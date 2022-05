Minigolf Neuendorf: Frischer Wind durch neue Pächter

Frischer Wind Minigolf Neuendorf: «Es gibt auch Gäste, die im Regen Minigolf spielen kommen» Seit dieser Saison hat das Minigolf Neuendorf, sowie das dazugehörige Restaurant, neue Pächter. Veronika Roth und ihr Partner Markus Schmid führen nun die Anlage mit dem Restaurantbetrieb. Im Gespräch erzählt Veronika Roth, wie sie sich bisher eingelebt haben. Enya Kopp Jetzt kommentieren 31.05.2022, 05.00 Uhr

Veronika Roth in der Gaststube der Minigolfanlage Neuendorf. Enya Kopp

Still und ruhig, so liegt die Minigolfanlage mitten in Neuendorf. Sieht man über den Platz, stechen die roten Minigolfbahnen ins Auge. Und auch der blaue Brunnen, der stoisch vor sich hin plätschert, fällt auf. Ein Anblick, der für Veronika Roth, Pächterin der Anlage in Neuendorf, zum Alltag gehört.

«An sonnigen Tagen mit etwas Wind zieht es viele Besucher auf den Minigolfplatz», sagt Roth. Seit Dezember 2021 führt sie gemeinsam mit ihrem Partner Markus Schmid die Minigolfanlage. Da sie jedoch neben der Anlage noch ein Elektrogeschäft haben, führe vor allem Roth die Minigolfanlage.

Ein Kindheitstraum, der sich erfüllt hat

Die Faszination für das Minigolf kam bereits im Kindesalter. «Als kleines Mädchen bin ich immer hierhergekommen, um Minigolf zu spielen», erzählt die heute 60-jährige Neuendörferin. Bereits damals habe sie sich gewünscht, die Anlage eines Tages zu führen.

«Ich habe mir immer vorgestellt, was man alles daraus machen könnte.»

Dann sei die vorherige Pächterin auf Roth zugekommen und fragte sie, ob sie den Platz übernehmen möchte. Für diese war die Zusage klar und auch Markus Schmid sei sofort einverstanden gewesen. «Es ist ein Traum, der wahr geworden ist», erzählt Roth.

Die Outdoor-Bahn gibt es seit 51 Jahren. Enya Kopp

13 Jahre lang arbeitete Roth im Gastgewerbe und konnte dabei einige Erfahrungen sammeln. Der Kontakt zu den Gästen und das Bedienen seien ihr wichtig, erzählt sie. Deswegen hätten sie aus der Selbstbedienung eine bediente Gaststube gemacht. «Es gibt aber immer mal wieder Gäste, die ihr Essen selbst abholen kommen, das finde ich schön», sagt sie.

Eine eigene Pacht hatten sie zuvor nicht, die Minigolfanlage sei die Erste. Schön daran finde sie, neben dem Kontakt zu den Menschen, dass sie ihr eigener Chef sei. «Es gibt niemand, der einem sagt, mach es anders, man kann es auf seine eigene Art machen», erklärt Roth.

Sonniges Wetter und viele Gäste

Doch ähnlich wie überall, komme sie auch hier manchmal an ihre Grenzen. Wenn das Wetter zwar schön, aber nicht «baditauglich» sei, merke man den Gästeansturm deutlich.

«Wir führen die Pacht grundsätzlich alleine, aber für die Wochenenden haben wir Aushilfen.»

Sie erinnert sich an das letzte Wochenende, an dem das Wetter sehr gut war. «Wegen des Windes kamen viele Gäste zu uns», sagt die Neuendörferin. Da sei man zeitweise sehr an seine Grenzen gestossen, da die vier Personen, die bedienten, kochten und Minigolfschläger herausgaben fast nicht mehr hinterhergekommen seien.

Im Gegensatz zu der Vorgängerin, nutzt Roth die Küche nun wieder. Denn ihr sei es wichtig selbst zu kochen, auch wenn es manchmal schwierig ist. «Es gibt Zeiten, in denen man an mehreren Orten gleichzeitig sein muss», sagt sie. Die Unterstützung, die sie durch die Aushilfen und ihren Partner bekomme, sei daher sehr willkommen.

Egal ob gutes oder schlechtes Wetter

Für Roth und Schmid ist es die erste Saison und in den ersten Monaten durften sie bereits einiges erleben. «Zu Beginn dachten wir, es könnte schwierig werden», erzählt sie. Denn: Die Leute hätten sich noch nicht so getraut, vorbei zu kommen. Doch es wurde besser, und immer mehr Gäste fanden ihren Weg auf den Minigolfplatz. Jetzt seien sie zufrieden wie es laufe und sie hätten sich gut eingelebt, erklärt die 60-Jährige.

Sowohl an sonnigen als auch an regnerischen Tagen, öffnet der Minigolfplatz seine Türen. Enya Kopp

Von März bis Oktober hat die Anlage sieben Tage die Woche von 10 Uhr bis 22 Uhr offen. Sowohl bei schönem wie auch bei schlechtem Wetter. Zusätzlich wird das Restaurant nebenher geführt. «Mir ist wichtig, dass sich die Gäste hier wohlfühlen», erklärt die Neuendörferin. Während der Wintermonate reduziere man die Öffnungszeiten auf vier Tage offen.

In dieser Zeit konzentriere man sich vor allem auf die Gastronomie. Wenn jemand allerdings an einem schönen Wintertag Minigolf spielen möchte, sei dies trotzdem möglich. «Es gibt auch Gäste, die im Regen Minigolf spielen kommen», sagt Roth.

