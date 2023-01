Matzendorf: Restaurantsituation ist nach wie vor ungeklärt

Gastronomie «Rössli», «Sternen», «Pintli»: Wie steht es um die Zukunft der Restaurants in Matzendorf? Matzendorf hat 1300 Einwohnerinnen und Einwohner und gewisse Zentrumsfunktionen. Aber kein Restaurant mehr, in dem man essen kann. Das «Rössli» wird zu einem Wohnhaus umgebaut. Doch was mit dem «Sternen» und dem «Pintli» passiert, ist nach wie vor unklar. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 15.01.2023, 05.00 Uhr

Aus dem ehemaligen Restaurant Rössli in Matzendorf werden Wohnungen. Bild: Bruno Kissling

Vor knapp einem Jahr schloss das Restaurant Rössli in Matzendorf seine Tore. Die beiden Betreiber verliessen nach acht Jahren das Lokal. Zu stark waren die Auswirkungen der Coronapandemie. Inzwischen ist klar: Die Türen des Restaurants werden nie mehr geöffnet. Stattdessen gibt es Wohnungen.

Das kam so: Im März 2021 hat die Immobilienfirma RSD Management aus Zofingen AG die Liegenschaft gekauft. Zuerst sei der Plan gewesen, das Restaurant weiterzuführen, sagt Architekt Daniel Holzmann: «Wir haben den bisherigen Pächtern angeboten, innen zu modernisieren. Aber wir konnten sie nicht mehr umstimmen.» Also musste man sich von dieser Idee verabschieden. Andere Pächter habe man nicht gefunden. «Die Nachfrage ist klein.»

Deshalb also Wohnungen. In jedem der drei Stockwerke des ehemaligen Restaurants gibt es je eine 4,5-Zimmer-Wohnung. Im ehemaligen «Tenn» werden eine 5,5-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss und zwei 4,5-Wohnungen in den beiden oberen Stockwerken realisiert. Der Anbau auf der Nordseite wurde in der Zwischenzeit abgerissen. Auf dem Kiesfeld nebenan entstehen Parkplätze und Garagen.

Der Anbau auf der Nordseite wurde in der Zwischenzeit abgerissen. Bild: Bruno Kissling

«Wir bauen nur grössere Wohnungen, weil es in Matzendorf keine kleineren braucht. Hier wohnen vor allem Menschen, die vom Grossstadtdschungel Abstand brauchen», sagt Holzmann. Die Wohnungen seien vor allem für Familien gedacht, aber nicht nur.

Das Grundstück befindet sich in der Kernzone, die den historisch wertvollen Dorfkern erhalten soll. Deshalb muss der Umbau gewisse Auflagen einhalten: Sämtliche Bauten haben sich typologisch und in zeitgemässer Art in die bestehende Struktur einzuordnen. Deshalb wird es wieder eine Holzverschalung am «Tenn» geben.

Ende Januar beginnen die Baumeisterarbeiten. Im November sollen die Wohnungen bezugsbereit sein. Total investiert das Unternehmen über vier Millionen Franken.

Gespräche für Sternen laufen

Etwas weiter südlich liegt der Gasthof Sternen. Zu ihm gehören auch zwei Säle mit Platz für 70 respektive 200 Personen. Der Gasthof hat eine bewegte Geschichte hinter sich: Während dreier Generationen lag die Führung des «Sternen» in den Händen der Familie Blaser. Im Mai 2009 gaben sie den Betrieb auf und verkauften die Liegenschaft einem Langenthaler Unternehmer. Eine andere Familie übernahm die Betriebsführung.

Der Gasthof Sternen hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Derzeit steht er leer. Bild: Bruno Kissling

Im Juli 2011 übernahm der gebürtige Matzendörfer Guido Fluri, Millionär und Inhaber des Immobilienunternehmens Fluri Real Estate AG, das Haus. Er liess es renovieren. Im Oktober 2011, früher als erwartet, hörte die Familie auf und eine Matzendörferin übernahm die Führung. Im Juni 2014 verliess sie den Betrieb aus gesundheitlichen und familiären Gründen.

Im Herbst desselben Jahres übernahm eine Frau aus Laupersdorf als neue Wirtin den «Sternen». Die Geschäftsleitung wurde an die Gastro- und Kulturmanagementfirma Wirk GmbH in Solothurn übertragen. Nach nur vier Monaten stellte der «Sternen» in Matzendorf den Betrieb wieder ein. Zu hoch waren die Erwartungen, zu tief die Frequenzen. Ende Oktober 2015 übernahm ein neuer Wirt. Nur eine Woche später verstarb er im Restaurant. Im Dezember 2016 folgte nochmals ein Wirt.

Auch derzeit ist der Gastrobetrieb wieder leer. Im Herbst 2022 startete die Fluri Real Estate AG einen weiteren Versuch: Sie schaltete ein Inserat, in dem sie neue Pächter suchte. Man befinde sich derzeit in Gesprächen, ein Entscheid sei noch nicht gefallen, schreibt Jeannine Tschopp, die Geschäftsführerin.

Unklare Zukunft im «Pintli»

Damit ist das Restaurant Frohsinn, umgangssprachlich «Pintli», das einzig verbleibende Restaurant in Matzendorf. Dort gibt es vor allem zu trinken, Essen wird nur auf Anmeldung serviert. Wirtin Jeanette Allemann hat Jahrgang 1946 und sagt, sie wisse selbst nicht, wie die Zukunft des Restaurants aussehe. «Ich mache einfach weiter», sagt sie lachend.

Die Coronapandemie und der Ukrainekrieg hätten das Wirteleben schwieriger gemacht. Und Matzendorf liege halt nicht am Puls des Lebens. Es habe zwar viele Zuzüge gegeben. «Aber diese Leute arbeiten auswärts und schlafen nur hier. Sie haben keinen Bezug zum Dorf.»

Wie die Zukunft des Restaurants Frohsinn aussieht, ist unklar. Bild: Bruno Kissling

Im Dorf bedauert man das Fehlen eines Restaurants. Das zeigte sich auch im Zukunftsworkshop, den die Gemeinde Anfang Dezember durchführte. «Wir wünschen uns die Gastronomie zurück», das liess der Gemeindepräsident schon mehrmals verlauten. Immerhin könne man den Sternensaal für Anlässe nutzen, wie derzeit für die Turnerunterhaltung.

