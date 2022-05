«Frischer Wind» Tofu-Würfeli statt Spaghetti Bolognese: Das Essen des Mittagstisches kommt in Mümliswil nicht mehr vom «Ochsen», sondern aus 40 Kilometer Entfernung Neun Jahre belieferte das Restaurant Ochsen den Mittagstisch in Mümliswil-Ramiswil. Nun wurde er umstrukturiert. Das Essen liefert nun eine Firma aus dem Baselbiet – und zwar einmal pro Woche. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 09.05.2022, 05.00 Uhr

Viermal pro Woche können Kinder aus Mümliswil-Ramiswil in einem Zimmer in der Schule Brühl zu Mittag essen. Bruno Kissling

Rindfleischvogel mit Majoran-Dörrtomatensauce, Urdinkel-Spiralen und grüne Bohnen; gebratenes Lachsfilet mit Kräuterrahmsauce, Bouillonkartoffeln und Erbsli; Tofu-Würfeli mit Schnittlauchsauce, Ebly und Fenchelviertel. Was klingt wie Menüvorschläge aus einem Restaurant, kriegen seit drei Wochen die Kinder des Mittagstischs in Mümliswil-Ramiswil zu essen.

Denn seit den Frühlingsferien beliefert nicht mehr das Restaurant Ochsen den Mittagstisch, sondern die SV Group aus Dübendorf. Der Mümliswiler Schulleiter Christian Kuhle erklärt, wie es zum Wechsel gekommen ist:

«Wir haben gedacht, wir möchten frischen Wind in den Mittagstisch bringen und auch anderen Anbietern die Chance geben, sich zu beweisen.»

Man habe in den vergangenen Jahren wiederholt Evaluationen zum Mittagstisch durchgeführt und dabei sei vermehrt zu kritischeren Rückmeldungen zum Essen gekommen. Der «Ochsen» belieferte den Mümliswil-Ramiswiler Mittagstisch während neun Jahren. «Und sie haben das sehr gut gemacht», betont Kuhle. Aber die Essgewohnheiten der Kinder hätten sich verändert. Dem müsse man Rechnung tragen und das könne ein spezialisierter Betrieb besser als ein Restaurant:

«Der Mittagstisch ist eine Herausforderung und es ist schwierig, allen gerecht zu werden.»

Essen für Kinder zuzubereiten, sei eine Herausforderung, so Schulleiter Christian Kuhle. Andrea Stalder

Mit veränderten Essgewohnheiten meint Kuhle unter anderem vegetarische oder vegane Menus oder religiöse oder kulturelle Besonderheiten.

Der «Ochsen»-Wirt ist enttäuscht

Christoph Jeker, der Wirt des «Ochsens», zeigt sich enttäuscht: «Die Gemeinde hat uns einfach gesagt, dass sie mit uns nicht mehr zufrieden sei. Ein Gespräch gab es nie.» Man hätte ihm auch gesagt, dass sein Team nicht mehr motiviert gewesen sei. Jeker fragt:

«Ochsen»-Wirt Christoph Jeker. Bruno Kissling

«Wie kann man motiviert sein, wenn man etwas Neues ausprobiert und die Kinder das Essen stehen lassen?»

Denn, das hätten die letzten Jahre gezeigt: Kinder würden am liebsten Hamburger, Chicken Nuggets oder Spaghetti Bolognese essen. «Geht es um Gemüse, dann essen sie nur Rüebli, Gurken, Tomaten oder Mais. Alles andere nicht.» Es sei schwierig, es den Kindern recht zu machen.

Im März hatte die Gemeinde den Auftrag, den Mittagstisch zu beliefern, ausgeschrieben. Daraufhin habe man den Zuschlag der SV Group aus Dübendorf gegeben. Mümliswil-Ramiswils Gemeindepräsident Kurt Bloch sagt zum Entscheid: «Kindergerechtes Essen ist heute sehr wichtig. Der neue Lieferant erfüllt diese Voraussetzungen, wie etwa salzarm kochen.» Das Unternehmen beliefert auch Universitäten oder Fachhochschulen.

«Die Auswahl ist sehr gross»

Das Unternehmen hat sich unter anderem auf Mahlzeiten für Kinder spezialisiert. Man biete ausgewogene und gehaltvolle Menus an, ist der Website zu entnehmen. Man trenne alle Menükomponenten, koche mit wenig Salz und Zucker und ohne Alkohol, künstlichen Farb- und Zusatzstoffen, Konservierungsstoffen und Glutamat.

Wie funktioniert denn das in Mümliswil-Ramiswil konkret? Das Essen wird nicht jeden Tag von Dübendorf angeliefert. Die Firma arbeitet mit lokalen Partnern zusammen, die ihre Menus nach ihren Vorgaben kochen. Für Mümliswil-Ramiswil kocht die Firma Le Patron, ein Spezialist für gekühlte Premium-Gourmet- und Convenience-Produkte, mit Sitz in Böckten BL. Das ist etwa 40 Autokilometer entfernt.

Kurt Bloch. Hanspeter Bärtschi

Die beiden Betreuerinnen des Mittagstisch können zwei bis drei Wochen vorher die Menus online auswählen und zusammenstellen. «Die Auswahl ist sehr gross und kann individuell bestellt werden», nennt Bloch zwei Vorteile.

Le Patron gart das Essen in Steamern dann vor. Immer montags wird das Essen für die ganze Woche in Beuteln nach Mümliswil-Ramiswil gefahren. Anschliessend können die Betreuerinnen das Essen in «professionellen» Steamern zu Ende garen, wie es Schulleiter Kuhle erklärt.

Die Menukosten fallen nun geringer aus

Den Mittagstisch in der flächenmässig grössten Gemeinde des Kantons gibt es laut Bloch schon mehrere Jahrzehnte. Der Schulleiter ergänzt: «Ursprünglich ist er wegen der Kinder entstanden, die von den 100 Berghöfen ins Dorf in die Schule kamen und über den Mittag nicht nach Hause konnten.» Heute seien zwar nicht mehr alle der 100 Höfe in Betrieb, aber den Mittagstisch gibt es weiterhin. «Er ist offen für alle Kinder aus der Gemeinde bis 16 Jahren.»

So finden sich täglich – ausser mittwochs – zwischen zehn und 20 Kinder in einem extra dafür eingerichteten Zimmer im Schulhaus Brühl in Mümliswil für den Mittagstisch ein.

Die SV Group liefere das Essen nun seit drei Wochen. Von den Betreuerinnen und den Kindern habe er bisher nur positive Rückmeldungen erhalten, sagt der Schulleiter. Zu kritischen Rückmeldungen bezüglich des Essens sei es bisher nicht gekommen.

Total kostet der Mittagstisch die Gemeinde 24'000 Franken. Die Verpflegung mache den geringsten Teil aus. «Aber die Menukosten fallen nun günstiger aus», so Bloch.

