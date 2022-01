Bäckerei Erni aus Wolfwil beliefert Läden im Thal

Gäuer Brot fürs Thal Wolfwiler Bäckerei beliefert Läden im Thal – die einzige Alternative für sie wäre Aufbackware Die Bäckerei Erni aus Wolfwil liefert seit anderthalb Jahren Backwaren an Dorfläden im Thal. Vorher bezogen sie ihre Brote bei der mittlerweile geschlossenen Bäckerei Nick in Matzendorf. Die bezirksübergreifende Zusammenarbeit erweist sich als Glücksfall – für den Beck und die Ladenbesitzer. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Urs Erni führt die Bäckerei Erni in Wolfwil in zweiter Generation. Seit anderthalb Jahren beliefert er auch Läden im Thal. Bruno Kissling

Früh morgens belädt Urs Erni mit seinen Mitarbeitenden die zwei Lieferwagen am Hauptsitz der Bäckerei Erni in Wolfwil. Verschiedene Brote, Weggli, Gipfeli, Mutschli und allerlei Süsses vom Nussgipfel über Hefeschnecken bis hin zu Crèmeschnitten, Cornets und Torten werden verladen – alles frisch gebacken.

Sobald alles eingeladen ist, werden die Waren verteilt. Sieben Lebensmittelläden in der Region sind es, die Urs Erni sechsmal pro Woche mit seinen Backwaren beliefert: die Denner-Filialen in Holderbank und Laupersdorf, die Chesi & Metzg im Guldental und die Käserei Reckenkien in Mümliswil, die Käsereien in Neuendorf und Balsthal sowie die Sempione AG in Balsthal.

Die Gäuer Bäckerei Erni beliefert sieben Geschäfte im Thal. Bruno Kissling

Diese sieben Geschäfte sind in den vergangenen rund eineinhalb Jahren zur Kundschaft der Wolfwiler Bäckerei geworden. Die meisten Läden bezogen ihre Backwaren zuvor bei der Bäckerei Nick in Matzendorf. Doch diese hat mittlerweile geschlossen, da Inhaber Anton Nick altershalber seine Geschäftstätigkeit beendet, aber keinen Nachfolger gefunden hatte. Erni erklärt:

«Da ich Anton gut gekannt habe, hat er mich weiterempfohlen und so haben Schritt für Schritt weitere Lebensmittelgeschäfte bei mir angefragt und beziehen nun ihre Produkte von uns.»

Erni führt die Bäckerei in Wolfwil seit über 20 Jahren in zweiter Generation.

Für ihn seien diese sieben Lebensmittelläden ein wahrer Glücksfall: Denn wegen der Coronapandemie sank der Umsatz der Bäckerei Erni – vor allem in den Bereichen Catering und Party-Service. «Wegen der Pandemie sind viele Vereinsanlässe, aber auch Hochzeiten, Chilbis, Dorffeste oder Fasnachtsfeiern weggefallen, die wir ansonsten beliefert haben», so Erni.

Durch die sieben neuen Lebensmittelläden könne er die pandemiebedingten Ausfälle kompensieren. Die Menge an Backwaren, die sein Geschäft ausliefert, habe sich mehr als verdoppelt. «Mittlerweile machen die sieben Läden zwei Drittel aller Lieferungen unseres Betriebs aus.»

Margrit Zaugg, Inhaberin der Chesi & Metzg im Guldental. Bruno Kissling/Archiv

Froh über diese neue Lösung ist aber nicht nur Erni, sondern auch seine Kundschaft. «Wir sind glücklich, dass wir seit eineinhalb Jahren die Backwaren von der Bäckerei Erni beziehen können», sagt Margrit Zaugg, Inhaberin der Chesi & Metzg im Guldental in Mümliswil-Ramiswil. Denn als die Bäckerei, von der das Guldentaler Geschäft früher seine Waren bezog, ihren Auslieferdienst einstellte, habe es eine Alternative suchen müssen:

«Zum Glück haben wir wieder eine Bäckerei gefunden, denn sonst hätten wir auf einen Grosslieferanten zurückgreifen müssen, der Industrieprodukte oder Aufbackware geliefert hätte, wie sie mittlerweile überall erhältlich ist. Das wäre nicht in unserem Sinn gewesen.»

Ähnlich klingt es bei Claudia und Josef Fluri, die im vergangenen Jahr ihre Käsefachgeschäfte Käsekönig in Balsthal und Neuendorf eröffnet haben. «Wir wussten, dass die Bäckerei Erni die einzige Traditionsbäckerei in der Region ist, die noch Waren ausliefert.

Daher war für uns klar, dass wir mit der Bäckerei Erni zusammenarbeiten möchten, da Industrieprodukte oder Aufbackware nicht zu einem Spezialitätengeschäft wie unserem passen würden», sagt Claudia Fluri.

Durch die neuen Kunden konnte Urs Erni alle seine 16 Mitarbeitenden trotz Coronaausfällen weiter beschäftigen. Jetzt aber zeichne sich ein neues Problem ab, wenn auch ein schönes. Erni blickt voraus: «Wenn sich die Coronasituation entspannt, dürften auch die Anfragen im Bereich Catering und Party-Service wieder zunehmen. Die Kapazitäten in unserer Produktion reichen dafür aus. Aber es kann sein, dass wir dann unser Personal aufstocken müssen».

