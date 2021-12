Berggasthof Oberdörfer in Gänsbrunnen erhält neue Bewirtschafter

Gänsbrunnen Innovationspreis, Fondue im «Mütschli», Sömmerungsbetrieb: Luzia Schnyder und Andi Schnider war es auf dem «Oberdörfer» nie langweilig Seit zehn Jahren führen Luzia Schnyder und Andi Schnider das Bergrestaurant Oberdörfer oberhalb von Gänsbrunnen. Für ihr Fondue aus dem «Mütschli» erhielten sie sogar den Innovativ-Preis von Solothurn Tourismus. Eine Begegnung im Schnee. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 29.12.2021, 16.00 Uhr

Luzia Schnyder und Andi Schnider – hier mit Hund Stella – bewirten noch bis im nächsten Frühjahr das Restaurant Oberdörfer oberhalb von Gänsbrunnen. Bruno Kissling

«Der ‹Oberdörfer› war schon lange Andis Projekt – in seinem Kopf und in seinem Herzen», sagt Luzia Schnyder. Auch Andi Schnider, ihr Partner, sagt:

«Der ‹Oberdörfer› war schon immer mein Kind.»

Bereits als kleiner Junge habe er auf 1233 Meter über Meer, auf dem Hügel gespielt. Ein Ort, über dem sich die Sonne erhebt.

Der «Oberdörfer» – Gipfel und Restaurant – liegt auf 1233 Meter über Meer. Bruno Kissling

Mit zwölf Jahren sei ihm dann schon bewusst gewesen, auch wenn er es immer für sich behalten habe: Er werde mal da oben leben. Nach dem Kennenlernen der beiden vor zwölf Jahren fiel dann die gemeinsame Entscheidung. Sie übernahmen vom damaligen Bewirtschafter den «Oberdörfer». Begleitet werden die beiden seit zwei Jahren nun auch von Hündin Stella.

Fondue gibt es durchs ganze Jahr

Nur vier Herdplatten und einen Ofen gibt es in der Küche. Da brauche es eine gute Organisation, meint der Bewirtschafter. Denn das Restaurant bietet im Innenbereich 32 Sitzplätze. Draussen können sich zwischen 80 und 100 Personen um das ganze Haus gesellen. Ausserdem besteht das Angebot eines Massenlagers für zehn Personen.

Andi Schnider und Luzia Schnyder im Inneren des Restaurants. Fondue gibt es bei ihnen durchs ganze Jahr. Bruno Kissling

Das Angebot aus Luzia Schnyders Küche ist einfach: Ganzjährlich gibt es Fondue. Im Winter vor allem Suppe und Wurst. Im Sommer Salatteller. Am Sonntag jeweils ein frisches Menu. Und wenn das Wetter mitmacht, wird der Grill mit Ballenberg-Kohle angezündet und ein Buffet errichtet. Eine offizielle Speisekarte gab es auf dem Oberdörfer nie. Was gerade da sei, werde angeboten, erzählt der 59-Jährige. Dies sei den Leuten aber auch bewusst.

«Unser Motto ist: Zyt lo stoh», erklärt Andi Schnider. Dies wollen die beiden auch ihren Gästen weitergeben: Sie sollen sich wohl fühlen, verweilen können und dem Stress entweichen. Ob von Gänsbrunnen, vom Weissenstein oder von Moutier. Die Gäste reisen von weit an. So komme es auch oft vor, dass es sich Leute auf dem Liegestuhl gemütlich machen und einen späteren Zug für nach Hause nehmen, betont die gelernte Servicefachfrau. Manchmal wollen Gäste auch nur mit den Bewirtschaftern reden.

Restaurant Oberdörfer ob Gänsbrunnen. Das Motto, «Zyt lo stoh», ist auf dem Bänkli zu lesen. Bruno Kissling

Das Fondue im «Mütschli»

Wegen Corona und dem Lockdown mussten die Bewirtschafter innovativ werden: Aus dem Take-away- respektive Kiosk-Fenster durften sie Essen in beschränkter Form herausgeben. «Wir wollten den Leuten trotzdem etwas bieten», betont Andi Schnider. Besonders den Kontakt zu den Leuten schätze er an seiner Arbeit. Luzia habe dann die Idee gehabt, dem «Mütschli den Kopf abzuschneiden, es auszuhöhlen und anschliessend mit Fondue zu befüllen», meint Andi Schnider. So entstand die Idee. Bereits am ersten Wochenende waren alle 50 vom Berghof Montpelon gemachten «Mütschli» weg.

Und so habe man auch den Gästen ihr Fondue durch das Fenster servieren können. Denn seit 1995 sei es Tradition, dass immer die gleiche Käse-Mischung aus dem Waadtland serviert werde. Dafür wurden sie auch von Solothurn Tourismus mit dem Innovativ-Preis ausgezeichnet. «Wir haben das von uns aus gemacht. Wir wollten den Leuten etwas Warmes geben», erzählt die 62-Jährige.

Sömmerungsbetrieb für Rinder auf dem Oberdörfer

«Wir nennen uns Hirt und Wirt», erklärt der gelernte Verkäufer. Denn neben dem Gastrogewerbe gehöre auch die «Buurerei» als Sömmerungsbetrieb von Rindern dazu. Selber habe er aber vorher keine Bauernerfahrung gehabt. Der ganze Betrieb sei 75 Hektaren gross. Und 50 Hektaren davon sei Weide. Im Sommer haben sie zwischen 60 bis 70 Rinder von zehn verschiedenen Bauern, die bereits über Generationen ihr Vieh heraufbringen. Seit zwei Jahren kamen sogar Esel dazu. Momentan befinden sich fünf Rinder im Stall. Zwei sollen noch folgen, wenn es die Wetterbedingungen erlauben, auf der kurvigen und glatten Strasse den Oberdörfer zu erreichen.

«Wir wollen die verbleibende Zeit bewusst noch geniessen», erklärt Schnyder. Unter Tränen verkünden sie, dass am 25. März 2022 die Schlüssel zum Oberdörfer ihrem Nachfolger übergeben werden. Sie seien müde und mögen nicht mehr. Die Entscheidung sei ihnen jedoch keineswegs einfach gefallen. Verabschieden werden sie sich im März mit «Hörnli und Ghacktes». Es sei zu Beginn das erste angebotene Gericht gewesen und soll nun auch das Letzte werden. Und um die zehn Jahre zu ehren, werde jeder Teller für zehn Franken den Gästen angeboten. Luzia Schnyder blickt zurück:

«Wir waren zehn Jahre im Paradies.»

