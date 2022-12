Für das Jahr 2023 Holderbank senkt den Steuerfuss von 140 auf 135 Prozent – und schreibt damit rote Zahlen Mit der Senkung des Steuerfusses sieht das Budget von Holderbank für das nächste Jahr ein Defizit von 92'400 Franken vor. Zudem soll ein Bach renaturiert werden, der vor 21 Jahren für Überschwemmungen gesorgt hat. Rahel Bühler 15.12.2022, 16.07 Uhr

Das Budget von Holderbank sieht für das nächste Jahr ein Defizit von 92’400 Franken vor. Bruno Kissling

Was Holderbank im vergangenen Jahr angekündigt hatte, wird nun Realität: Die Gemeinde senkt den Steuerfuss von 140 Prozent auf 135 Prozent. Grund für die Steuersenkung sind gute Abschlüsse in den vergangenen Jahren. «Wir haben immer besser abgeschlossen als budgetiert», berichtet Gemeindepräsident Pascal Berger.

Mit dieser Senkung um fünf Prozent weist das Budget von Holderbank ein Defizit von 92'400 Franken auf. Grossen Anteil an diesem Minus haben die Bildung mit 1,2 Millionen Franken und die soziale Sicherheit mit 620'000 Franken. Zudem plant die Gemeinde Nettoinvestitionen von 1,18 Millionen Franken. Die 29 anwesenden Stimmberechtigten haben das Budget einstimmig angenommen.

Juchweg sanieren, Talgraben renaturieren

Zu diesen Investitionen gehört auch die Sanierung des Juchwegs für 746’000 Franken: Bereits vor einem Jahr schlug der Gemeinderat dieses Traktandum an der Gemeindeversammlung vor. Der Antrag wurde abgelehnt mit der Begründung, dass nicht klar sei, was mit dem Betrag saniert werden soll. Der Gemeinderat konnte das nachvollziehen und hat ein Sanierungskonzept in Auftrag gegeben.

Gemeindepräsident Berger: «Heuer konnte ich das Projekt in allen Details vorstellen. Das ist sehr gut angekommen.» Einige Fragen aus der Bevölkerung kamen dann aber trotzdem: Anwohnerinnen und Anwohner wollten zum Beispiel wissen, wo sie ihre Autos parkieren sollen, wenn sie die Strasse nicht passieren können. Jemand schlug daraufhin vor, dass die Gemeinde Parkplätze zur Verfügung stellen und anschreiben soll. Eine grosse Mehrheit nahm das Traktandum schliesslich an.

Zudem soll nächstes Jahr der Talgraben, ein Bach, für 675’000 Franken renaturiert werden. Denn Ende Juni 2001 führten starke Niederschläge zu Überschwemmungen beim Bach, bei denen mehrere Liegenschaften beschädigt wurden. Nebst den Sofortmassnahmen wurde ein Hochwasserschutzprojekt erarbeitet, das die Ausdolung und Renaturierung des eingedolten Bachs bis in den Augstbach vorsieht.

Nach einigen Verzögerungen bei der Planung soll die Renaturierung nun nächstes Jahr umgesetzt werden. Berger: «Bei diesem Traktandum kam der Hinweis aus der Bevölkerung, die Sanierung des Juchwegs und die Bachrenaturierung nicht zum gleichen Zeitpunkt auszuführen. Denn der Zugang zum Talgraben erfolgt über den Juchweg.»