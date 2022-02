Fasnacht in Aedermannsdorf: Die Clique Firlifanze zeigt wie

Fünfte Jahreszeit Im Mittelpunkt stehen die Kinder: In Aedermannsdorf sorgt die Frauenclique Firlifanze seit sieben Jahren für den Erhalt der Fasnacht Aedermannsdorf ist nicht gerade als Fasnachtshochburg bekannt. Doch die Frauenclique Firlifanze organisiert seit 2015 Fasnachtsanlässe für Kinder und Erwachsene. Janine Born und Mirjam Bläsi erzählen, was es dafür braucht. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 24.02.2022, 05.00 Uhr

Die «Firlifanze» aus Aedermannsdorf auf einer Aufnahme von 2020. Sie sorgen dafür, dass die Fasnacht im Dorf nicht ausstirbt. zvg

Es waren einmal vier Frauen aus Aedermannsdorf. Sie spielten zusammen in einer Guggenmusik. Damit angefangen haben sie in der Primarschule. Irgendwann wurde ihnen der Aufwand zu viel. Ganz ohne Fasnacht leben wollten sie aber auch nicht. Und so gründeten sie ihre eigene Fasnachtsclique. Das Ziel: Weiterhin Fasnacht betreiben, aber in einem kleineren Rahmen als in einer Gugge.

So oder ähnlich würde die Gründungsmär der «Firlifanze» aus Aedermannsdorf klingen, wäre sie denn eine solche. Es ist aber kein Märchen. Denn die Frauenclique gibt es seit 2015.

Sieben Jahre später sitzen Janine Born und Mirjam Bläsi in einem Café in Balsthal. Born ist seit der Gründung der «Firlifanze» dabei. Bläsi ist ein paar Jahre später dazugestossen. Die Idee, eine Clique zu gründen, sei immer mal wieder da gewesen, sagt Born. Die Umsetzung sei dann aber sehr spontan gewesen.

Auf den Namen seien sie durch Brainstorming gekommen. Mit Firlefanz werden albernes Gehabe oder unnötige Dinge bezeichnet. Born:

«Uns hat der Name einfach gefallen, so ist er geblieben.»

Mit unnötigen Dingen hätten sie aber nichts am Hut. Der Grundgedanke der Frauenclique ist es, die Fasnacht im Dorf aufrechtzuerhalten. Denn die Gemeinde ist nicht gerade als Fasnachtshochburg bekannt. Auf der Vereinsliste der Gemeinde sind nur die TS-Gugge unter der Fasnacht aufgelistet. «Wir möchten den Brauch, die Tradition der Fasnacht aufrechterhalten und an die nächste Generation weitergeben.»

Dass die Clique nur aus Frauen besteht, habe sich so ergeben. Man habe eine gute Dynamik untereinander. Trotz verschiedener Charaktere ziehe man am gleichen Strang, verfolge die gleichen Ziele. Ohne Männer würde es die Clique aber nicht ganz geben: Bläsi: «Unsere Männer sind selbst auch Fasnächtler und helfen viel mit.» Zum Beispiel beim Bauen des Umzugswagens oder dem Fahren des entsprechenden Gefährts.

Schnitzelbänke schreiben ist ein Ganzjahresamt

Die «Firlifanze» haben vor der Pandemie jedes Jahr ein anderes Motto für ihre Fasnacht gehabt und entsprechende Kostüme genäht. Damit haben sie an diversen Umzügen teilgenommen. Zum Beispiel an jenen in Balsthal oder Welschenrohr. Dazu kam jeweils ein passender Wagen. Zudem haben sie auch Anlässe in Aedermannsdorf organisiert: Kinderfasnacht, Chesslete, Kinderschminken.

Im vergangenen Jahr habe schon etwas gefehlt. Da sind sich Bläsi und Born einig. Die Vorfreude sei nun auch riesig, dass es endlich wieder losgehe. Auch die Kinder freuen sich wahnsinnig, sagt Bläsi. Kinder? Ja. Mittlerweile ist aus der Clique mit vier Frauen und drei Kindern eine Schar von 21 Kindern und Erwachsenen geworden.

Sechs davon sind Frauen, der Rest Kinder im Alter von einem bis elf Jahre. Die Frauen sind alle zwischen 33 und 37 Jahre alt und stammen alle – mit Ausnahme von einer – aus Aedermannsdorf.

Heuer machen die Firlefanze keinen neuen Wagen. Dafür sei die Zeit zu knapp gewesen. Bläsi:

«Aber wir haben ja Kostüme aus den letzten sechs Jahren. Wir benutzen heuer einfach diese nochmals.»

Wiederverwertung quasi. Heuer werden sie am Samstag am Kinderumzug in Balsthal mitlaufen und Süssigkeiten verteilen. «Das machen die Kinder besonders gerne.»

Am Donnerstag starten sie mit dem Kindernachmittag im Restaurant Schlüssel, gefolgt von der Chesslete. Diese findet in Aedermannsdorf am Abend statt. Auch mit Schnitzelbänken kennen sich die «Firlifanze» aus. Jedes Jahr gestalten und verkaufen sie eine Zeitung, in der sie Verse zum Besten geben. Ein Beispiel aus der Ausgabe 2022:

«D Konkordia zieht ihri GV im Jänner trotz Corona dure, aus bespräche und am anger Tag ässe und chli schnurre. Vüu cha schliesslich nüm passiere, Corona duet jo nume no us harmlosi Grippe grassiere. Lut BAG hei si au nüt verbotnigs gmacht, trotzdäm ischs öbis wo me hüt drüber lacht. Und a dere Steu chöi mir no drüber informiere, es si ganzi 17 Musikante positiv heigange, nachem fiire.»

Hinter den meisten der Verse steckt Janine Born. Je nach Thema falle es ihr leichter oder schwerer, sie zu schreiben. Wichtig sei es, dass sie sich die Verse direkt aufschreibt, wenn sie ihr in den Sinn kämen. «So habe ich ein ganzjähriges Ämtli.»

Fasnacht in Aedermannsdorf: Donnerstag, 24.2., 14.01: Chinderfasnacht, Restaurant Schlüssel. 18.01: Chesslete, Start: Begegnungsplatz, Ziel: Restaurant Schlüssel. Sonntag, 27.2., 18.01: Uschesslete mit Böögverbrennen. Start: Dorfplatz.

