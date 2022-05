Wiedereröffnung Das Fondue «ist ein Muss»: Die neuen Bewirtschafter öffnen die Türen des «Oberdörfers» ob Gänsbrunnen wieder Sechs Wochen war der Berggasthof Oberdörfer geschlossen, bis die neuen Pächter Daniela Napoleone und Jean-Charles Christen ihn wieder öffneten. Das traditionelle Fondue bleibt – und ein weiteres soll dazustossen. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 10.05.2022, 17.00 Uhr

Die neuen Pächter auf dem Bergrestaurant Oberdörfer ob Gänsbrunnen: Daniela Napoleone und Jean-Charles Christen mit Hund Leo. Bruno Kissling

Über dem Nebel und auf 1233 Meter über Meer empfangen die neuen Bewirtschafter Daniela Napoleone und Jean-Charles Christen gemeinsam mit ihrem einjährigen Hund Leo ab Mittwoch die Gäste auf dem «Oberdörfer» ob Gänsbrunnen wieder.

Für den neuen Wirt gehe ein Kindheitstraum in Erfüllung: «Schon als Kind hatte ich ein Bild eines Bergrestaurants im Kopf.» Sein Bergbeiztraum sei ähnlich wie bei den ehemaligen Pächtern Luzia Schnyder und Andi Schnider, fügt Napoleone an. Auch wenn Napoleone sich anfangs nur im Hintergrund halten wollte – habe es sie angefangen zu «kitzeln» und zu interessieren.

Erste Erfahrungen konnte Christen bereits als Hüttenwart sammeln. Gastronomieerfahrung haben aber beide noch nicht. Die 51-jährige Napoleone arbeitete 35 Jahre bei der Post. Zuletzt lebte sie in Kiesen (Bern), bevor sie mit «Sack und Pack» Ende April gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Christen auf den «Oberdörfer» zog. Christen selber arbeitete bis vor kurzem noch bei der Bundespolizei. Letztes Jahr hat er das Wirtepatent absolviert.

Den «Oberdörfer» kenne der 57-jährige Christen, der ursprünglich aus Delsberg (Jura) kommt, aber gut: Er habe bereits den ehemaligen Pächtern unter die Arme greifen können – sowohl auf dem Landwirtschaftsbetrieb wie auch in der Küche. So habe er einen ersten Einblick in die Arbeit auf dem Berggasthof erhalten.

Eines fällt auf: Bei den beiden darf der Humor nicht fehlen. Kurz vor Mittag sagt Christen plötzlich: «Wir haben 50 Minuten Verspätung.» Denn in der Romandie werde um 11 Uhr üblicherweise zum Apéro eingeladen, sagt er lachend. Und so sollen auch die Gäste auf dem «Oberdörfer» den Kopf abschalten und wieder Energie auftanken können. Napoleone:

«Uns ist es wichtig, dass sich die Gäste hier wohlfühlen.»

«Spiessli» auf der Feuerschale

Raclette mit einem kleinen Kerzenofen, Älplermagronen, Ghackets mit Hörnli, Geschnetzeltes oder ein kaltes Plättli: Die Küche wollen die Pächter einfach halten. Im Sommer stehe den Gästen die Feuerschale zur Verfügung, um selber «Spiessli» grillen zu können. Ihren Ideen möchten die beiden freien Lauf lassen und seien entsprechend offen für Kritik. Das traditionelle Fondue bleibe aber – «das ist ein Muss», sagt Napoleone. Und: Ein zweites Fondue soll dann mit der Zeit auch noch dazukommen.

Christen erhielt bereits bei den ehemaligen Pächtern Einblicke in die Arbeit auf dem Berggasthof Oberdörfer. Bruno Kissling

Eine Rollenverteilung auf dem Betrieb gebe es nicht. Sie wollen sich gegenseitig unter die Arme greifen – auch wenn Christen lachend sagt, dass die Dessertzubereitung nicht seine Stärke sei. Das überlasse er lieber seiner Partnerin.

Auch mit dem Sömmerungsbetrieb geht es weiter: Ende Mai sollen zwischen 50 und 60 junge Rinder auf den «Oberdörfer» kommen. Ob die Esel auch wieder dazustossen werden, sei noch unklar. Den rund 75 Hektaren grossen Betrieb werden sie täglich zu Fuss meistern. Dazu sagt Napoleone lachend: «Ich muss noch gute Wanderschuhe bei Andi bestellen.» Bis vor kurzem pendelte Christen beruflich noch täglich zwei Stunden nach Bern. Jetzt mache er jeweils morgens einen zweistündigen Kontrollgang beim Vieh.

«Uns ist bewusst, dass wir noch viel lernen müssen», meint Napoleone. Die beiden zeigen sich aber sichtlich begeistert über die Unterstützung, die sie von den Eigentümern, der Familie Wyss, und den ehemaligen Pächtern erhalten haben. Und langweilig werde es den beiden wohl nicht. Es gebe immer etwas zu tun, sagt Christen schmunzelnd.

