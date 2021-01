Bericht Gäuer Wasser ist ohne Bedenken trinkbar — die Erwärmung des Grundwassers bereitet Sorgen Die Regionale Wasserversorgung Gäu stellt ihren Bericht von Ende 2020 vor. Präsident Robert Gurtner, Oberbuchsiten, gibt zusätzliche Erklärungen. Sorgen macht ihm die Erwärmung des Grundwassers. Fränzi Zwahlen 28.01.2021, 05.00 Uhr

Das Grundwasserpumpwerk Neufeld Neuendorf liefert das Wasser für die Gäuer Gemeinden.







Ende 2020 wurde den Verbandsgemeinden der Regionalen Wasserversorgung Gäu - für Egerkingen, Fulenbach, Kestenholz, Neuendorf, Niederbuchsiten, Oberbuchsiten und Wolfwil mit insgesamt 15'570 Einwohnern - der halbjährliche Bericht zum Zustand des Trinkwassers abgegeben. Gemessen wurde das Trinkwasser aus dem Grundwasserpumpwerk Neufeld Neuendorf.

Zuerst hält Robert Gurtner, der Präsident des Verbandes fest: «Gemeinden mit eigener oder teilweise eigener Wasserversorgung weisen tiefere Belastungswerte aus, weil sich hier die Vermischung mit weniger belastetem Quellwasser positiv auswirkt.» Als Resümee könne aber gesagt werden: Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei. Alle mikrobiologischen Proben lagen in den untersuchten Parametern weit unterhalb der gesetzlichen Vorschriften.

Er sei erleichtert über dieses Ergebnis, sagt Gurtner – und dies in zweifacher Hinsicht: «Zum einen, dass sich die Befürchtungen über einen weiteren Anstieg der Belastung nicht bewahrheitet haben. Zum anderen, dass unverändert keine gesundheitlichen Risiken nachgewiesen sind.» Der Nitratgehalt liegt bei 35mg/l. Der Toleranzwert liegt bei 40 mg/l.

Seit 26 Jahren existiert die Nitratkommission Gäu. 2015 wurde angestrebt, den Nitratgehalt bis Ende des Jahrzehnts auf unter 35 mg/l zu senken. Dieses Ziel wurde also noch nicht erreicht. Über die Gründe dafür sagt Gurtner: «Die langjährigen Ergebnisse zeigen einen deutlichen Fortschritt. Wir wissen, welche Entwicklung in Gebieten ohne Massnahmen eingetreten ist – bis hin zur Schliessung von Quellen. Deshalb ist diese Stabilisierung bereits ein kräftiger Gewinn. Das Grundwasser legt einen langen Weg über mehr als 20 Jahren zurück, bis es von uns wieder genutzt wird. Das ist Teil der ausgezeichneten Qualität und ein ‹Pferdefuss› bei der Verbesserung früherer Sünden, die länger dauert, als angenommen.»

Chlorothalonilwert wird (noch) überschritten

Besonderes Augenmerk richtet der Bericht auf den Chlorothalonil-Wert. «Der Höchstwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter wird von den Chlorothalonil Metaboliten R417888 (bis zu 0,3) und R471811 (bis 1,0) überschritten. Eine gesundheitliche Gefährdung ist damit aber nicht verbunden, doch sind wir als Trinkwasserversorger verpflichtet, diese Werte anzugeben», heisst es.

Das Pflanzenschutzmittel Chlorothalonil (Fungizid) wurde von 1970 bis Ende 2019 in der Landwirtschaft und im Gemüsebau eingesetzt. Es baut sich in kurzer Zeit ab. Das Lebensmittelgesetz sieht einen generellen Höchstwert von 0,1 Mikrogramm für sämtliche Abbauprodukte vor – auch wenn eine mögliche Gefährdung nicht erwiesen ist.

Im letzten Jahr wurde zwischen den Gäuer Bauern und der Regionalen Wasserversorgung Gäu eine freiwillige Vereinbarung zum Verzicht von Chlorothalonil ins Leben gerufen. «Diese Vereinbarung wurde zu einer Zeit getroffen, als eidgenössische Entscheide noch auf sich warten liessen», so Gurtner und erklärt: «Die Bauern im Gäu nehmen die Problematik sehr ernst – sind sie doch selbst Konsumenten. Und so haben sie bereits auf freiwilliger Basis zugunsten der Wasserversorgung auf den Einsatz von Chlorothalonil verzichtet. Wir sind sehr dankbar für die aktive Unterstützung.»

Als weitere Massnahme für eine Verbesserung der Chlorothanonil-Werte erwähnt Gurtner die Möglichkeit der Wasserversorger, das belastete Wasser mit unbelastetem Wasser so zu verdünnen, dass der Höchstwert nicht mehr überschritten wird. Zurzeit besteht aber keine systematische Möglichkeit das Grundwasser aus dem Neufeld zu verdünnen.

«Die Wasserversorger im Gäu und in der Wasserkommission Thal-Gäu arbeiten intensiv an solchen Lösungen. Im Vordergrund steht die Vernetzung der einzelnen Wasserwerke, um diese Verdünnung zu erreichen. Daneben geht es um die Erschliessung neuer Grundwasservorkommen, die weniger belastet sind. Dazu sind aber umfangreiche geologische Abklärungen notwendig.»

Die Grundwassertemperatur bereitet Sorgen

Wie steht es um die Zukunft des Grundwassers? Die Aktivitäten des Menschen hinterlassen überall – in der Luft, im Boden und im Wasser – ihre Spuren. «Bei der Erforschung und Bewertung, ob und wie gefährlich weitere Stoffe für unser Grundwasser sind, stehen wir erst am Anfang», so Gurtner. Da sei es gut, vorsichtig zu sein. «Aber es gibt aber keinen Grund zu Übertreibungen aller Art – das Trinkwasser kann bedenkenlos konsumiert werden.»

In Zukunft sehe man aber zusammen mit dem Kanton, dass die Nutzungskonflikte nicht abnehmen werden. «Es gilt, intelligente Lösungen zu finden, die den Ansprüchen an Wirtschaft, Umwelt und Konsumenten gerecht werden. Blosse Verbote genügen nicht und sind erfahrungsgemäss auch nicht nachhaltig.» Auf die Frage, ob angesichts der Klimaveränderung noch ausreichend Grundwasser vorhanden sei, sagt Gurtner: «Auch in heissen Sommern ist genügend Grundwasser vorhanden, während die Oberflächengewässer stark leiden. Die Klimaveränderung und auch die Grundwassernutzung für die Kühlung führen aber zu einem deutlichen Anstieg der Grundwassertemperatur. Dies ist nachteilig für die Wasserqualität und bereitet uns ernsthaft Sorgen.»