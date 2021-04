Gäuer Musik Rockabillyband mit Wolfwiler Bassisten bringt neues Album raus – es sei «handgemacht und ehrlich» Philipp Oeggerli ist Bassist bei der Band B-Shakers. Am 7. Mai erscheint ihre dritte Platte «Shaker Attack». Produziert hat es eine deutsche Plattenfirma. Rahel Bühler 22.04.2021, 20.00 Uhr

Mary Vogel ist die neue Stimme der B-Shakers. zvg

Hört man sich die Vorabsingles «Kiss Me» und «Roadrunner Blues» der neuen Platte der Rockabillyband B-Shakers an, fällt etwas sofort ins Ohr: Eine Frau singt. Bisher war der Leadsänger der Band stets ein Mann. Die Frau ist Martina «Mary» Vogel, Kandidatin bei der letztjährigen Staffel der Castingshow The Voice of Switzerland. «Die Frauenstimme ist der grösste Unterschied im Vergleich zu unseren bisherigen Alben», sagt Philipp Oeggerli. Der Wolfwiler ist mit Schlagzeuger Roger Meier aus Erlinsbach Gründungsmitglied der Band und spielt Kontrabass und E-Bass.