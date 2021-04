Gäuer Bauern Teil 4 Gemüse und Salate besser vor der eigenen Türe produzieren – «dann kennen wir die Bedingungen» Teil 4 unserer Serie Gäuer Bauern führt uns zu Viktor Müller. Er baut auf Feldern in und um Niederbuchsiten und in seinem Gewächshaus in Oberbuchsiten Salate und Gemüse an. Fränzi Zwahlen 24.04.2021, 05.00 Uhr

Viktor Müller mit einem Team von Mitarbeitern, die gerade Eisbergsalat-Setzlinge in den Boden bringen. Patrick Lüthy

Eisberg-, Kopf-, Nüssli- und Endiviensalate – aber auch Sellerie, Weisskabis oder Rüebli und Gurken: Heute wachsen auf insgesamt 55 ha der Firma Müller Gemüsekulturen Niederbuchsiten diese Sorten im Gäu. «Der Betrieb wurde von meinem Vater aufgebaut, und wir haben ihn weiterentwickelt. Auf dem Hof im Schweissacker Niederbuchsiten begann er mit Spinat Erbsen Rüebli und Kartoffeln für industrielle Abnehmer. Ich selbst habe Gemüsegärtner gelernt und den Betrieb 2000 übernommen», erklärt Viktor Müller.

Heute arbeiten in seinem Betrieb 36 Mitarbeitende, acht davon sind fest angestellt, die anderen sind Saisonarbeiter, die vorwiegend aus Rumänien stammen. «Wir beliefern mit unseren Salaten vorwiegend Betriebe, welche diese dann zu Convinience-Salaten verarbeiten», erklärt Müller bei der Durchfahrt durch seine Felder.

Seit Mitte Februar wird im Freiland gepflanzt, nächste Woche beginnt die Ernte. Diese Felder sind noch mit Plastikfolien bedeckt; auf anderen Feldern werden die Setzlinge gerade in den Boden gebracht.

Salatgurken aus dem Gewächshaus

2006 baute Müller in Oberbuchsiten ein Gewächshaus von 1 ha Grösse. Dort sind derzeit Salatgurken im Hors-sol-Verfahren am Wachsen.

Im Gewächshaus in Oberbuchsiten wachsen Salatgurken im Hors-Sol-Verfahren. Patrick Luethy

«Das Gewächshaus bietet den Vorteil, dass wir das ganze Jahr hindurch anbauen können», erläutert Müller. «Ziel ist, eine Produktion von gut einer Million Gurken pro Saison zu erreichen. Im letzten Jahr schafften wir mit zwei Kulturen sogar mehr», freut sich der Gemüsegärtner.

Die Gurkensetzlinge werden mit ca 30 cm Grösse aus den Niederlanden angeschafft und wachsen dann in einer Nährlösung heran. Vom Pflanztermin bis Erntebeginn dauert es gut drei Wochen. «Das läuft alles computergesteuert. Die Pflanzen wachsen auf einem Substrat aus Steinwolle an einer biologisch abbaubaren Schnur in die Höhe.

Das Substrat gibt den Pflanzenwurzeln Halt und speichert Wasser. Die Nährstoffe werden über ein Schlauchsystem zugeführt. Überschüssiges Wasser wird gesammelt, in den Bewässerungskreislauf zurückgeführt und wiederverwendet. Darüber hinaus setzen wir Nützlinge wie Schlupfwespen ein, welche die Schädlinge bekämpfen», erläutert Müller das Prozedere.

Mitarbeiter überwachen alles, entfernen überschüssige Triebe und Früchte und achten auf die Gesundheit der Pflanzen. «Das Gewächshaus wird nach Bedarf beheizt, so dass stets eine Temperatur von mindestens 18 Grad herrscht.»

Weiterer Standort wird abgeklärt

Im Winter wird die Hors sol-Produktion eingestellt und auf dem Erdboden Nüssli- und Kopfsalat angebaut. Gerne möchte Müller noch mehr Gemüse im Gewächshaus anbauen. «Wir klären derzeit einen weiteren Standort zwischen Oensingen bis Olten ab». Sitzungen mit dem Amt für Umwelt, dem Amt für Raumplanung, dem Amt für Landwirtschaft und dem Ingenieurbüro haben schon stattgefunden.

«Es ist nicht einfach heute, ein Gewächshaus bewilligt zu bekommen. Doch möchten wir alle rund ums Jahr frisches Gemüse haben»

, sagt Müller und spricht damit das an, was ihn umtreibt: «Ich finde, es ist besser, wir bauen in der Schweiz unser Gemüse und unsere Salate zu Bedingungen an, die es ermöglichen, davon auch ein Einkommen zu generieren, statt dass wir die Produktion einschränken und uns dann aus dem Ausland die Salate beschaffen. Da weiss man aber nicht, unter welchen Bedingungen produziert worden ist.»

Auf einem Feld neben dem Gewächshaus werden Eisbergsalat-Setzlinge gepflanzt. Ein Team aus vier Mann setzt in einer Woche bis zu 120'000 Pflanzen in den Boden. «Die Bodenvorbereitung, die Bewässerung und die Unkraut- und Schädlingsbekämpfung sind für eine erfolgreiche Produktion das A und O», so der Chef.

Der Hackroboter rechnet sich noch nicht

Als Neuestes hat sich Müller einen Hackroboter angeschafft, der Unkraut rund um den Setzling abschneidet.

Eine hohe Investition, die sich noch nicht rechnet. Dennoch: «Es ist unser Anliegen, so wenig chemische Mittel wie möglich einzusetzen und verantwortungsvoll zu produzieren. Doch muss ehrlicherweise auch gesagt sein: Ohne Hilfsmittel können wir keine grösseren Mengen produzieren». Moderne Pflanzenzüchtungen helfen dabei. «Früher mussten die Sorten vor allen einen grossen Ertrag bringen. Der Einsatz von Hilfsmittel wie Dünger und Pflanzenschutzmittel war nicht in Frage gestellt, die Schweizer Bevölkerung brauchte Kalorien.

Dagegen wird bei den Saatgutzüchtung von heute der Fokus auf robuste, widerstandsfähige und ertragsstarke Pflanzen gelegt, die mit weniger oder gar keinen Hilfsstoffen angebaut werden können und gleichwohl einen guten Ertrag bringen», erklärt Müller. Und auch die Maschinentechnik trage viel dazu bei, dass Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmittel heute ganz gezielt an die Pflanze gebracht werden können. «Wir wollen ja auch keine dieser Mittel vergeuden, die kosten ja auch».

Nicht alle können in der Schweiz biologische Produkte erzeugen, ist Müller überzeugt, denn eine gewisse Menge und Qualität an Lebensmittel müsse dem Konsumenten zur Verfügung stehen. Es sei ihm darum auch wichtig, den Kunden zu erklären, wie er seine Gemüse und Salate produziert.