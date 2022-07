Egerkingen: Hausgemachtes Eis sorgt für Abkühlung

Gäupark Egerkingen Mit einem hausgemachten Gelato: So geht Abkühlung im Gäupark Die Temperaturen steigen und die Abkühlungsmöglichkeiten schwinden. Unter den verbleibenden Optionen ist eine Glace immer wieder eine willkommene Kältequelle. Im Eiscafé il Cappuccino im Gäupark Egerkingen werden die Glaces hausgemacht. Wir haben sie besucht. Enya Kopp Jetzt kommentieren 25.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Geschäftsführer Hüseyin Altay im Eiscafé il Cappuccino. Bruno Kissling

Es ist neun Uhr morgens, die Temperaturen draussen sind noch einigermassen kühl. Doch die ersten Sonnenstrahlen lassen bereits erahnen, wie warm es werden soll. Beim Haupteingang des Gäuparks in Egerkingen tummeln sich schon viele Kundinnen und Kunden in den Läden. Auch in den Restaurants und Bistros sind die Plätze gut gefüllt.

Bei Kaffee und Gipfeli unterhalten sich die Besucherinnen und Besucher oder lesen Zeitung. Fast ein wenig Urlaubsstimmung. «Uns ist aufgefallen, dass die Kunden zurzeit vermehrt am Vormittag einkaufen», sagt Andrea Bauer, Mediensprecherin der Migros Aare, zu der der Gäupark gehört. Im Sommer sei das Center im Innenbereich ungefähr auf 25 bis 26 Grad gekühlt.

Die Hitzetage lassen die Glace schmelzen

Im Eiscafé il Cappuccino ist auch am Morgen schon einiges los: An einzelnen Tischen sitzen die Gäste und essen ihr Gipfeli oder ihre erste Glace. Hüseyin Altay, der Geschäftsführer des Eiscafés, sagt:

«Es ist fast eine Art Treffpunkt im Gäupark.»

Während der Sommerzeit nehme die Besucherzahl zu, denn die Lust auf Eis steige.

Die kunterbunten Glacekübel laden zu kulinarischen Reisen ein. Bruno Kissling

Auf die Frage, welche Glace am beliebtesten ist, kommt eine klare Antwort: die Kaugummiglace. Das himmelblaue Eis, das schnell auf der Zunge vergeht, hinterlässt einen starken Kaugummigeschmack im Mund. Pro Tag werden rund drei Kübel von der Glace verkauft, sagt Altay weiter. Doch nicht nur dieses Eis sei beliebt. Auch die Standardsorten wie Schokolade, Vanille, Stracciatella und Erdbeere seien schnell weg.

Im gekühlten Ladentresen befinden sich insgesamt 24 verschiedene Sorten Glace, die je nach Jahreszeit oder Vorrat wechseln. «In den einzelnen Kübeln sind zwischen fünf und acht Kilogramm Eis», erzählt Altay. Produziert wird die Glace jeden Tag in einem Raum direkt hinter dem Tresen. Eine wirklich hausgemachte Glace also.

Mit den Jahreszeiten verändere sich auch das Sortiment, sagt er. Typische Sommersorten seien Kirsche, Wassermelone, Aprikose und Zwetschgen. Mangoeis bekomme man im ganzen Jahr, so Altay weiter. So habe das Café zurzeit eine Auswahl von rund 40 Eissorten, die immer wieder wechseln. Wenn die Zutatenlieferanten neue Vorschläge bringen, werden diese probiert und ins Sortiment aufgenommen – oder nicht.

Zuerst erhitzen, dann abkühlen und zum Schluss noch in den Froster

In einem länglichen Raum hinter dem Verkaufstresen werden die ausgestellten Eissorten selbst zubereitet. Der richtige Ablauf sei dabei besonders wichtig. Genau wie das Einstellen der Maschine. Sie kann pro Durchgang eine Sorte à maximal zehn Kilogramm produzieren. Meist werden aber nur etwa fünf bis acht Kilogramm hergestellt.

Mit den Eissorten neues entdecken oder altbekanntes geniessen. Bruno Kissling

Die Glacemaschine sieht ähnlich aus wie eine Softeismaschine, nur die Hebel sind anders angeordnet. Im oberen Teil der Maschine wird die zuvor angerührte Flüssigkeit erhitzt. «Wir erhitzen die Glace zuerst, um sie noch einmal zu pasteurisieren», erklärt Altay. Bei Fruchteissorten, die nur mit Wasser angerührt werden, wird die Masse auf 50 Grad erhitzt. Milcheissorten werden auf rund 75 Grad erhitzt. Im ersten Moment kaum vorstellbar, dass später daraus ein Eis wird.

Nach dem Erhitzen wird die Flüssigkeit in den unteren Teil der Maschine gelassen. Darin wird die Masse stark abgekühlt. Fruchteissorten auf minus sechs Grad und Milcheissorten auf ungefähr minus acht Grad. Der ganze Prozess dauert ungefähr zwanzig Minuten, dann ist die Arbeit der Maschine erledigt. In metallenen Schüsseln, sogenannten Containern, wird die Masse geschichtet und in den Schockfroster gestellt.

So können die kulinarischen Ausflüge verschieden gestaltet, und - den steigenden Temperaturen zum Trotz - ein kühler Kopf bewahrt werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen