Mümliswil-Ramiswil: Fotograf Adolf Gut zeigt seine Bilder

Fotografie Fotograf aus Mümliswil-Ramiswil lichtet am liebsten Muster ab: «Landschaftsbilder machen alle» Adolf Gut aus Mümliswil-Ramiswil hat sich seit der Pension der Fotografie verschrieben. Er fotografiert aber nicht Menschen oder Landschafen, sondern Muster und Kompositionen. Derzeit stellt er in der Eingangshalle der Clientis Bank im Thal aus. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 18.05.2022, 05.00 Uhr

Adolf Gut in seinem Atelier im Keller seines Wohnhauses in Mümliswil-Ramiswil. Bruno Kissling

Adolf Gut empfängt den Besuch in seinem Wohnhaus in Mümliswil-Ramiswil und geleitet ihn in den Wintergarten. Auf dem Weg dorthin fallen die vielen auf Leinwand gedruckten Fotos auf. Im Wintergarten stehen rote Sessel, in einer Ecke steht ein Baum mit grünen Bananen, der Raum ist lichtdurchflutet. «Hier habe ich die meisten meiner Ideen», sagt Gut als er Kaffee serviert.

Gut, der ursprünglich aus dem Luzernischen kommt und seit 18 Jahren im Thal wohnt, hat sich seit seiner Pension der Fotografie verschrieben. Derzeit hat er eine Ausstellung in der Clientis Bank im Thal in Balsthal. 50 Werke zeigt er dort in der Eingangshalle und in drei Sitzungsräumen. Manche der Fotos sind auf Leinwände gedruckt, andere auf Fotopapier.

Gut fotografiert schon seit jeher. Die erste Kamera habe er sich gekauft als er sie sich leisten konnte.

«Es gab schon immer zwei Dinge, die mich faszinierten: Die Entwicklung des Menschen und der Einfluss der Gesellschaft auf ihn. Und die Fotografie.»

Ersterem widmete sich der heute 75-Jährige im ersten Abschnitt seines Lebens, letzterem in seinem zweiten. Gut unterrichtete Entwicklungspsychologie und Didaktik am Lehrerseminar, der späteren pädagogischen Hochschule in Solothurn.

Fotografie ist Entspannung für ihn

Vor der Pension vor elf Jahren absolvierte er ein Fotografie-Fernstudium. Es folgten Fotoreisen mit Meisterfotografen in unterschiedliche Länder. In der ersten Zeit fotografierte er vor allem Menschen, Landschaften und Stimmungsbilder. Auf Dauer war das aber nichts für ihn. Denn:

«Das machen alle anderen auch.»

Er habe nach der Pension nach einem kreativeren Aspekt gesucht, als nur auf den Auslöser zu drucken. «Ich suchte etwas, das mich mehr anspricht.»

Mittlerweile ist er auf seinen Fotoreisen meistens alleine unterwegs. Etwa viermal im Jahr besucht er Städte. «In Landschaften sehe ich weniger Muster.» Denn unterdessen hat Gut «seinen» Stil gefunden: Er konzentriert sich auf Muster und Kompositionen und lichtet sie ab. Er nennt das ästhetische Einheiten.

Um diese Muster in Fassaden, Strassen oder sonstigen Objekten zu finden, ist er auf seinen Reisen vier bis sechs Stunden zu Fuss unterwegs – pro Tag. «Manchmal muss ich mich auch ganz schön verrenken, um die Perspektivenwechsel hinzubekommen.» Gut schmunzelt, wenn er sagt, dass das Fotografieren vor allem körperlich anstrengend sei. Denn an sich sei es Entspannung für ihn.

An der Fotografie faszinieren ihn die Emotionen, die durch sie erweckt werden: «Emotionen entstehen entweder durch eine Stimmung oder durch Ästhetik.» Gut hat sich für Letzteres entschieden.

Der Verkauf der Fotos steht nicht im Vordergrund

Vergangene Woche reiste der 75-Jährige nach Andalusien und Portugal. Andere Reisen führten ihn nach La Réunion, Madagaskar, Marokko, Kuba oder Cap Verde. Es sei auch immer ein Stück weit Abenteuerlust, die ihn für seine Reisen ansporne.

Die Karawane aus der Wüste in Marokko. Bruno Kissling

Sein Lieblingssujet sei eine Karawane, mitten in einem Sandsturm, in der Wüste Marokkos.

«Auf dem Foto sieht man das Abenteuer und das Unvorhergesehene, der Sandsturm. Das Foto gibt das wahnsinnig gut wieder.»

Manchmal, so erzählt er, nähme er auch ein Foto auf, vergrössere es dann zu Hause auf dem Computer, und fände das Muster erst in der Nahaufnahme. Ist er sich nicht sicher, wie ein Foto wirkt oder findet er eines besonders gelungen, lässt er es auf eine Leinwand drucken.

«Meine Frau hängt die Bilder auch gerne im ganzen Haus auf.»

Eines betont Gut, trotz der Ausstellung in Balsthal, an der man seine Objekte kaufen kann: «Ich fotografiere nicht für den Verkauf, sondern für mich.» Er sieht sich denn auch nicht als Künstler. «Ich beschäftige mich mit dem, was mir Freude macht.» Als was er sicht dann sieht? Nach dieser Frage überlegt Gut lange. «Als philosophischen Fotografen», sagt er. Denn bei all seinen Aufnahmen denke er immer mit: über das Vergängliche, das das Leben ausmacht, die Schöpfung, die Natur.

Seine nächste Reise ist bereits geplant. Es geht allerdings nicht um Fotos, sondern ist ein Familienurlaub. Aber auch dann ist die Kamera nie weit weg.

