf der Tiefmatt einkehrt», sagt Gemeindepräsident Jonas Motschi. Es sei ein schöner Platz und ein wichtiger Durchgangsort für viele Wanderer. Motschi sagt: «Wir hoffen, dass das Angebot einer Bergwirtschaft entsprechen wird.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen