Gastronomie «Mit Karte, bitte» – unmöglich: Bergrestaurants im Thal setzen auf Einzahlungsschein und Bargeld Mit leeren Taschen aus dem Haus zu gehen, scheint zwar die Norm zu sein, könnte in den Bergen aber zum Verhängnis werden. Wieso Wanderer im Thal am besten die Karte zu Hause lassen, aber das Handy mitnehmen. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 04.04.2022, 12.00 Uhr

Hunger beim Wandern? In den Bergwirtschaften gibt es Verpflegung. Bruno Kissling

«Mit Karte, bitte.» Der Besuchende berührt das Kartenlesegerät kurz und fertig. Bei kleineren Beträgen muss man nicht mal mehr die PIN-Nummer eingeben. Zumindest seit Beginn der Pandemie ist das Kleingeld in der Hosentasche zur Seltenheit geworden. Dass das Zahlen mit der Karte nicht funktioniert? Unvorstellbar – oder?

Mit den hoffentlich bald steigenden Temperaturen und der blühenden Natur steht an den Wochenenden für viele wieder Wandern an. Auch der Naturpark Thal bietet Wanderrouten und Themenwege – mit Verpflegungsmöglichkeiten. Doch, wer in einem der Bergrestaurants gemütlich einen Kaffee schlürfen oder sich mit Kohlenhydraten für die restliche Wanderung stärken will, muss vor allem eines dabei haben: Bargeld.

Jürg Lehmann: «Wir machen das wie früher»

Unter den 27 Bergrestaurants und -beizen gibt es natürlich auch ein paar, die in den letzten Jahren ein Kartenlesegerät angeschafft haben. Der Grundtenor einer Umfrage im Thal lautete aber: «Bares ist Wahres». Dies aus unterschiedlichen Gründen.

Jürg Lehmann: «Bei uns kann man auch mit Twint bezahlen.» (Archiv) Bruno Kissling

Jürg Lehmann betreibt den Berggasthof Schwengimatt auf der ersten Jurakette. Ohne Bargeld aus dem Haus gehen? Er lacht. Das mache man doch nicht. «Wir machen das wie früher», sagt er und meint dabei die Bezahlung mit Bargeld. Er sagt:

«So haben wir immer etwas in der Kasse und können damit direkt einkaufen gehen.»

Zudem sei das Trinkgeld so direkt in der Hosentasche und liege nicht auf einem Konto.

Für Restaurantbetreiber heisst ein Kartenlesesystem Abzüge. Für die Höhe der Gebühren gibt es keine Faustregel, wie Susanne Stöger, Pressebeauftragte der Firma Worldline bestätigt. Eine Vielzahl an Faktoren hätten einen Einfluss: zum Beispiel der Kartentyp, das Herkunftsland der Karte sowie die Grösse des Händlers. Für Kleinbeträge wie zum Beispiel für einen Kaffee lohne es sich nicht, sagt Lehmann. Die Preise seien vergleichsweise ohnehin schon tief.

Bergwirtschaft müsse nicht das modernste Gerät haben

Ganz von der Technik sieht Lehmann jedoch nicht ab. «Bei uns kann man auch mit Twint bezahlen», sagt er. Ein Grund dafür ist die Pandemie – doch auch ansonsten bietet die Zahlungsmethode Vorteile. Ist das Restaurant zu, steht den Passanten ein Kühlschrank mit Getränken zur Verfügung. Mittels QR-Code kann einfach bezahlt werden. «Mehr planen wir nicht», sagt er.

Wer Twint als Privatperson verwendet, muss keine Gebühren bezahlen. Die beiden Parteien müssen nur die jeweilige App herunterladen. Für Händler fallen Transaktionskosten an. Diese hängen von der Art der Nutzung ab. Wer mit einem QR-Code-Sticker arbeitet, verpflichtet sich zu einer Transaktionsgebühr von 1,3 Prozent des Gesamtbetrages, wie der Website des Unternehmens zu entnehmen ist.

Immer mehr Personen würden mit leeren Taschen aus dem Haus gehen

Zweieinhalb Wanderstunden weiter nördlich sieht es ähnlich aus. Auch Familie Birrer der Bergwirtschaft Bremgarten verzichtet auf ein Kartenlesegerät. «Wir haben uns keine Gedanken darüber gemacht, eines zu kaufen», sagt Klara Birrer. Auch sie spricht die damit einhergehenden Gebühren an.

Ihr ist aufgefallen, dass immer mehr Personen mit leeren Taschen aus dem Haus gehen. Ein Problem war das für das Bergrestaurant noch nie, denn auch sie bieten seit Beginn der Pandemie die Möglichkeit, mit Twint zu bezahlen. Sie sagt:

«Aufgrund schlechten Handyempfangs müssen wir ihnen jedoch unseren WLAN-Zugang geben. Das dauert immer eine Weile.»

Die Hagli Beiz am Passwang bildet die Ausnahme. «Bar, mit Karte oder Twint, bei uns geht alles», sagt Bernadette Grünig. Auch wenn die reine Bargeldbezahlung rentabler wäre, bietet sie die Möglichkeiten als Dienst für die Besuchenden an. «Die Besucherinnen und Besucher bezahlen aber lieber mit Bargeld. Sie wissen, dass sie es dabei haben müssen.»

Auch wenn die Besuchenden die Karte zücken, hinterlassen sie Trinkgeld – dieses müsse jedoch für die Gebühren aufgewendet werden. Damit aufhören wolle sie dennoch nicht. «In der heutigen Zeit muss man offen sein», sagt sie.

Wenn alle Möglichkeiten scheitern, gibt es den Einzahlungsschein

Grünig spricht eine Problematik an, die oft vergessen wird: der Empfang. Denn ohne WLAN oder Mobilfunknetz können Karten- sowie Twint-Zahlungen gar nicht erfolgen. «Das ist oft das Grundproblem. Ich kenne ein paar Orte, an denen das der Fall ist», sagt sie.

Wenn alle Möglichkeiten scheitern, gibt es noch immer den Einzahlungsschein. Dieser kommt bei den dreien immer wieder zum Zug. Vor allem für grössere Gruppen werde er oft verwendet. So müssten die Gruppen nicht Unmengen an Geld mitnehmen und auch für die Restaurantbetreiberinnen und Restaurantbetreiber sei es einfacher.

Auf die Bankkarte ist eben doch nicht immer Verlass. Jürg Lehmann betont: «Nehmt immer etwas Geld mit.» Oder notfalls einen Stift, um den Einzahlungsschein auszufüllen.

