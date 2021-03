Gäuer Bauern Teil 3 Familie Pfefferli stellt auf Biomilch um – das hat aber nicht nur mit dem besseren Preis zu tun Obwohl die Familie Pfefferli aus Wangen bei Olten derzeit noch nicht den vollen Biomilchpreis erzielt, ist sie überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Teil 3 unserer Serie Gäuer Bauern. Fränzi Zwahlen 27.03.2021, 05.00 Uhr

Lukas Pfefferli mit Freundin Sarah von Moos beim Kälber tränken. Die Bauernfamilie stellt dieses Jahr auf Biomilch-Produktion um. Bruno Kissling

Nahe beim Born, an den Hängen von Kleinwangen, ist der Biohof der Familie Pfefferli zu finden. «Wir haben vor zwei Jahren mit unserer Milchproduktion auf Bio umgestellt», sagt Lukas Pfefferli (22), einer der vier erwachsenen Kinder des Ehepaars Judith und Franz Pfefferli. Er wird den Betrieb zusammen mit seiner Freundin Sarah von Moos in den kommenden Jahren übernehmen. «Als Biobauer ist es das Ziel, alles Futter möglichst selbst zu produzieren», erklärt er. Lukas Pfefferli ­wurde letzten Sommer fertig mit seiner Ausbildung zum landwirtschaftlichen Betriebsleiter und absolviert noch die Meisterprüfung.

Noch arbeiten seine Eltern auf dem Hof mit. «Der Vater hilft tatkräftig bei allen Arbeiten, die Mutter führt die von ihr ins Leben gerufene Bauernhof-Spielgruppe und das Kinderprojekt Lernort Bauernhof.» Dieses Projekt laufe sehr gut, erzählt der Junior. «Unsere Familie ist bei der Suche nach einem zweiten Standbein auf die Idee dazu gekommen, denn schliesslich ist meine Mutter Judith ausgebildete Werklehrerin.»

Kindergarten- und Primarschulkinder lernen hier auf spielerische Art und Weise in Kursen, woher die landwirtschaftlichen Produkte kommen und wie sie verarbeitet werden. Tatsächlich ist neben dem Laufstall, in dem rund 80 Milchkühe, 40 Rinder und 20 Kälbchen untergebracht sind, ein Schulraum angebaut, der an ein Kindergarten- oder Spielgruppenzimmer erinnert. Bücher, Sitzecken, Arbeitstische und eine kleine Küche sorgen für eine Atmosphäre, wie sie lernbegierige Kinder gerne haben. «Es ist das Reich von Judith und Sarah», sagt Lukas Pfefferli.

Rinder weiden im Jura

«Die Rinder bringen wir im Frühsommer zur Sömmerung auf die Juraweiden auf dem Hofbergli und auf die Herbetswiler Allmend», erzählt Lukas Pfefferli über seinen Viehbestand. «Dort bleiben sie rund 100 Tage. Das tut ihnen besonders gut, da sie Tag und Nacht weiden können. Unterdessen können wir auf unserem Hof das hier wachsende Futter auf der Weide für die Milchkühe verwenden.»

43 Hektaren Land gehören zum Pfefferli-Hof, ein Teil davon ist Pachtland. Neben dem Vieh sind auf dem Hof noch Schweine, Esel, Ziegen und Hühner zu Hause.

Dazu gibt es einige Hochstammbäume, deren Obst die Familie gerne selbst oder mit den Kindern nutzt und verarbeitet.

Zwei Jahre dauert die Umstellung auf Biomilch

2019 wurde die Milchproduktion auf Bio umgestellt. «Zwei volle Kalenderjahre muss man alle Vorgaben von Bio Suisse für die Bioproduktion vollumfänglich einhalten», erklärt Lukas Pfefferli. So lange dauert es, bis alle Produktionsstränge, von der Futterproduktion über die Haltung bis zur Milchproduktion, auf biologisch umgestellt sind. «Wir wären damit auf diesen Januar hin umgestellt gewesen und hätten für unsere Milch den vollen Biopreis erhalten sollen.»

Doch noch ist es nicht so weit. «Derzeit herrscht eine Überkapazität von Biomilch auf dem Markt, deshalb erzielen wir momentan noch nicht den vollen Biopreis, sondern nur 69 Rappen je Kilogramm.» Für konventionelle Milch werden momentan rund 60 Rappen pro Kilogramm bezahlt; für Biomilch rund 80 Rappen. «Diese Kürzungen sollen vorübergehend sein, wurde uns gesagt. Doch wie lange sie andauern, weiss derzeit noch niemand», so Pfefferli.

Ein Dämpfer also für den Neu-Biomilchproduzenten? «Nein», beschwichtigt er. «Wir haben uns das gut überlegt und es war nicht allein der höhere Preis für die Umstellung massgebend.»

Die Gründe für die Umstellung sind vielfältig

Er erklärt die weiteren Gründe: «Wir sind ja hier am Rande der Grundwasserschutzzone und machen beim Nitratprojekt Gäu-Olten des Kantons Solothurn mit. Daher befolgen wir schon seit einiger Zeit die strengen Vorschriften beim Ackerbau und der Wiesendüngung.»

Die Umstellung auf Biomilch sei nun eine logische Konsequenz. «Es hat auch damit zu tun, dass wir vermehrt über Grasland verfügen, das weniger Nitratauswaschungen verursacht als beispielsweise ein Feld mit Futtermais. Zudem haben wir nie sehr viel Kunstdünger verwendet, sondern möglichst auf Hofdünger zurückgegriffen.»

Das habe auch mit seiner Lehre als Landwirt auf einem Biobetrieb zu tun, wo er diese Arbeitsweise kennen lernte, erklärt er. Jeder sei sich doch der Spritzmittel-Problematik bewusst. «Man muss halt auch mal bei sich selbst anfangen», meint er. Zudem: «Die Konsumenten fordern den Umstieg auf Bioproduktion. Doch man muss daran denken, dass es nicht allein bei uns Produzenten liegt. Bio geht auch im Verarbeitungsprozess weiter.»

Bio heisst auch düngen, aber nur mit eigenem Mist und Gülle

Es gibt je länger, je mehr Bioproduzenten in der Schweiz – auch im Gäu, weiss Pfefferli. «Geschlossene Betriebskreisläufe sind wichtig. Unsere Gülle und unser Mist werden wieder auf unseren Feldern und den Wiesen ausgeführt.»

Er schildert ein Müsterchen: «Ein Passant sagte mir einmal: ‹Seit ihr auf Bio umgestellt habt, düngt ihr noch mehr als vorher.› Da machen sich halt viele Leute falsche Vorstellungen: Auch ein Biobetrieb düngt seine Felder. Aber er düngt allein mit seiner eigenen Gülle und Mist und dies öfter als bei der konventionellen Produktion, weil er stets kleinere Mengen ausführt, die dann aber für die Pflanzen besser verträglich sind.»

Jeden Herbst werde auch eine Düngebilanz erstellt, erzählt der junge Landwirt. «Diese wird durch eine Kontrollorganisation geprüft und das Ergebnis dieser Prüfung wirkt sich dann auch auf die Direktzahlungen aus.»

Zahlen und Daten zur Bio-Produktion in der Schweiz

2019 erreichten Bio-Lebensmittel in der Schweiz erstmals einen Marktanteil von 10,3 Prozent. Insgesamt produzieren 7300 Betriebe in der Schweiz und Liechtenstein nach den Richtlinien der Bio-Knospe. Sie alle bewirtschaften insgesamt 169360 Hektaren Landwirtschaftsfläche (+8750 ha) auf umfassend nachhaltige Art und Weise. Das entspricht einem Sechstel der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche.

Im Berggebiet liegt der Anteil deutlich höher. Bei den Produkten erreichen die Frischprodukte den höchsten Marktanteil, allen voran Eier (28,7 Prozent), Brot (26,1 Prozent) und Gemüse (23,1 Prozent). Weil immer mehr Produzenten die Vorteile der Knospe für sich erkannt haben, überstieg im letzten Jahr die Produktion in einzelnen Marktsegmenten die Nachfrage. Milch, Schweinefleisch und teilweise der Getreidemarkt waren von dieser Entwicklung betroffen. In fünf Jahren hat der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln um eine Mrd., von 2,2 auf 3,2 Mrd., Franken zugenommen.