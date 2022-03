Gastronomie Die lange Durststrecke in Welschenrohr ist zu Ende: Der Gasthof Kreuz geht wieder auf Mirjam und Peter Läuffer feiern am 30. März im Gasthof Kreuz Welschenrohr die Wiedereröffnung ihres Betriebes. Philipp Kissling Jetzt kommentieren 22.03.2022, 12.00 Uhr

Peter und Mirjam Läuffer mit ihren Kindern vor dem Kreuz in Welschenrohr. Philipp Kissling

In Welschenrohr endet bald eine lange Durststrecke: Am 30. März öffnet der Gasthof Kreuz wieder für das breite Publikum. Das Wirtepaar Mirjam und Peter Läuffer ist froh, bald wieder für alle Gäste in gewohnter Weise da zu sein. «Das Restaurant ist unser Herzblut, dafür leben wir.» Der Betrieb sei «recht auf Zack», sagt Peter Läuffer, «schon mein Vater hat das Haus Schritt für Schritt modernisiert und stets in Schuss gehalten.»

Läuffer, der die vierte Generation verkörpert und seit 2011 am Ruder ist, führte diese Tradition fort. 2015 wurde mit dem Bau des Wintergartens, der Terrasse und des Pizzaofens kräftig in die Zukunft investiert. Das neue Ambiente gefiel den Gästen, die dafür sorgten, dass immer etwas lief. Bis das Coronavirus alles lahmlegte.

Corona-Massnahmen als grosses Risiko

Nach der ersten, dreimonatigen Zwangsschliessung 2020 und der Wiedereröffnung folgte eine Zeit emsiger Betriebsamkeit. «Eigentlich», so Peter Läuffer, «ist es noch ganz gut gelaufen, aber dann resultierte Ende Jahr trotzdem ein dickes Minus.» Als die Behörden kurz vor Weihnachten 2020 der Gastronomie erneut den Stecker zogen, nahm der gelernte Metzger und Koch auswärts eine Teilzeitarbeit an, der er auch jetzt noch nachgeht.

Nach dem Ende der zweiten Zwangsschliessung ab 19. April 2021 beschränkten sich Mirjam und Peter Läuffer auf den Hotelbetrieb (13 Zimmer), die Bewirtung von grösseren Gruppen und den Take-away-Service. Es sei ein sehr schwieriger Entscheid gewesen, auf die Wiedereröffnung des Restaurants zu verzichten, berichten sie.

Aufgrund der behördlichen Einschränkungen hätte aber ein erneutes beträchtlich grosses Loch in der Kasse gedroht, dieses Risiko wollten sie nicht eingehen. «Besser das Restaurant bis zum Ende der Massnahmen geschlossen halten, als finanziell zu Grunde gehen und gar nicht mehr eröffnen können», erklären Läuffers ihre Überlegungen.

Die Pandemie und ihre Auswirkungen haben den Sparbatzen der Familie angegriffen und an den Kräften gezehrt.

«Zuletzt kam die Wurzel allen Übels selbst, das Coronavirus, zu Besuch – ausgerechnet zur Fasnachtszeit.»

Mit voller Wucht hatte allerdings bereits vor einem Jahr das Schicksal zugeschlagen, als die Familie wegen einer schweren Krankheit Abschied nehmen musste von Mirjam Läuffers Mutter. Eine überaus harte Zeit. Energie holten sich Läuffers im Zusammensein mit den drei Kindern. Sie nutzten die für Wirtsleute ungewohnte Freiheiten zu Wochenendausflügen und Spaziergängen mit Hund Gery, der der Familie ein treuer Freund geworden ist.

Urs Moser vom «Rössli» in Matzendorf schwingt die Kochkelle

Bald dürfen die Gäste vom «Kreuz» wieder erwarten, was sie schon immer mochten: saisonale Gerichte aus frischen Zutaten, das Fleisch von hoher Qualität. Die traditionelle Spargelkarte bildet den Start in den Frühling, selbstverständlich dürfen die Pizzen nicht fehlen. Und sehr wahrscheinlich schaffen es auch die rundum selber gemachten und im Take-away-Service beliebten Burger in die Zukunft, die im Übrigen mit einem spannenden personellen Zuzug in der Küche eingeläutet wird.

Künftig kocht neben dem Patron kein geringerer als Urs Moser. Die aufmerksame Leserschaft dieser Zeitung weiss, dass Moser sich seit 2014 als Co-Gastgeber des «Rössli» in Matzendorf einen Namen machte. Nun soll er im «Kreuz» die Kelle schwingen und mit seiner Kochkunst die Gaumen überraschen.

Viel Zuspruch während der Zwangspause erfahren

Mirjam und Peter Läuffer freuen sich enorm auf die Wiedereröffnung und schauen zuversichtlich in die Zukunft. Während der Zwangspause erfuhren sie viel Zuspruch aus der Welschenrohrer Bevölkerung. Auch von offizieller Seite her habe man sich nach ihnen erkundigt und Verständnis gezeigt, so sei einmal die Wirtschaftskommission zu Besuch gewesen.

Auch «in der Ferne» freut man sich auf die Wiedereröffnung des «Kreuz», erklärt Mirjam Läuffer fröhlich. Da sei dieser «härzige ältere Herr aus dem Gäu» gewesen, der sicher schon dreimal angerufen und sich nach der Wiedereröffnung erkundigt habe. «Und, wie siehts aus?», habe er gefragt. Ab 30. März, 8 Uhr soll der Corona-Spuk endgültig vorbei sein.

Mirjam war Peters Königinnentransfer

Übrigens gab es mal eine Zeit, da stand Mirjam und Peter Läuffer quasi in Konkurrenz zueinander. Bevor Mirjam dem «Kreuz»-Team beitrat und aus dem Paar ein Wirtepaar wurde, führte die gelernte Bäckerin/Konditorin im «Thalhof» ein eigenes Tea Room inklusive Pizzeria. «Mirjam war so gut, dass ich sie heiraten musste», pflegt Peter zu diesem veritablen Königinnentransfer zu sagen.

Mirjams Leidenschaft für ihren angestammten Beruf ist ungebrochen. Ihre fruchtigen Thementorten waren weitherum bekannt und beliebt. Für die zeitaufwändigen Kunstwerke bleibt heute keine Zeit mehr, aber ohne Crèmeschnitten geht es nicht. Wer das Glück hat, via Mirjam Läuffers Whatsapp-Status von der gelegentlichen Fabrikation zu erfahren, muss sich aber sputen, denn nach einer Viertelstunde ist die Charge von 80 Stück jeweils ausverkauft.

