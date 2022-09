Gänsbrunnen «Eine solche Chance hat man nicht ein zweites Mal»: So erlebte die neue Betreiberin des Berghof Montpelon die ersten Monate Noemi Jaus hat im Januar den Berghof Montpelon oberhalb von Gänsbrunnen von ihren Grosseltern übernommen. Beim Besuch erzählt sie von den Herausforderungen auf dem Hof, was sie dort noch vor hat und welches Ereignis ihr besonders in Erinnerung blieb. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Noemi Jaus hat Anfang Jahr den Berghof Montpelon von ihren Grosseltern übernommen. Bruno Kissling

Die kühlen Morgentemperaturen machen sich auch auf dem Berghof Montpelon oberhalb von Gänsbrunnen bemerkbar. Dort empfängt uns Noemi Jaus mit einem Kaffee. Im Januar dieses Jahres hat sie den Berghof von ihren Grosseltern Elsbeth und Ernst Lanz übernommen. Jaus ist in einer Grossfamilie in Madiswil BE aufgewachsen.

Nach der Schule verbrachte sie ein Jahr in der Romandie und arbeitete dort auf einem Bauernhof. Es folgten der Lehrabschluss als Restaurationsfachfrau und die Hotelfachschule in Thun im letzten Sommer.

In der ersten Nacht auf dem Berghof fühlte sie sich verwöhnt

Jaus' Grosseltern hatten schon länger nach einer Nachfolge gesucht und wollten ihre Enkelin dafür gewinnen. Das Angebot habe ihr anfänglich nicht zugesprochen. Denn die Erfahrung in der Landwirtschaft habe ihr gefehlt. Dann, als sie einmal im Winter auf den «Montpelon» fuhr, habe sie den Grosseltern gesagt: «Ich mache es.» Ihre Mutter habe sie in der Entscheidung bekräftigt, schliesslich könne einiges in der Gastronomie und an Events auf dem Hof umgesetzt werden. Jaus sagt:

«Eine solche Chance hat man nicht ein zweites Mal.»

In der ersten Nacht auf dem Berghof habe sie sich etwas «verwöhnt» gefühlt. Ihre alte Wohnung sei etwas älter und schlechter isoliert gewesen, sagt die 26-Jährige schmunzelnd. Sie fügt an: «Es ist schon etwas speziell, hier oben zu wohnen.»

Vielseitiges Angebot auf dem «Montpelon». Bruno Kissling

Arbeitsplatz und Privatleben unter einem Dach zu haben, sei nicht immer einfach. Sie müsse noch lernen abzuschalten, um Zeit für sich zu haben. Denn auf dem Betrieb sei immer was los. Auch das Büro in ihrer Wohnung müsse stets für die Mitarbeitenden zur Verfügung stehen.

Aushilfen am Wochenende und in den Ferien

Vor dem Umzug auf den «Montpelon» half Jaus während der Schulferien und an den Wochenenden auf dem Hof aus. Neben Lernen und Arbeiten sei sie viel unterwegs gewesen. Die gesammelten Erfahrungen auf dem Betrieb habe ihr bei der Übernahme geholfen. Insbesondere beim Backen und beim Zubereiten der Produkte wie etwa Konfitüre, da ihr dort das Fachwissen fehlte. Trotzdem merkt sie an: «Einen Einblick in den Ganzjahresbetrieb habe ich aber nie gehabt.»

Seit der Betriebsübernahme sind einige Monate vergangen. Ein Ereignis ist der Berghofbetreiberin besonders in Erinnerung geblieben: die Flucht eines Emus. Zusammen mit einem zweiten Emu sollte dieser von einem Käufer auf dem Hof abgeholt werden – im Tausch für zwei Zwergziegen. Das Einladen der Emus scheiterte. Einer ist auf die Weide geflohen, zerriss den Zaun der Kühe und begab sich auf die Strasse. Der Emu konnte drei Tage nicht auf dem Hof eingefangen werden.

Der «Montpelon» von oben: Hier ist ein Emu entflohen. Bruno Kissling

Auf die Frage, was sie auf dem Hof unterschätzt habe, sagt die 26-Jährige: «Die Einkaufsorganisation und Kalkulation.» Denn «irgendetwas fehlt einfach immer», sagt sie lachend. Aber sie lerne.

«Mittlerweile fallen mir die Aufgaben, bei denen ich ins kalte Wasser geworfen wurde, einfacher als ich anfangs gedacht habe.»

Auch die Führung der vier Festangestellten und den 15 bis 20 Aushilfen habe sie etwas unterschätzt. Jaus sagt, sie möchte es allen recht machen und müsse lernen, Verantwortung abzugeben.

Gelerntes Wissen in der Praxis umsetzen

Unterstützung bei der Planung und Organisation erhält sie von Lisa-Marie Kurth, ihrer Stellvertretung und guten Freundin. Das gelernte Wissen an der Hotelfachschule setze Jaus nun in die Praxis um: Mit Laufzetteln und Checklisten sollen die Mitarbeitenden selbstständiger werden.

Manche Erfahrungen würden ihr noch fehlen, insbesondere bei formellen Sachen wie beispielsweise einem Baugesuch. Dennoch: Von den Gästen erhalte sie viele positive Rückmeldungen. «Viel neue Energie» sei da. Der Betrieb sei strukturiert und gepflegt. Man fühle sich wohl. Das Angebot auf dem «Montpelon» ist aber weiterhin gleich. «Es wird aber mit neuen Ideen erweitert.» Jaus möchte aus dem Berghof das Beste herausholen. Sie sagt:

«Mein Ziel ist es, dass der Betrieb erhalten bleibt.»

So gibt es seit Mai dieses Jahres auf dem Berghof auch einen kleinen Hofladen.

Auf dem «Montpelon» gibt es seit Mai auch einen Hofladen. Bruno Kissling

Derzeit absolviert Jaus die Bauernschule im Wallierhof in Riedholz. Nächstes Jahr soll die Betriebsstruktur aufgebaut werden, sodass der Hof zu einem Selbstläufer werde, ergänzt sie. Dazu gehöre eine bessere Alltagsplanung. Und in der Woche möchte die Hofbetreiberin einen Tag fei nehmen können. Denn das Privatleben soll weiter bestehen.

