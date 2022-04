Wetter: Thaler Landwirte freuen sich über den Regen

Frühling «Der Regen war bitter nötig»: Landwirtinnen und Landwirte im Thal freuen sich über das Wetter Nachdem der März trocken und heiss ausfiel, regnet es jetzt in Strömen. Das bringt Vorteile für die Landwirtschaft – solange es nicht zu kalt wird. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 08.04.2022, 14.00 Uhr

«Märzenstaub und Aprilgülle tut die Scheunen füllen» – das Wetter entspricht der Bauernregel. Archiv/Matthias Jurt

Der Frühling hat uns dieses Jahr früh überrascht. Die ersten Bäume haben bereits prächtig geblüht, die Menschen zog es in die Natur. Und doch war es noch zu früh, um die Winterstiefel und dicken Jacken in den Schrank zu verbannen. So schnell wie die Sonnenstrahlen gekommen sind, waren sie auch schon wieder weg. An ihrer Stelle, Regen und tiefe Temperaturen. Gar Schnee. «Schade», finden viele.

Doch nicht alle sind genervt vom wechselhaften Wetter. Auch im Thal gibt es erfreute Stimmen. Nämlich unter Landwirtinnen und Landwirten. «Der Regen war bitter nötig», sagt Ruth Gasser. Ihre Familie bewirtschaftet einen Landwirtschaftsbetrieb mit Futterbau und Ackerbau. Neben der Landwirtschaft sei die Ölproduktion in Laupersdorf zu einem wichtigen Standbein geworden. Ob Obst, Raps oder Weizen: Für sämtliche Kulturen sei der Umschwung des Wetters nötig gewesen.

Das trockene Wetter hatte auch Vorteile

Ruth Gasser: «Wenn der Regen kommt, weiss ich, dass ich sähen muss.» Bruno Kissling

Das Wetter gibt in ihrer Arbeit den Takt an. «Wir haben kurz vor dem Regen die Sonnenblumen für unser Thaler Sonnenblumenöl gesät, damit sie einen guten Start haben», sagt sie.

So hatte das trockene Märzwetter für die Landwirtschaft auch Vorteile. «Es war ideal für die Saatarbeiten, für das Ausbringen der Hofdünger, für die Pflege von Acker, Wiesen und Matten», weiss Edgar Kupper, Geschäftsführer des Solothurner Bauernverbands. Auch für allgemeine Vorbereitungsarbeiten für die Weide- und Frühlingssaison sei es hilfreich.

Wichtig sei jedoch, dass die Temperaturen in der Nacht noch in den Minusbereich gefallen sind. So werde das Blühen der Bäume trotz des schönen Wetters verlangsamt. Erste Kirsch- und Pflaumenbäume blühten dennoch bereits.

Zu viel Regen? Gibt es selten

Das Wetter der letzten Wochen entspreche der Bauernregel. Sie besagt: «Märzenstaub und Aprilgülle tut die Scheinen füllen.» Wobei mit Gülle ergiebige Regengüsse im April gemeint seien. Und diese Regengüsse scheinen gar nicht mehr aufzuhören. Mürrische Blicke blitzen unter Regenschirm und Kapuze hervor. Zu viel Regen? Das gibt es zumindest in den Augen der Landwirtinnen und Landwirte im Frühling selten.

André Flück: «Es war zu trocken und zu warm.» zvg

Auch Landwirt André Flück aus Laupersdorf freut sich über den Regen. «Es war zu trocken und zu warm», sagt er rückblickend über das Märzwetter. Wenn das Wetter jetzt gut mitspielt, würde sich die Natur von der anhaltenden Trockenheit im vergangenen Monat gut erholen, ist er sich sicher. Er ergänzt:

«Unsere Felder mögen viel verkraften.»

Prekär würden erst langandauernde Wetterextreme wie zum Beispiel die lange Nässeperiode des letzten Jahres, sind sich die drei einig. Zudem könnte es für die bereits blühenden Kirsch- und Pflaumenbäume schwierig werden, sollten die Temperaturen über einen längeren Zeitraum sinken. Die Kälte ertragen sie nicht. Doch die einzelnen Tage des Schnees haben sich aber bereits wieder in Regen umgewandelt – und das sollte auch so bleiben.

Zudem können Landwirtinnen und Landwirte unter anderem mit der Aussaat von resistenten Sorten, mit früheren oder späteren Aussaaten auf die wechselnde Witterung reagieren. «Dazu braucht es aber auch viel Know-how und die Bereitschaft zur Flexibilität», ergänzt Edgar Kupper. Und vor allem Berufsstolz.

