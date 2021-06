Serie Gäuer Bauern: Daniel Ingold baut Getreidesaatgut an

Gäuer Bauern Teil 6 «Schon mein Grossvater und Vater haben Saatweizen angebaut» – dieser Bauer ist auch noch ein Helfer der Forschung Im Teil 6 unserer Serie zur Gäuer Landwirtschaft besuchen wir Daniel Ingold aus Kestenholz. Der Landwirt baut nebst anderem Getreidesaatgut an und betreut mit einem Kollegen die Feldforschung der Agroscope. Fränzi Zwahlen 26.06.2021, 05.00 Uhr

Daniel Ingold vom Mattenhof in Kestenholz produziert Getreidesaatgut - hier steht er im Winterweizenfeld mit der Sorte CH Nara. Bruno Kissling

Schon in vierter Generation bearbeitet die Familie Ingold in Kestenholz den Mattenhof. Auf der Ebene zwischen Oensingen und Kestenholz gelegen, bewirtschaftet Betriebsleiter Daniel Ingold seit 2009 insgesamt 44 ha Land. Es gibt hier Milchwirtschaft und eine Schweinemast. Er baut zudem Raps, Kartoffeln, Winter- und Futtergerste, Silomais und Konservenerbsen an.

Doch eine Spezialität von Familie Ingold ist der Anbau von Saatweizen. «Schon mein Grossvater und Vater haben Saatweizen angebaut», sagt Daniel Ingold nicht ohne Stolz. Heute arbeitet er mit der Saatgutfirma Semag in Lyssach zusammen. Von dort erhält er sein «Basissaatgut», das er dann auf extra sauber in bearbeiteten, genau definierten Parzellen gemäss den Vorschriften säen kann. «Mindestens einmal pro Jahr wird die Produktion via Semag begutachtet. Ich überprüfe die Pflanzung regelmässig und bekämpfe das Unkraut vorwiegend mechanisch. Ich achte besonders darauf, dass keine Krankheitserreger auftreten.» Wichtig sei bei der Saatweizenproduktion auch immer die Fruchtfolge, erklärt Ingold noch.

Ist der Weizen dann erntebereit, folgt ein weiterer heikler Moment: das Dreschen. «Ich achte sehr darauf, dass meine eigene Dreschmaschine extrem sauber ist, damit ja keine Verunreinigungen entstehen.» Momentan wächst bei Daniel Ingold auf zwei Felder Winterweizen, dessen Saatgut dann in den Handel kommen.

6. Teil der Serie: Gäuer Landwirtschaft im Fokus Am 23. November 2020 veröffentlichten wir einen Artikel zur Gäuer Landwirtschaft. In einer sechsteiligen Serie werden die damals aufgeworfenen Aspekte nochmals intensiver thematisiert. Am 30. Januar schilderte Christoph Haefely aus Hägendorf, wie er als Milchproduzent arbeitet; am 27. Februar berichtete der Oensinger Samuel Tschumi über seine Mutterkuhhaltung; am 27. März zeigte Familie Pfefferli aus Wangen b. O. wie sie auf Biomilch umstellt; am 24. April stellte Gemüseproduzent Viktor Müller, Niederbuchsiten, seine Arbeit vor und am 29. Mai berichtete Kartrin Wyss-Marbet, Neuendorf wie sie als Frau ihren Hof managt. Heute schildert Daniel Ingold, wie er als Saatgutproduzent arbeitet. (frb)

Stets mit Wissenschaftlern in Kontakt

Ein weiterer wichtiger Teil seiner Arbeit, ist die Betreuung des Breitfeldes, eines 30 ha grossen zwischen Oensingen und Kestenholz gelegenes Landstücks. Dieses Land, das dem Kanton Solothurn gehört, wird seit 1982 von der Bundesstelle Agroscope zur Erforschung und Vermehrung von Gräsern und Futtermittelpflanzen sowie für Düngungsversuche genutzt.

Ebenfalls hat dort die ETH eine Luft- und Bodenmessungsstation eingerichtet. «Zusammen mit der Familie Tschumi aus Oensingen unterhalten wir dieses Land, indem wir die Bodenbearbeitung durchführen, düngen und pflügen und alles für die Versuchsernte vorbereiten.» Dazu sei man ständig mit den Wissenschaftlern und deren Versuchsreihen in Kontakt.

Das Versuchsfeld von Agroscop auf Oensinger Boden, bestückt mit Knaulgras, welches als Heulieferant wichtig ist . Bruno Kissling Die Gras-Versuchsfelder von Agroscop, die von Daniel Ingold und Simon Tschumi betreut werden. Bruno Kissling Ein grüner Heugümper oder Heupferd macht es sich gemütlich. Bruno Kissling Der Schädling Getreidehähnchen mit Schadbild auf Gerste Bruno Kissling Mit dem Blühstreifen mit römischer Kamille, wildem Mohn und Kornblumen zwischen zwei Weizenfeldern soll die Biodiversivität gefördert werden und die Nützlinge sich verbreiten. Bruno Kissling Daniel Ingold zeigt seine Saatweizen der Winterweizen-Sorte CH Nara Bruno Kissling Die Winterweizen der Sorte CH Nara Bruno Kissling

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Tests seien die Versuche um IP plus (PestiRed), mit dem Ziel die Biodiversität zu fördern und Pflanzenschutzmittel einzusparen. So sieht man derzeit Winterweizenfelder unterbrochen von Blühstreifen, deren Insekten den Befall des Getreidehähnchens eindämmen sollen.

Weiter sind diverse Versuchs-Schläge (Beete von 2 mal 6 Metern Grösse) mit unterschiedlichen Gräsern oder Kleesorten besetzt. «Bis eine neue Gräser- oder Kleezüchtung in der Praxis gepflanzt werden kann, braucht es bis zu 20 Jahre», weiss Ingold. «Was wir also hier sehen, dauert noch sicher zehn Jahre, bis die Landwirte die neuen Sorten aussäen können.»

Ingold ist also immer auf dem Laufenden, welche Erkenntnisse der Wissenschaftler für die Landwirte in Zukunft wichtig sein werden. Darum sagt er: «Wir brauchen dieses Land im Breitfeld für die Versuchsanlage. Umso mehr die Schweiz in der Saatgutproduktion weltweit führend ist.»

Nachgefragt bei Annemarie Ingold:

Annemarie Ingold, die Mutter von Daniel Ingold auf ihrem Blumenfeld mit aktuell blühenden Nelken, Rittersporn, Pfingstrosen und auch bald den Lilien. Bruno Kissling

Annemarie Ingold, die Mutter von Daniel Ingold betreibt seit 1994 auf einer Fläche von 25 Aren Land eine Blumenanlage zum Selberpflücken. Das sehr erfolgreich und mit Herzblut.

Annemarie Ingold, wie kam es dazu, dass Sie dieses Blumenfeld pflanzten?

Annemarie Ingold: Meine Tochter hat das im benachbarten Bernbiet damals gesehen. Sie kam nach Hause und meinte, wir sollten das doch auch ausprobieren.

Ihr Blumenfeld liegt relativ günstig, an einem Zufahrtsweg zum Hof, aber dennoch nicht an der Hauptstrasse.

Ich habe dieses Landstück den Männern «abgeläschelet», da es mit den darauf stehenden Strommasten immer etwas schwierig zu bearbeiten war. Zuerst noch etwas widerwillig stellten sie es mir aber dann zur Verfügung (lacht).

Mit welchen Blumen haben Sie damals begonnen?

Ich nahm mit, was ich in meinem eigenen Garten hatte und habe also auch selbst die Blumen gezogen. Die ersten Sorten waren Zinnien, Leuemüli, Sonnenblumen. Später habe ich dann Gladiolenknollen angeschafft.

Wie viele Blumensorten haben Sie heute in ihrem Feld?

Keine Ahnung. Aber so zwischen 200 und 300 werden es inzwischen wohl sein. Ich habe schon alleine zwanzig Kräutersorten ebenfalls im Feld. Sehr beliebt sind zum Beispiel auch die Pfingstrosen oder die dekorativen Gräser, die einen Strauss ausschmücken können.

Ich nehme an, derzeit sind sie täglich im Blumenfeld anzutreffen.

Ja, es ist schon nötig, jeden Tag zum Rechten zu sehen, obwohl ich nicht jedes Unkraut auch gleich ausreisse. Manches ist auch schön und passt gut ins Bild, wie zum Beispiel der Mohn, der sich überall ausbreitet. Und es freut mich, wenn ich Besucher antreffe und sie mir von ihren Sträussen berichten.