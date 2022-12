Im Thal-Gäu nehmen Erdbestattungen ab und Urnenbestattungen zu

Friedhöfe Kaum mehr Erdbestattungen im Thal und im Gäu: Wie wollen die Gemeinden dies künftig handhaben? Nur noch wenige Erdbestattungen finden auf den Thaler und Gäuer Friedhöfen statt – es werden fast nur noch Urnenbestattungen durchgeführt. Wir haben in den Gemeinden Aedermannsdorf, Niederbuchsiten, Wolfwil und Balsthal nachgefragt. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 07.12.2022, 12.00 Uhr

In den letzten Jahren haben die Erdbestattungen im Thal und im Gäu abgenommen. Im Bild: der neugestaltete Friedhof in Niederbuchsiten. Bruno Kissling

Auf den Friedhöfen lichten sich die Reihen: In den vergangenen Jahren ist die Anzahl an Erdbestattungen zurückgegangen. Im Juni hat Aedermannsdorf an der Rechnungsgemeindeversammlung einen Kredit für ein das neue Gemeinschaftsgrab Friedpark, das vom Künstler Sammy Deichmann entworfen wurde, und einen Kredit für die Umgestaltung der Friedhofsanlage beschlossen.

Bruno Born, Gemeindepräsident von Aedermannsdorf. Michel Lüthi

Bruno Born, Gemeindepräsident von Aedermannsdorf, sagt: In den letzten 14 Jahren habe es in der Gemeinde insgesamt drei Erdbestattungen gegeben. Ein Grossteil der Verstorbenen werde heutzutage in einer Urne beigesetzt. Davon würden die meisten im Gemeinschaftsgrab bestattet.

Im Jahr 2021 sind laut Bundesamt für Statistik in der Thaler Gemeinde drei Personen verstorben. Durch die geringe Anzahl an Erdbestattungen seien auf dem Friedhof in Aedermannsdorf überall Felder frei geworden, fügt Gemeindepräsident Born an. Er gehe davon aus, dass auch in Zukunft nur noch einzelne Erdbestattungen stattfinden werden.

So soll das Gemeinschaftsgrab Friedpark, das von Künstler Sammy Deichmann entworfen wurde, aussehen. zvg

Niederbuchsiten hat den Friedhof neugestaltet

Zu Allerheiligen hat Niederbuchsiten den neugestalteten Friedhof eingeweiht: Die grossen Bergkiesflächen, die den Friedhof «leer und nüchtern» aussehen liessen, sind grünen Rasenflächen gewichen, heisst es in einem Bericht der Arbeitsgruppe Neugestaltung Friedhof. Und auch in der Gäuer Gemeinde habe der Wandel in der Bestattungskultur dazu geführt, dass auf den Friedhöfen immer mehr Freiflächen bleiben.

Markus Zeltner, Gemeindepräsident Niederbuchsiten. zvg

Seit November sei nun die Mitte des Gemeinschaftsgrabs leicht erhöht, erklärt Markus Zeltner, Gemeindepräsident von Niederbuchsiten. Auch die bestehenden Urnengräber wurden ergänzt und die Beleuchtung erneuert.

Ebenso wurde mit den Naturgräbern eine neue Bestattungsart eingeführt: Bei dieser Art von Grab wird die Asche ohne Behältnis in der dafür vorgesehenen Rasenfläche unter den Bäumen beigesetzt. Dabei können die Beigesetzten namentlich erwähnt werden oder anonym bleiben.

In Niederbuchsiten wurde pünktlich zu Allerheiligen der Friedhof neugestaltet. Bruno Kissling

Gemäss Bundesamt für Statistik starben im letzten Jahr in Niederbuchsiten acht Personen. In den letzten elf Jahren sind in Niederbuchsiten fünf Erdbestattungen durchgeführt worden – auch hier nehmen die Erdbestattungen ab. Gemeindepräsident Zeltner ergänzt: Mehrheitlich würden die Verstorbenen in einem Urnengrab beigesetzt, doch auch die Bestattung im Gemeinschaftsgrab nehme zu. Woran könnte das liegen? Zeltner:

«Heute merkt man, dass die Leute mit einem Grab niemanden mehr verpflichten wollen.»

In Wolfwil gibt jährlich eine Erdbestattung

Georg Lindemann, Gemeindepräsident Wolfwil. Bruno Kissling

Auch in Wolfwil nehmen die Urnenbestattungen zu und die Erdbestattungen ab: In der Gemeinde habe man im Jahr durchschnittlich nur noch eine Erdbestattung, sagt Georg Lindemann, Gemeindepräsident von Wolfwil. Dies sei schon seit ein paar Jahren zu beobachten. Im letzten Jahr verzeichnete die Gäuer Gemeinde gemäss Bundesamt für Statistik 22 Todesfälle. Nur ein kleiner Bruchteil der Verstorbenen wird also noch in einem Sarg bestattet.

Lindemann hält ausserdem fest, dass in den letzten Jahren ebenso immer mehr Verstorbene in einem Gemeinschaftsgrab die letzte Ruhe finden wollen. So werden auch die einzelnen Urnengräber immer weniger.

In Wolfwil wollen immer mehr die letzte Ruhe im Gemeinschaftsgrab finden. Bruno Kissling

Der Rückgang von Erdbestattungen habe aber auch eine positive Seite, erklärt Lindemann. Die Bedingungen seien für Erdbestattungen nicht ideal, da der Boden nass sei.

Durch die zurückgehenden Erdbestattungen werden auf dem Friedhof immer mehr grössere Flächen frei. Gleichzeitig kommen die Flächen hinzu, die nach 20 Jahren aufgehoben werden. Bauliche Massnahmen brauche es entsprechend in naher Zukunft keine. Platz habe es genug – egal ob für eine Erd- oder Urnenbestattung.

Auch auf dem Friedhof in Wolfwil werden immer mehr Flächen frei. Bruno Kissling

Individuelle Bedürfnisse in Balsthal spürbar

In Balsthal seien individuelle Bedürfnisse in der Organisation der Abdankung und Bestattung spürbar, sagt Gemeindepräsident Freddy Kreuchi. Diese haben sich im Vergleich zu früher verändert: So seien vor allem Erdbestattungen mit einem Standardablauf durchgeführt worden. Heutzutage finden in Balsthal jährlich nur noch rund drei Erdbestattungen statt. Im vergangenen Jahr sind laut Bundesamt für Statistik 48 Todesfälle in der Gemeinde verzeichnet worden.

In der Gemeinde Balsthal wird keine Zunahme von Erdbestattungen erwartet. (Archivbild) Bruno Kissling

Eine Zunahme von Erdbestattungen sei daher kaum mehr zu erwarten, «da jetzt schon praktisch ausschliesslich Urnenbestattungen stattfinden», erklärt Kreuchi. Und er fügt an: «Die Handhabung wird sich nicht ändern, da für alle vorhandenen Bestattungsformen im Bereich Urnen die Kapazitäten noch für einige Jahre reichen.»

Freddy Kreuchi, Gemeindepräsident Balsthal. Bruno Kissling

Es könnten sich aber zusätzliche Bestattungsformen etablieren, für die bauliche Massnahmen oder Grundstück-Käufe nötig werden; etwa Urnenfelder, Urnenwände oder ein Friedwald. Für einen Friedwald werden nächstes Jahr Abklärungen getroffen. Derweilen würden mehr als die Hälfte der Verstorbenen im Gemeinschaftsgrab bestattet. Und je individueller das Grab durch die Angehörigen gestaltet werde, «desto eher wird die Form Urnenhain oder Urnengrab gewählt», sagt Kreuchi.

Warum aber werden immer weniger Erdbestattungen durchgeführt? Kreuchi kann nur Vermutungen anstellen: Sowohl Abdankung wie auch Bestattung bei Urnen würden sich besser planen lassen. Ausserdem seien die Bestattungsformen vielfältiger und «tendenziell günstiger».

